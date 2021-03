Phát hiện “siêu Trái đất” nhưng khó có sự sống vì không có ban ngày

Siêu Trái đất LHS 3844b quay quanh một sao lùn đỏ nằm cách chúng ta 49 năm ánh sáng trong chòm sao Indus. Theo nghiên cứu vừa công bố trên Astrophysical Journal Letters, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra siêu Trái đất này có dấu hiệu của hoạt động kiến tạo. Trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời đang có hoạt động kiến tạo. Đó là một trong những yếu tố giúp địa cầu giữ được môi trường và bầu khí quyển phù hợp với sự sống. Mặt trăng Io của sao Mộc cũng có hoạt động kiến tạo nhưng bị quá mức, tạo nên một thế giới núi lửa "địa ngục".Hoạt động kiến tạo xảy ra ở bán cầu chìm trong bóng tối của LHS 3844b. Vì nằm quá gần và bị tác động lớn bởi lực hấp dẫn của sao mẹ, hành tinh này bị "khóa" với ngôi sao như cách mặt trăng bị khóa với Trái đất. Nó luôn luôn hướng về sao mẹ bằng 1 mặt duy nhất. Vì thế, một bán cầu của nó luôn là ban ngày, bán cầu kia chỉ có ban đêm. Vật chất liên tục chảy từ bán cầu này sang bán cầu khác, khiến một nửa hành tinh luôn luôn có núi lửa phun trào, một nửa kia thì không. Đáng ngạc nhiên, nửa núi lửa chính là bán cầu bóng đêm. Tuy nhiên, siêu Trái đất này quá gần sao mẹ và là môi trường khắc nghiệt do bị khóa, vì thế nó chỉ có thể là thế giới chết chóc như mặt trăng Io. Hoạt động kiến tạo chỉ là một trong số các điều kiện cần cho cuộc sống. Để sống được thì hành tinh ấy còn cần duy trì khoảng cách vừa phải với sao mẹ, để có nước lỏng, có bầu khí quyển đủ dày, từ trường đủ chống lại bức xạ vũ trụ… Siêu Trái Đất là khái niệm chỉ những hành tinh ngoài Hệ Mặt trời có khối lượng lớn hơn Trái Đất, có bề mặt đất đá và khí quyển mỏng. Siêu Trái đất LHS 3844b được phát hiện vào năm 2018 bởi sứ mệnh TESS của NASA. Có bán kính gấp 1,3 lần Trái đất và chu kỳ quỹ đạo là 11 giờ. Bán cầu ban ngày của nó có nhiệt độ trung bình tới 770 độ C, trong khi bán cầu ban đêm dù có núi lửa vẫn âm 250 độ C.

Siêu Trái đất LHS 3844b quay quanh một sao lùn đỏ nằm cách chúng ta 49 năm ánh sáng trong chòm sao Indus. Theo nghiên cứu vừa công bố trên Astrophysical Journal Letters, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra siêu Trái đất này có dấu hiệu của hoạt động kiến tạo. Trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời đang có hoạt động kiến tạo. Đó là một trong những yếu tố giúp địa cầu giữ được môi trường và bầu khí quyển phù hợp với sự sống. Mặt trăng Io của sao Mộc cũng có hoạt động kiến tạo nhưng bị quá mức, tạo nên một thế giới núi lửa "địa ngục". Hoạt động kiến tạo xảy ra ở bán cầu chìm trong bóng tối của LHS 3844b. Vì nằm quá gần và bị tác động lớn bởi lực hấp dẫn của sao mẹ, hành tinh này bị "khóa" với ngôi sao như cách mặt trăng bị khóa với Trái đất. Nó luôn luôn hướng về sao mẹ bằng 1 mặt duy nhất. Vì thế, một bán cầu của nó luôn là ban ngày, bán cầu kia chỉ có ban đêm. Vật chất liên tục chảy từ bán cầu này sang bán cầu khác, khiến một nửa hành tinh luôn luôn có núi lửa phun trào, một nửa kia thì không. Đáng ngạc nhiên, nửa núi lửa chính là bán cầu bóng đêm. Tuy nhiên, siêu Trái đất này quá gần sao mẹ và là môi trường khắc nghiệt do bị khóa, vì thế nó chỉ có thể là thế giới chết chóc như mặt trăng Io. Hoạt động kiến tạo chỉ là một trong số các điều kiện cần cho cuộc sống. Để sống được thì hành tinh ấy còn cần duy trì khoảng cách vừa phải với sao mẹ, để có nước lỏng, có bầu khí quyển đủ dày, từ trường đủ chống lại bức xạ vũ trụ… Siêu Trái Đất là khái niệm chỉ những hành tinh ngoài Hệ Mặt trời có khối lượng lớn hơn Trái Đất, có bề mặt đất đá và khí quyển mỏng. Siêu Trái đất LHS 3844b được phát hiện vào năm 2018 bởi sứ mệnh TESS của NASA. Có bán kính gấp 1,3 lần Trái đất và chu kỳ quỹ đạo là 11 giờ. Bán cầu ban ngày của nó có nhiệt độ trung bình tới 770 độ C, trong khi bán cầu ban đêm dù có núi lửa vẫn âm 250 độ C.