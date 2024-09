Phát hiện 'kho báu' lấp lánh vàng khi đào đất trong vườn

Kho báu bao gồm nhiều món trang sức quý giá, được cho là thuộc về một phụ nữ Anglo Saxo có địa vị cao từ thế kỷ thứ 7. Mặc dù được định giá chỉ 2.800 bảng Anh, thấp hơn nhiều so với mong đợi ban đầu, ông Paul dự định giữ lại hoặc tìm cách bán giá cao hơn. (Ảnh: Người đưa tin) Theo luật Kho báu Anh, các hiện vật này thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia, nhưng bảo tàng có thể mua lại và trả người phát hiện số tiền tương đương giá trị thị trường.(Ảnh: Người đưa tin) Thời kỳ Anglo-Saxon, kéo dài từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 11, là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử nước Anh. Sau khi Đế chế La Mã rút lui khỏi đảo Anh vào năm 410, các bộ tộc German như Angles, Saxons và Jutes bắt đầu định cư tại đây.(Ảnh: historymaps) Ban đầu, các bộ tộc này sống rải rác trong nhiều vương quốc nhỏ, nhưng đến năm 927, Vua Athelstan đã thống nhất các vương quốc này thành Vương quốc Anh. Thời kỳ này chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa và ngôn ngữ Anglo-Saxon, với tiếng Anh cổ trở thành ngôn ngữ chính thức.(Ảnh: Historic UK) Người Anglo-Saxon không chỉ nổi bật với các chiến công quân sự mà còn với những đóng góp văn hóa đáng kể. Họ xây dựng nhiều tu viện, nhà thờ và phát triển nghệ thuật thủ công như chế tác kim loại và dệt may. Các tác phẩm văn học như “Beowulf” cũng ra đời trong thời kỳ này, phản ánh sâu sắc đời sống và tư tưởng của người Anglo-Saxon.(Ảnh: Wikipedia) Ban đầu, người Anglo-Saxon theo đạo đa thần, nhưng từ thế kỷ thứ 7, Kitô giáo bắt đầu lan rộng nhờ công lao của các nhà truyền giáo như Thánh Augustine. Sự chuyển đổi này không chỉ thay đổi tín ngưỡng mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa và chính trị của họ.(Ảnh: Historic UK) Thời kỳ Anglo-Saxon kết thúc vào năm 1066 khi người Norman xâm chiếm Anh. Tuy nhiên, di sản của họ vẫn còn hiện diện rõ nét trong ngôn ngữ, văn hóa và kiến trúc của nước Anh hiện đại.(Ảnh: Look and Learn) Thời kỳ Anglo-Saxon là một giai đoạn đầy biến động nhưng cũng rất phong phú về văn hóa và lịch sử, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lịch sử nước Anh.(Ảnh: Owlcation) Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

