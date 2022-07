Phát hiện thứ bí ẩn ngoài hành tinh có thể là “vườn ươm” con người

Các nhà khoa học đến từ Tây ban Nha, Nhật Bản, Chile, Ý và Mỹ đã nghiên cứu một đám mây phân tử G + 0.693-0,027 nằm gần trung tâm Miky Way (Ngân Hà). Họ đã phát hiện ra một loạt các phân tử nitrile bên trong đám mây phân tử này. Nitrile là một loại phân tử hữu cơ nhóm cyano, độc hại với sinh vật Trái Đất hiện đại. Thế nhưng, nó lại chính là tiền chất quan trọng cho các phân tử tiền sự sống trên Trái Đất, ví dụ như tham gia cấu thành RNA. Các quá trình hóa học diễn ra trong môi trường giữa các vì sao đích thị là " vườn ươm" cho nitrile. Điều này sẽ phù hợp với lý thuyết "Thế giới RNA" được các nhà khoa học ủng hộ. Trong lý thuyết "Thế giới RNA", sự sống sơ khai chỉ dựa trên RNA, sau đó các enzyme protein và DNA mới dần hình thành sâu. RNA có thể thực hiện đồng thời chức năng xúc tác phản ứng như enzyme, đồng thời cũng lưu trữ và sao chép thông tin được như DNA, phù hợp để xây dựng sự sống sơ khai. Chúng có thể đã được đưa đến Trái Đất khoảng 3,8 - 4,1 tỉ năm trước, giúp cấu thành những vi sinh vật đầu tiên. Sau đó sự tiến hóa của địa cầu mới dần giúp các sinh vật sơ khai này phát triển thành muôn loài như ngày nay, bao gồm con người. Từ lâu, các nhà khoa học đã cho rằng, các tiền chất quan trọng cho sự sống Trái Đất đã được các sao chổi và thiên thạch mang đến khi địa cầu còn là một quả cầu nóng bỏng, để rồi những vật liệu sơ khai được nuôi dưỡng để phát triển thành muôn loài, bao gồm cả con người. Vì vậy, đám mây phân tử G + 0.693-0,027 có thể chính là "cố hương" của con người chúng ta. Nó rộng tới 3 năm ánh sáng, khối lượng xấp xỉ 1.000 lần Mặt Trời, rất có thể tiến hóa để trở thành một vườn ươm sao trong tương lai. “Vườn ươm sao” là cách gọi một đám mây phân tử xung quanh quá trình hình thành các ngôi sao lớn với thành phần chủ yếu là H2, có khối lượng lớn gấp 1.000 đến 100.000 lần mặt trời hoặc nhỏ hơn vài phần trăm so với mặt trời. Những ngôi sao mới sinh có thể phát triển trọng lượng lên đến mức gấp 10-100 lần so với mặt trời, nếu chúng được tạo ra trong các “vườn ươm sao” bao quanh bởi rất nhiều ngôi sao già hơn. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

Các nhà khoa học đến từ Tây ban Nha, Nhật Bản, Chile, Ý và Mỹ đã nghiên cứu một đám mây phân tử G + 0.693-0,027 nằm gần trung tâm Miky Way (Ngân Hà). Họ đã phát hiện ra một loạt các phân tử nitrile bên trong đám mây phân tử này. Nitrile là một loại phân tử hữu cơ nhóm cyano, độc hại với sinh vật Trái Đất hiện đại. Thế nhưng, nó lại chính là tiền chất quan trọng cho các phân tử tiền sự sống trên Trái Đất, ví dụ như tham gia cấu thành RNA. Các quá trình hóa học diễn ra trong môi trường giữa các vì sao đích thị là " vườn ươm" cho nitrile. Điều này sẽ phù hợp với lý thuyết "Thế giới RNA" được các nhà khoa học ủng hộ. Trong lý thuyết "Thế giới RNA", sự sống sơ khai chỉ dựa trên RNA, sau đó các enzyme protein và DNA mới dần hình thành sâu. RNA có thể thực hiện đồng thời chức năng xúc tác phản ứng như enzyme, đồng thời cũng lưu trữ và sao chép thông tin được như DNA, phù hợp để xây dựng sự sống sơ khai. Chúng có thể đã được đưa đến Trái Đất khoảng 3,8 - 4,1 tỉ năm trước, giúp cấu thành những vi sinh vật đầu tiên. Sau đó sự tiến hóa của địa cầu mới dần giúp các sinh vật sơ khai này phát triển thành muôn loài như ngày nay, bao gồm con người. Từ lâu, các nhà khoa học đã cho rằng, các tiền chất quan trọng cho sự sống Trái Đất đã được các sao chổi và thiên thạch mang đến khi địa cầu còn là một quả cầu nóng bỏng, để rồi những vật liệu sơ khai được nuôi dưỡng để phát triển thành muôn loài, bao gồm cả con người. Vì vậy, đám mây phân tử G + 0.693-0,027 có thể chính là "cố hương" của con người chúng ta. Nó rộng tới 3 năm ánh sáng, khối lượng xấp xỉ 1.000 lần Mặt Trời, rất có thể tiến hóa để trở thành một vườn ươm sao trong tương lai. “Vườn ươm sao” là cách gọi một đám mây phân tử xung quanh quá trình hình thành các ngôi sao lớn với thành phần chủ yếu là H2, có khối lượng lớn gấp 1.000 đến 100.000 lần mặt trời hoặc nhỏ hơn vài phần trăm so với mặt trời. Những ngôi sao mới sinh có thể phát triển trọng lượng lên đến mức gấp 10-100 lần so với mặt trời, nếu chúng được tạo ra trong các “vườn ươm sao” bao quanh bởi rất nhiều ngôi sao già hơn. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV