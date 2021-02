Phát hiện “quái vật” bí ẩn giống rắn khổng lồ bay qua Hệ Mặt trời

Theo nghiên cứu từ Đại học Virginia (Mỹ), "bóng ma" hình rắn khổng lồ đó là một " sợi dọc thiên hà", chính là tàn tích của một thiên hà cổ đại bị Milky Way nuốt mất.Milky Way là thiên hà chứa Trái đất, từ lâu đã được biết đến như một dạng thiên hà "quái vật", đã nuốt chửng ít nhất 16 thiên hà khác để đạt được kích thước khổng lồ ngày nay. Bài công bố trên Astrophysical Journal cho biết trong khắp Milky Way có khá nhiều sợi dọc thiên hà như thế này. Sợi đang đi ngang Hệ Mặt trời không làm ảnh hưởng gì đến ngôi sao mẹ của chúng ta cũng như các hành tinh, bao gồm Trái đất, dù đủ sức làm rung chuyển cả thiên hà. Sợi dọc đang đi ngang Hệ Mặt trời là tàn tích của thiên hà lùn hình cầu Sagittarius, thứ đã va chạm với Milky Way 3 tỉ năm trước và bị nghiền nát. Thiên hà là một tập hợp khổng lồ các ngôi sao, khí và bụi được liên kết với nhau bởi lực hấp dẫn. Các thiên hà có thể rất rộng lớn, lên tới một nghìn tỉ ngôi sao, cũng có thể rất nhỏ bé, chỉ có vài triệu sao. Các thiên hà có rất nhiều hình dạng, từ những đám mây sao khổng lồ cho đến những hình xoắn ốc phức tạp với các nhánh rõ rệt chứa đầy sao. Kích thước của chúng dao động trong khoảng vài nghìn năm ánh sáng cho tới hơn 100000 năm ánh sáng. Mặt Trời của chúng ta chỉ là một trong số hàng tỉ ngôi sao thuộc thiên hà Milky Way (Dải Ngân Hà), và chính thiên hà của chúng ta cũng chỉ là một trong hàng trăm tỉ thiên hà khác. Dải Ngân Hà là một phần của một cụm thiên hà có tên gọi Nhóm thiên hà Địa phương, bao gồm cả thiên hà Tiên nữ (Andromeda, M 31) và khoảng 45 thiên hà khác, trong đó có cả hai đám mây Magellan lớn và Magellan nhỏ. Nhóm các thiên hà được liên kết nhờ lực hấp dẫn và chính lực cơ bản này đã liên kết các nhóm thiên hà để hình thành nên Siêu đám thiên hà (supercluster). Nhóm Địa phương là một phần của Siêu đám thiên hà Xử Nữ (Virgo). Có 4 dạng thiên hà chính: xoắn ốc, elip, thấu kính và vô định hình. Nhà thiên văn học Edwin Hubble phân loại các thiên hà dựa trên hình dạng khác biệt giữa chúng. Có bốn loại thiên hà hoạt động chính: Blazar, thiên hà Seyfert, quasar và thiên hà vô tuyến. Chúng dường như có các đặc điểm riêng, nhưng người ta cho rằng vẻ ngoài khác nhau đó có lẽ chỉ vì cường độ hoạt động và góc độ mà ta quan sát chúng. Các vật thể xa nhất từng được khám phá là các quasar siêu sáng.

