Phát hiện sốc về vùng tối của Mặt trăng: Stephen Hawking đã đúng?

Ngày 3/1/2019, tàu Hằng Nga 4 hạ cánh thành công xuống một miệng hố Von Kármán ở trên bề mặt vùng tối của Mặt trăng. Điều này giúp Trung Quốc cũng trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện thám hiểm nửa tối chưa được biết tới của Mặt trăng. Nhờ cuộc đổ bộ của tàu Trung Quốc, các nhà khoa học phát hiện ra rằng ngoài miệng núi lửa thì còn có rất nhiều kim loại còn sót lại ở vùng tối của Mặt trăng. Một số bị bỏ lại bởi những tàu thăm dò không hạ cánh được trước đây và thậm chí có những kim loại chưa từng được nhìn thấy trên Trái Đất. Tàu Hằng Nga 4 phát hiện bên dưới hố Von Kármán còn có một mỏ kim loại khổng lồ nằm ở độ sâu tới 290 km, trữ lượng lên tới 22 triệu tấn. Phát hiện này khiến nhiều người không khỏi liên tưởng tới lời cảnh báo của nhà vật lý Stephen Hawking. Nhà vật lý Stephen Hawking từng khuyên con người không nên cố gắng chủ động tiếp xúc với nền văn minh ngoài hành tinh. Bởi vì điều này có khả năng mang lại tai hoạ cho con người. Ông cho rằng, một ngày nào đó, chúng ta có thể nhận được tín hiệu từ một hành tinh. Nhưng chúng ta nên thận trọng về việc hồi đáp lại. Bởi gặp gỡ một nền văn minh tiên tiến có thể giống như người Mỹ bản địa chạm trán với Columbus. Kết quả đó không tốt đẹp cho lắm. Bởi dù công nghệ của nhân loại đang ngày càng phát triển, nhưng thực sự vẫn chưa biết những cỗ máy sẽ hoạt động như thế nào khi đối mặt với các nền văn minh ngoài hành tinh. Chính những kim loại không xác định được tìm thấy ở vùng tối của Mặt trăng nhắc nhở các nhà khoa học một lần nữa về lời cảnh báo của nhà vật lý Stephen Hawking. Bởi vì những kim loại này không có trên Trái Đất, do đó không thể loại trừ khả năng chúng là "tài sản" do các nền văn minh ngoài hành tinh khác để lại. Điều này cũng đặt ra hàng loạt giả thuyết, chẳng hạn như người ngoài hành tinh đã đến Mặt trăng khi nào và liệu họ có khám phá ra nền văn minh ở Trái Đất? Không những thế, một nửa của Mặt trăng luôn hướng về phía Trái Đất, trong khi đó nửa đối diện chính là nửa tối. Đây cũng chính là nửa mà con người không thể nhìn thấy được. Theo tiên tri của bà Vanga, trong năm 2022, một tiểu hành tinh mang tên Oumuamua do người ngoài hành tinh phái đi để tìm kiếm sự sống sẽ hạ cánh xuống Trái Đất. Con người sẽ chạm trán người ngoài hành tinh và những sinh vật lạ kia không đến trong hòa bình như chúng ta vẫn tưởng. Cảnh báo của nhà vật lý Stephen Hawking cũng là một lời khuyên với con người trong hành trình tìm kiếm và thám hiểm Mặt trăng trong tương lai. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

Ngày 3/1/2019, tàu Hằng Nga 4 hạ cánh thành công xuống một miệng hố Von Kármán ở trên bề mặt vùng tối của Mặt trăng. Điều này giúp Trung Quốc cũng trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện thám hiểm nửa tối chưa được biết tới của Mặt trăng. Nhờ cuộc đổ bộ của tàu Trung Quốc, các nhà khoa học phát hiện ra rằng ngoài miệng núi lửa thì còn có rất nhiều kim loại còn sót lại ở vùng tối của Mặt trăng. Một số bị bỏ lại bởi những tàu thăm dò không hạ cánh được trước đây và thậm chí có những kim loại chưa từng được nhìn thấy trên Trái Đất. Tàu Hằng Nga 4 phát hiện bên dưới hố Von Kármán còn có một mỏ kim loại khổng lồ nằm ở độ sâu tới 290 km, trữ lượng lên tới 22 triệu tấn. Phát hiện này khiến nhiều người không khỏi liên tưởng tới lời cảnh báo của nhà vật lý Stephen Hawking. Nhà vật lý Stephen Hawking từng khuyên con người không nên cố gắng chủ động tiếp xúc với nền văn minh ngoài hành tinh. Bởi vì điều này có khả năng mang lại tai hoạ cho con người. Ông cho rằng, một ngày nào đó, chúng ta có thể nhận được tín hiệu từ một hành tinh . Nhưng chúng ta nên thận trọng về việc hồi đáp lại. Bởi gặp gỡ một nền văn minh tiên tiến có thể giống như người Mỹ bản địa chạm trán với Columbus. Kết quả đó không tốt đẹp cho lắm. Bởi dù công nghệ của nhân loại đang ngày càng phát triển, nhưng thực sự vẫn chưa biết những cỗ máy sẽ hoạt động như thế nào khi đối mặt với các nền văn minh ngoài hành tinh. Chính những kim loại không xác định được tìm thấy ở vùng tối của Mặt trăng nhắc nhở các nhà khoa học một lần nữa về lời cảnh báo của nhà vật lý Stephen Hawking. Bởi vì những kim loại này không có trên Trái Đất, do đó không thể loại trừ khả năng chúng là "tài sản" do các nền văn minh ngoài hành tinh khác để lại. Điều này cũng đặt ra hàng loạt giả thuyết, chẳng hạn như người ngoài hành tinh đã đến Mặt trăng khi nào và liệu họ có khám phá ra nền văn minh ở Trái Đất? Không những thế, một nửa của Mặt trăng luôn hướng về phía Trái Đất, trong khi đó nửa đối diện chính là nửa tối. Đây cũng chính là nửa mà con người không thể nhìn thấy được. Theo tiên tri của bà Vanga, trong năm 2022, một tiểu hành tinh mang tên Oumuamua do người ngoài hành tinh phái đi để tìm kiếm sự sống sẽ hạ cánh xuống Trái Đất. Con người sẽ chạm trán người ngoài hành tinh và những sinh vật lạ kia không đến trong hòa bình như chúng ta vẫn tưởng. Cảnh báo của nhà vật lý Stephen Hawking cũng là một lời khuyên với con người trong hành trình tìm kiếm và thám hiểm Mặt trăng trong tương lai. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV