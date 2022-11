3 “thuỷ quái” bí ẩn nhất mọi thời đại khiến chuyên gia rối não

1. Quái vật hồ Loch Ness (còn được gọi là Nessie) là một động vật hay một nhóm sinh vật bí ẩn chưa xác định được, sống ở hồ Loch Ness, một hồ nước ngọt sâu khoảng 21-29m, gần thành phố Inverness, Scotland. Nessie là con " thủy quái" lừng danh nhất thế giới, là một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại. Nhân chứng đầu tiên nhìn thấy nó là vào tháng 5/1933. Kể từ đó, người ta đã tiến hành không biết bao nhiêu cuộc điều tra, tìm kiếm Nessie. Năm 2003, một nhóm nghiên cứu của BBC đã tới hồ để tìm kiếm sự thật về con quái vật nhưng vẫn không có kết quả. Lần gần đây nhất, quái vật hồ Loch Ness xuất hiện là vào cuối tháng 11/2011. Ông George Edwards, người săn tìm Nessie suốt 26 năm qua, đã chụp lại bức ảnh bằng máy kỹ thuật số, được cho là bức ảnh rõ nét nhất về con quái vật này. 2. Quái vật hồ Kanasi (Kanas) ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc: Theo truyền thuyết, khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, di thể được thuỷ táng ở hồ Kanasi. Từ đó, người ta đã thấy sự xuất hiện của thuỷ quái tại đây, nhiều người cho rằng chúng là những “vệ sĩ” bảo vệ vong linh của vị vua nổi tiếng. Vào đầu thế kỉ 21, một du khách cũng cho biết mình nhìn thấy hai con quái vật đang nô đùa với nhau tạo ra những cột sóng lớn. Chúng cao bằng những cây lớn mọc ở ven hồ, chiều dài lên đến 10m. Tuy vậy, chưa có bất cứ bằng chứng xác thực nào thuyết phục được số đông. Nhiều nhà khoa học cho rằng, với độ cao 1.200m so với mực nước biển thì rất khó có sinh vật khổng lồ ở đây. Một số nhà khoa học cho rằng, thực chất quái vật hồ Kanasi là loài cá hồi Triết La với trọng lượng có thể lên đến 2-3 tấn và dài tới 12m. Đây là động vật lớn, tuy nhiên chúng được cho là đã tuyệt tích và chưa ai bắt được một con nào dài quá 2,1m. Chính vì thế, đến giờ mọi chuyện vẫn nằm trong sự mờ ảo giữa thực tại và truyền thuyết. Quái vật hồ Kanasi cũng là một trong những câu chuyện về thuỷ quái nổi tiếng nhất thế giới. 3. Quái vật hồ Erie: Con quái vật này có tên gọi là Bessie. Nó được mô tả trông giống như con rắn. Nơi trú ẩn của nó là ở hồ Erie, giáp biên giới giữa Mỹ và Canada. Một số người ở vùng này đã mô tả Bessie có kích thước khổng lồ với cái đầu to bằng một chiếc ô tô. Năm 1992, đã có 3 người bị mất tích bí ẩn ở hồ Erie. Nhiều người tin rằng chính Bessie đã tấn công những nạn nhân xấu số. Vào tháng 8/2001, những người đang bơi lội ở cảng Dover, Ontario, Canada đã bất ngờ bị một con quái vật to lớn tấn công. Brenda McCormack, người bị con quái vật cắn mô tả nó trông như con bê và có hàm răng sắc nhọn. Ngày hôm sau, một đứa bé tiếp tục bị thủy quái tấn công và phải đưa vào viện Norfolk General. Người ta cho rằng tác giả của những vụ tấn công này là Bessie. Tại bệnh viện Norfolk General, giáo sư Harold Hynscht, người chữa trị cho các nạn nhân đã nghiên cứu kỹ những vết cắn. Ông thấy đó là vết răng của một loài vật lạ. Điều đó càng làm cho mọi người tin vào sự hiện hữu của quái vật Bessie. >>>Xem thêm video: Thế giới động vật - Bọ ngựa (Nguồn: VTV2).

