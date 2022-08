Phát hiện “quái điểu” khổng lồ sống cùng người tí hon ở Đông Nam Á

Ở Flores cổ đại, một hòn đảo phía đông Indonesia, người lùn (Homo floresiensis) hay nổi tiếng hơn là biệt danh "người Hobbit", từng sống chung với " quái điểu" khổng lồ. Nơi đây 50.000 năm trước từng chứa đựng một thế giới y hệt trong phim giả tưởng. Indonesia từng gây chấn động giới cổ sinh vật học - cổ nhân học bởi phát hiện về người Homo floresiensis. Nghiên cứu mới đã vén màn bí ẩn về người bạn đồng hành của loài người tí hon đã tuyệt chủng này: Những "quái điểu" ăn thịt cao tới 1,8 m, cũng đã biến mất khỏi địa cầu Với chiều cao hơn 1,5 mét, cò Leptoptilos robustus thời Đồ Đá to lớn hơn nhiều so với người H. floresiensis chỉ cao 0,9 mét. Trước đây, các nhà cổ sinh vật học cho rằng L. robustus là loài chim không biết bay thích nghi với hệ sinh thái biệt lập trên đảo. Nhưng phân tích mới trên hóa thạch xương cánh đã thay đổi suy nghĩ của họ. Bất chấp kích thước lớn, sải cánh 3,7 mét nhiều khả năng cho phép cò cổ đại bay cao. "Trong một số trường hợp, những con chim ăn thịt khổng lồ này được tìm thấy cùng với các động vật có vòi (như voi, ma mút), kền kền và thậm chí là các loài người, cho thấy có thể tồn tại mối quan hệ cộng sinh giữa những loài này", các nhà nghiên cứu cho biết. Phát hiện mới thôi thúc các nhà cổ sinh vật học xem xét lại cấu tạo cơ thể và hành vi của L. robustus. Thay vì săn con mồi nhỏ, nghiên cứu của họ chỉ ra chúng có thể là động vật ăn xác thối như nhiều loài cò tiền sử biết bay khác, tương tự cò marabou ở vùng cận Sahara ngày nay. Sự ưa chuộng xác động vật của cò Flores thậm chí có thể giải thích tại sao chúng tuyệt chủng. Quái điểu được tái hiện thông qua rất nhiều bộ xương to lớn, kỳ dị, được tìm thấy ở nhiều vùng thuộc Đông Bắc Trung Quốc, đảo Javam đảo Flores của Indonesia. Tại châu Phi, những mảnh hài cốt rải rác được cho là cùng loài cũng lộ diện trong những năm qua. Có những con sống ngay trong hang động đá vôi Liang Bua, nơi từng xuất hiện hài cốt người Hobbit Homo floresiensi Xác con vật bị rồng Komodo hoặc người H. floresiensis giết có thể thu hút cò tới ăn thịt thừa. Sau đó, chúng có thể chết trong hang và bị chôn vùi ở đó, trở thành hóa thạch sau hàng chục nghìn năm. Cùng với kền kền khổng lồ, nó có lẽ đã thống trị bầu trời Đông Nam Á cổ đại. Dường như các họ hàng ở những nơi khác đã tuyệt chủng trước đó và trong hàng chục ngàn năm Đông Nam Á đã là nơi trú ngụ cuối cùng của nhóm quái điểu. Nghiên cứu mới giúp tạo ra bức tranh hoàn chỉnh hơn về loài vật. Nếu cò Flores không biết bay, xương cánh của chúng sẽ nhỏ hơn và có dấu hiệu cho thấy bộ phận đó không còn được dùng để bay. Mời các bạn xem video: Hộp sọ 3,8 triệu năm là chìa khóa về sự tiến hóa loài người. Nguồn: THĐT

