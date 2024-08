Hiện vật gỗ lâu đời nhất thế giới hé lộ bí ẩn về tổ tiên loài người

Được bảo quản trong đất sét nhờ mực nước ngầm cao, cấu trúc làm từ cây liễu này có niên đại cổ xưa hơn cả loài người tinh khôn Homo sapiens. (Ảnh: themirro) Khám phá này chứng minh khả năng nhận thức và kỹ năng chế tạo của con người cổ đã phát triển sớm hơn nhiều so với dự đoán.(Ảnh: themirro) Cấu trúc có thể được dùng làm lối đi, bề mặt lưu trữ hay dựng lều, cho thấy sự khéo léo và trí thông minh của tổ tiên loài người.(Ảnh: themirro) Khoảng 7 triệu năm trước, tổ tiên lâu đời nhất của loài người, Sahelanthropus tchadensis, đã xuất hiện. Hóa thạch của loài này được phát hiện tại Chad vào năm 2001, cho thấy họ đã đứng thẳng và đi bằng hai chân. Đây là một bước tiến quan trọng, đánh dấu sự khác biệt so với các loài linh trưởng khác.(Ảnh: UCL) Tiếp theo đó, các loài thuộc chi Homo bắt đầu xuất hiện. Homo habilis, được biết đến với khả năng sử dụng công cụ đá, đã sống cách đây khoảng 2,4 đến 1,4 triệu năm. Homo erectus, một loài khác trong chi Homo, đã phát triển khả năng đi đứng thẳng hoàn toàn và có thể đã sử dụng lửa.(Ảnh: Vocal Media) Homo sapiens, loài người hiện đại, xuất hiện khoảng 300.000 năm trước. Họ không chỉ có khả năng tư duy phức tạp mà còn phát triển các kỹ năng xã hội và văn hóa. Những bằng chứng về nghệ thuật, ngôn ngữ và các công cụ phức tạp đã được tìm thấy, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của loài người.(Ảnh: Ancient Origins) Hành trình tiến hóa của tổ tiên loài người là một câu chuyện đầy kỳ diệu và phức tạp. Từ những bước đi đầu tiên trên hai chân đến sự phát triển của ngôn ngữ và văn hóa, loài người đã trải qua nhiều thay đổi để trở thành Homo sapiens hiện đại. (Ảnh: English Plus) Những nghiên cứu và khám phá mới tiếp tục làm sáng tỏ thêm về quá trình tiến hóa này, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn gốc và sự phát triển của chính mình.(Ảnh: Ultraverse Wiki) Mời quý độc giả xem thêm video: Những vụ cuồng loạn hàng loạt bí ẩn nhất trong lịch sử loài người.

Được bảo quản trong đất sét nhờ mực nước ngầm cao, cấu trúc làm từ cây liễu này có niên đại cổ xưa hơn cả loài người tinh khôn Homo sapiens. (Ảnh: themirro) Khám phá này chứng minh khả năng nhận thức và kỹ năng chế tạo của con người cổ đã phát triển sớm hơn nhiều so với dự đoán.(Ảnh: themirro) Cấu trúc có thể được dùng làm lối đi, bề mặt lưu trữ hay dựng lều, cho thấy sự khéo léo và trí thông minh của tổ tiên loài người .(Ảnh: themirro) Khoảng 7 triệu năm trước, tổ tiên lâu đời nhất của loài người, Sahelanthropus tchadensis, đã xuất hiện. Hóa thạch của loài này được phát hiện tại Chad vào năm 2001, cho thấy họ đã đứng thẳng và đi bằng hai chân. Đây là một bước tiến quan trọng, đánh dấu sự khác biệt so với các loài linh trưởng khác.(Ảnh: UCL) Tiếp theo đó, các loài thuộc chi Homo bắt đầu xuất hiện. Homo habilis, được biết đến với khả năng sử dụng công cụ đá, đã sống cách đây khoảng 2,4 đến 1,4 triệu năm. Homo erectus, một loài khác trong chi Homo, đã phát triển khả năng đi đứng thẳng hoàn toàn và có thể đã sử dụng lửa.(Ảnh: Vocal Media) Homo sapiens, loài người hiện đại, xuất hiện khoảng 300.000 năm trước. Họ không chỉ có khả năng tư duy phức tạp mà còn phát triển các kỹ năng xã hội và văn hóa. Những bằng chứng về nghệ thuật, ngôn ngữ và các công cụ phức tạp đã được tìm thấy, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của loài người.(Ảnh: Ancient Origins) Hành trình tiến hóa của tổ tiên loài người là một câu chuyện đầy kỳ diệu và phức tạp. Từ những bước đi đầu tiên trên hai chân đến sự phát triển của ngôn ngữ và văn hóa, loài người đã trải qua nhiều thay đổi để trở thành Homo sapiens hiện đại. (Ảnh: English Plus) Những nghiên cứu và khám phá mới tiếp tục làm sáng tỏ thêm về quá trình tiến hóa này, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn gốc và sự phát triển của chính mình.(Ảnh: Ultraverse Wiki) Mời quý độc giả xem thêm video: Những vụ cuồng loạn hàng loạt bí ẩn nhất trong lịch sử loài người.