Phát hiện giống chim “nửa đực nửa cái” từ ngoại hình tới... giới tính

Một người theo dõi chim lâu năm ở Pennsylvania, Mỹ đã có một cuộc gặp gỡ đặc biệt trong đời với một con chim được gọi là hồng y phương bắc. Nó có tính trạng "Gynandromorphism", hay "một con chim chia đôi ngay giữa, một nửa đực và một nửa còn lại là cái". Thông thường, những con chim hồng y đực có bộ lông màu đỏ tươi, trong khi những con cái có màu nâu xám, Hill cho biết. Con chim này thì có cả hai nửa kể trên. Nhìn vào ảnh, màu sắc bề mặt cơ thể con chim thay đổi hoàn toàn như có một đường kẻ ở phần thân trước, với nửa thân bên phải màu đỏ là đặc trưng của con đực, nửa thân bên trái màu nâu là một đặc điểm của con cái. Chim hồng y phương bắc được biết đến là loài chim phân biệt giữa con đực với con cái bởi màu sắc lông trắng và đỏ đặc trưng. Nhưng có thể do sự bất cẩn nào đó của quá trình chọn lọc tự nhiên mà khoa học đã ghi nhận một vài trường hợp lưỡng tính kỳ lạ ở loài chim này. Theo giả thiết đưa ra từ phía các nhà khoa học, hiện tượng lưỡng tính ở loài chim này do lỗi xảy ra trong quá trình kết hợp giữa trứng và tinh trùng. Nếu 1 trứng mang nhiễm sắc thể ZW kết hợp với 1 tinh trùng mang nhiễm sắc thể ZZ thì cá thể chim này sẽ vừa mang cả 2 bộ nhiễm sắc thể nói trên. Hill, người đã nuôi chim trong 48 năm, nghe nói về con chim này từ một người bạn của chủ nhà nơi con chim được phát hiện. Ông cho biết con chim có "cư xử hoàn toàn bình thường" và không thể hiện giới tính trong suốt thời gian quan sát. Tuy nhiên, trên lý thuyết, ông nói rằng nó có thể giao phối với một con cái hoặc con đực, tùy thuộc vào hormone nào của nó hoạt động trong mùa giao phối. Chim hồng y phương bắc sở hữu bộ lông đỏ rực rỡ và có cái chóp như chiếc mũ ở trên đầu. Đây là loài chim có kích thước nhỏ, dài khoảng 21cm – 23cm. Những con chim hồng y phương bắc đực có phần lông trên mặt giống như chiếc mặt nạ màu đen, còn con cái có màu xám. Ngoài ra chúng có tính chiếm lãnh thổ, đánh dấu ra khỏi lãnh thổ của mình bằng giọng hót. Chúng phân bố ở miền nam Canada, qua phía đông Hoa Kỳ từ Maine đến Texas và phía Nam đến Mexico. Chim hồng y sinh sống trong rừng cây, vườn hoa, cây bụi, và đầm lầy. Thức ăn của chim hồng y giáo chủ là các loại hạt, trái cây và côn trùng. Theo Daniel Hooper, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Cornell Lab of Ornithology, thì hiện tượng "nửa đực nửa cái" của chim hồng y rất hiếm nhưng đã từng được ghi nhận. Hiện tượng này có thể xuất hiện trên tất cả các loài chim, nhưng con người chỉ có thể nhận thấy ở những loài mà con đực và con cái trưởng thành trông khác biệt với nhau. Theo tạp chí Natural History, hiện tượng Gynandromorphism ở chim có thể xảy ra khi quả trứng mà con chim phát triển có hai nhiễm sắc thể giới tính khác nhau thay vì chỉ một nhiễm sắc thể.

Một người theo dõi chim lâu năm ở Pennsylvania, Mỹ đã có một cuộc gặp gỡ đặc biệt trong đời với một con chim được gọi là hồng y phương bắc. Nó có tính trạng "Gynandromorphism", hay "một con chim chia đôi ngay giữa, một nửa đực và một nửa còn lại là cái". Thông thường, những con chim hồng y đực có bộ lông màu đỏ tươi, trong khi những con cái có màu nâu xám, Hill cho biết. Con chim này thì có cả hai nửa kể trên. Nhìn vào ảnh, màu sắc bề mặt cơ thể con chim thay đổi hoàn toàn như có một đường kẻ ở phần thân trước, với nửa thân bên phải màu đỏ là đặc trưng của con đực, nửa thân bên trái màu nâu là một đặc điểm của con cái. Chim hồng y phương bắc được biết đến là loài chim phân biệt giữa con đực với con cái bởi màu sắc lông trắng và đỏ đặc trưng. Nhưng có thể do sự bất cẩn nào đó của quá trình chọn lọc tự nhiên mà khoa học đã ghi nhận một vài trường hợp lưỡng tính kỳ lạ ở loài chim này. Theo giả thiết đưa ra từ phía các nhà khoa học, hiện tượng lưỡng tính ở loài chim này do lỗi xảy ra trong quá trình kết hợp giữa trứng và tinh trùng. Nếu 1 trứng mang nhiễm sắc thể ZW kết hợp với 1 tinh trùng mang nhiễm sắc thể ZZ thì cá thể chim này sẽ vừa mang cả 2 bộ nhiễm sắc thể nói trên. Hill, người đã nuôi chim trong 48 năm, nghe nói về con chim này từ một người bạn của chủ nhà nơi con chim được phát hiện. Ông cho biết con chim có "cư xử hoàn toàn bình thường" và không thể hiện giới tính trong suốt thời gian quan sát. Tuy nhiên, trên lý thuyết, ông nói rằng nó có thể giao phối với một con cái hoặc con đực, tùy thuộc vào hormone nào của nó hoạt động trong mùa giao phối. Chim hồng y phương bắc sở hữu bộ lông đỏ rực rỡ và có cái chóp như chiếc mũ ở trên đầu. Đây là loài chim có kích thước nhỏ, dài khoảng 21cm – 23cm. Những con chim hồng y phương bắc đực có phần lông trên mặt giống như chiếc mặt nạ màu đen, còn con cái có màu xám. Ngoài ra chúng có tính chiếm lãnh thổ, đánh dấu ra khỏi lãnh thổ của mình bằng giọng hót. Chúng phân bố ở miền nam Canada, qua phía đông Hoa Kỳ từ Maine đến Texas và phía Nam đến Mexico. Chim hồng y sinh sống trong rừng cây, vườn hoa, cây bụi, và đầm lầy. Thức ăn của chim hồng y giáo chủ là các loại hạt, trái cây và côn trùng. Theo Daniel Hooper, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Cornell Lab of Ornithology, thì hiện tượng "nửa đực nửa cái" của chim hồng y rất hiếm nhưng đã từng được ghi nhận. Hiện tượng này có thể xuất hiện trên tất cả các loài chim, nhưng con người chỉ có thể nhận thấy ở những loài mà con đực và con cái trưởng thành trông khác biệt với nhau. Theo tạp chí Natural History, hiện tượng Gynandromorphism ở chim có thể xảy ra khi quả trứng mà con chim phát triển có hai nhiễm sắc thể giới tính khác nhau thay vì chỉ một nhiễm sắc thể.