'Quái ngư' khổng lồ lọt lưới, ngư dân vớ bẫm

Con " quái ngư" này được bán với giá 17.000 USD (khoảng 430 triệu đồng) cho công ty Yamasa Wakiguchi Tuna Co. Nếu xẻ thịt con cá ngừ này để làm sashimi, ước tính sẽ có khoảng 3.000 người được thưởng thức. (Ảnh: en.people.cn)Cá ngừ Nhật Bản, đặc biệt là cá ngừ vây xanh, nổi tiếng với kích thước lớn. Một con cá ngừ vây xanh có thể nặng tới 450 kg và dài hơn 2,5 mét. Thân hình của chúng thon dài, phần thân trên tròn và phần thân dưới dẹt, giúp chúng bơi nhanh và mạnh mẽ. (Ảnh: Facts About Animals) Cá ngừ vây xanh chủ yếu sống ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới như Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chúng có khả năng lặn sâu tới 1.200 mét và có thể sống tới 40 năm. (Ảnh:Fishipedia) Cá ngừ vây xanh được coi là "kim cương của biển" bởi giá trị thương mại cao. Giá của chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vùng biển đánh bắt, bộ phận của cá và thời điểm bán. Những con cá ngừ lớn thường được bán với giá rất cao, đặc biệt là vào dịp đầu năm mới ở Nhật Bản, khi người ta tin rằng mua cá ngừ sẽ mang lại may mắn. (Ảnh: Discover Fishes) Cá ngừ vây xanh là nguyên liệu chính cho các món sushi và sashimi cao cấp, đặc biệt là món "Kuro Maguro". Thịt cá ngừ vây xanh có sự cân bằng hoàn hảo giữa thịt và mỡ, tạo nên hương vị đặc biệt mà không loài cá nào khác có được. (Ảnh: Adobe Stock) Cá ngừ là loài cá đẻ trứng, mỗi lần sinh sản cá ngừ cái có thể đẻ từ 2-3 triệu trứng. Chúng có tập tính sống thành bầy đàn và di cư để sinh sản và tìm kiếm thức ăn. Thức ăn của cá ngừ thường là những loài cá nhỏ hơn, tôm, mực và bạch tuộc nhỏ. (Ảnh: Wikipedia) Một sản phẩm đặc biệt từ cá ngừ là Katsuobushi, hay còn gọi là cá ngừ bào. Đây là nguyên liệu không thể thiếu trong ẩm thực Nhật Bản, được làm từ cá ngừ vằn (bonito) qua quá trình chế biến cầu kỳ, tạo nên hương vị umami đậm đà. (Ảnh: Wikipedia) Cá ngừ không chỉ là một nguồn thực phẩm quan trọng mà còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa và ẩm thực Nhật Bản. Với những đặc điểm nổi bật và giá trị cao, cá ngừ vây xanh thực sự xứng đáng với danh hiệu "cá ngừ vua". (Ảnh:The RodFather Tenerife Fishing)

