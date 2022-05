Phát hiện “thế giới dưới lòng đất” đầy sinh vật lạ lùng ở Trung Quốc

Một " thế giới dưới lòng đất" đã được phát hiện ở gần làng Ping'e, quận Leye, Quảng Tây - Trung Quốc. Đây thực chất là một hố sụt khổng lồ ước tính sâu 192 m, dài 306 mét, rộng 150 mét. Các nhà thám hiểm hang động đã vô tình tìm ra chiếc hố này. Kiểu địa hình này được tạo ra do hiện tượng nước ngầm lưu thông qua các lớp, hòa tan thạch cao và đá vôi. Ở Trung Quốc, các cấu trúc này còn được gọi là "hố thiên đường". Hố sụt mới tìm thấy là một trong những chiếc lớn nhất trên thế giới. Điều đặc biệt là trong khi hầu hết các hố sụt khác trên thế giới thường chứa đầy nước, hố sụt khổng lồ của Trung Quốc là một ốc đảo xanh tươi với những cây cổ thụ vĩ đại, vươn cao tới 40 m. “Tôi sẽ không bất ngờ nếu trong những cái hang lớn đó có những loài động, thực vật mà khoa học chưa từng ghi nhận hoặc miêu tả lại”, người dẫn đầu đoàn thám hiểm là Chen Lixin cho biết. Một thành viên khác của đoàn, ông Zhang Yuanhai, kỹ sư cao cấp từ Viện Địa chất Karst, nói thêm rằng đáy của hố sụt "giống như một thế giới khác". George Veni, Giám đốc điều hành của Học viện Nghiên cứu Đá vôi và Hang động Quốc gia (Mỹ), thì nói rằng ông không ngạc nhiên về “thế giới” dưới lòng đất này, dù đúng là trông nó rất kỳ bí. Nguyên nhân là vì địa hình ở miền Nam Trung Quốc rất đa dạng, dễ có những hố sụt lún lớn và do đó, có cả những hang động như ở một thế giới khác. Được biết, khu vực này có rất nhiều hố sụt, đây là hố sụt thứ 30 được phát hiện, và ở Trung Quốc cũng là nơi có hố sụt lún lớn nhất thế giới, sâu đến 640 mét, dài 610 mét và rộng 540 mét. Các nhà khoa học trên thế giới nóng lòng đợi chờ những dữ liệu tiếp theo về các loài mới, đặc biệt là các nhà thực vật Trung Quốc, trong bối cảnh đất nước này đang nỗ lực trồng cây xanh để chống lại sa mạc hóa. Tuy nhiên những nỗ lực này đang gặp rắc rối vì những loài cây được chọn ngốn quá nhiều nước. Những thực vật mới sinh trưởng ở nơi không thể tin nổi có thể giúp tạo nên đột phá. Viện Nghiên cứu Hang động và Cácxtơ Quốc gia ở Carlsbad, New Mexico, Mỹ, cho hay, các hố sụt và hang động được tạo ra theo thời gian khi nước hòa tan đá vôi. Các hố sụt lớn có thể có các ao nhỏ và bãi thực vật ở đáy. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT.

