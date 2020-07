Phát hiện vật lạ giống quan tài người ngoài hành tinh trên sao Hỏa

Những người truy lùng sự sống ngoài hành tinh từng phát hiện ra một dấu hiệu mới trên Hành Tinh Đỏ từ ảnh chụp bức ảnh chụp của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). Theo đó, một số người cho rằng nhìn thấy một "vật thể lạ" giống như quan tài chứa xác ướp ở Ai Cập. Chuyên gia săn người ngoài hành tinh Mister Enigma thậm chí còn làm một video chứng minh vật thể lạ xuất hiện trên sao Hỏa kia rất có thể là quan tài của người ngoài hành tinh. Ông cho biết: "Nếu chúng ta phóng to bức ảnh của NASA được chụp bởi xe khám phá Sao Hỏa Curiosity Rover, chúng ta sẽ thấy ngay một quan tài chứa xác ướp như đang nằm trên mỏm đá, có hình thù không khác gì quan tài đựng xác ướp của người Ai Cập cổ xưa". Ở một đoạn video thứ hai đăng tải, ông Mister Enigma có nhắc tới bức ảnh chụp hai khuôn mặt kỳ dị khắc trên mỏm đá ở Sao Hỏa, nằm đối diện với xác ướp Ai Cập lạ kia. "Liệu đây có phải là nơi chôn cất của người ngoài hành tinh hay không?", ông đặt nghi vấn. Sự việc đã gây nên rất nhiều tranh cãi, có người cho rằng ông Enigma đã chỉnh sửa bức ảnh của NASA trong quá trình phân tích. Trong khi không ít người lại hoàn toàn tin rằng đây là khu vực chôn cất của người ngoài hành tinh cổ đại. Tuy nhiên sau đó, các nhà khoa học đã bác bỏ ý kiến của ông Mister Enigma và cho rằng đây đơn giản chỉ là kết quả của hiện tượng ảo giác pareidolia. Đây là hiện tượng nhìn thấy những vật quen thuộc dù thực chất chúng không phải như vậy. Phản ứng tâm lý này thường xuyên xảy ra do não bộ tự động liên kết các hình ảnh được lưu trữ trong đầu với các vật thể có những đường nét tương tự và khiến chúng ta tin đấy là thật. Trong trường hợp này đây có thể chỉ là một mỏm đá chứ không phải quan tài của người ngoài hành tinh như lời đồn. Trước đó, việc người ta phát hiện ra vật thể lạ trên sao Hỏa có hình dạng giống khuôn mặt, xương người hay các con vật không hề hiếm. Năm 2014, hình ảnh bề mặt sao Hỏa với các vật thể tương tự...xương đùi người khiến những người chứng kiến không khỏi ''rợn tóc gáy''. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hóa thạch từ nền văn minh đã biến mất, còn theo NASA có thể đây là đá có hình dạng kỳ lạ do bị xói mòn. Một "vật thể lạ" khác được cho là tương tự tác phẩm điêu khắc của nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại, chụp bởi tàu tự hành Opportunity chụp năm 2010. UAE PHÓNG TÀU THĂM DÒ SAO HỎA ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ | HTV TIN TỨC

