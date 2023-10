Phát hiện rùng mình của tàu NASA trước khi “bỏ mạng” ở Sao Hỏa

InSight - tàu đổ bộ của NASA đã phát hiện một lớp silicate nóng chảy quanh lõi của Sao Hỏa. Điều này giúp giải thích tại sao Sao Hỏa, một hành tinh từng có điều kiện phù hợp với sự sống, đã trở nên khô cằn và không thể có nước trên bề mặt. Sao Hỏa, cùng với Trái Đất và Sao Kim, nằm trong vùng Goldilocks của hệ Mặt Trời, nơi mà điều kiện cho sự sống có thể tồn tại, như nhiệt độ phù hợp để có nước lỏng. Nghiên cứu cho thấy, lớp đá silicate nóng chảy này làm nhiệt độ bên trong Sao Hỏa tăng lên và cản trở quá trình tạo ra từ trường. Sự thiếu hụt từ trường bảo vệ khỏi các tia vũ trụ đã gây ra sự mất mát nước trên bề mặt Sao Hỏa và khiến nó trở nên không thể đủ điều kiện để duy trì sự sống. Sự khác biệt trong cấu trúc nội bộ và tiến hóa của Sao Hỏa và Trái Đất được coi là lý do tạo ra hai môi trường rất khác nhau, với Trái Đất may mắn hơn trong việc duy trì sự sống. Trạm đổ bộ InSight của NASA đã "bỏ mạng" năm 2022 do bị bão bụi Sao Hỏa phủ lấp các mảng năng lượng Mặt Trời. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ mẫu vật tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi NASA vừa công bố.

