Phát hiện thuỷ quái khủng: Là lính canh mộ phần Thành Cát Tư Hãn?

Hồ Kanas nằm trong Burqin, quận Altay, Tân Cương, Trung Quốc, Nằm ở độ cao 1.375m so với mực nước biển, nước hồ có thể thay đổi màu sắc từ xanh dương, xanh lá sang trắng sữa tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Đặc biệt, hồ Kanas được cho là nơi tồn tại của loài thủy quái bí ẩn. Cụ thể, những câu chuyện, truyền thuyết kể rằng, bên dưới hồ Kanas có những thủy quái khổng lồ. Những sinh vật bí ẩn này thường sống trong vùng nước sâu của hồ và chờ thời cơ kéo những con ngựa đang dừng chân uống nước bên xuống nước để ăn thịt. Dân gian lưu truyền giai thoại rằng, sau khi qua đời, Thành Cát Tư Hãn được chôn cất trong ngôi mộ dưới đáy hồ Kanas. Trong quá trình thi công, nước trong hồ được rút cạn. Sau khi Thành Cát Tư Hãn băng hà, thi hài của thủ lĩnh đế chế Mông Cổ được an táng trong ngôi mộ bề thế. Cuối cùng, ngôi mộ của Thành Cát Tư Hãn được lấp đất đá trước khi tháo nước vào hồ Kanas. Nhờ vậy, nơi an nghỉ ngàn thu của ông được giữ kín suốt nhiều thế kỷ. Những con thủy quái ẩn náu dưới hồ Kanas được cho chính là "lính canh" hung dữ làm nhiệm vụ bảo vệ nơi an nghỉ ngàn thu của Thành Cát Tư Hãn. Nhờ đó, không có người nào có thể lặn xuống đáy hồ tìm kiếm ngôi mộ mà có thể an toàn trở lên bờ. Tương truyền, những thủy quái ẩn náu ở hồ Kanas có thể là taimen Hucho hoặc taimen Siberia - một loài thuộc họ Cá hồi. Loài này có chiều dàicơ thể tới 2m. Chúng thỉnh thoảng trồi lên mặt nước và tạo những cơn sóng lớn. Trong những thập kỷ qua, một số nhân chứng báo cáo đã nhìn thấy sinh vật bí ẩn tại hồ Kanas khi nó trồi một phần cơ thể lên mặt nước. Thế nhưng, đến nay, giới chuyên gia chưa tìm được bằng chứng nào giúp chứng minh có những thủy quái bí ẩn sống ở dưới hồ Kanas từ hàng trăm năm nước. Mời độc giả xem video: Sinh vật lạ giống đỉa xâm lấn nhà dân tại Đồng Tháp. Nguồn: THDT.

