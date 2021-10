Phát hiện “đĩa bay màu đỏ”, hoảng hốt bỏ chạy khi thấy nó động đậy

Theo lời anh Adam chia sẻ, chúng trông không giống với thứ gì mà anh từng thấy trước đây. Khi đến gần, anh phát hiện ra rằng chúng là những sinh vật biển. Sinh vật "hình đĩa bay" này có kích thước khá lớn, đường kính khoảng 1m, phần giữa thân có nhiều bong bóng lớn màu tím, xung quanh thân có nhiều chân màu hồng, bên dưới chân còn có rất nhiều sợi râu dài tới vài mét. Đột nhiên, Adam thấy toàn bộ cơ thể sinh vật đó co quắp lại, dường như nó đang bắt đầu di chuyển về phía con của anh. Thấy vậy, Adam vội vàng bế 2 con và chạy thật xa khỏi nơi đó. Dù chưa biết là sinh vật gì nhưng anh lo rằng chúng có thể gây hại cho các con của mình. Sau khi về nhà, Adam đã chia sẻ những hình ảnh về sinh vật kỳ lạ này cho bạn bè mình. Một người bạn của anh là nhà sinh vật biển cho biết đây là một loại sứa biển có tên sứa bờm sư tử. Chúng là loài sứa cổ trên Trái Đất từng được biết đến. Thậm chí, có những con còn có kích thước lớn hơn cơ thể một người trưởng thành rất nhiều. Sứa bờm sư tử là loài sứa lớn nhất thế giới và là động vật không xương sống lớn nhất tại biển Trắng. Chúng có thể phát triển cơ thể đến 70cm theo bề ngang và các xúc tu trong suốt của nó có thể kéo dài đến 15m. Sứa bờm sư tử sử dụng các xúc tu để tiêm chất độc vào con mồi và gây cho nạn nhân nỗi đau đớn nhưng không gây chết người. Sứa bờm sư tử có thể ăn mọi thứ từ cá nhỏ cho tới “xơi tái” cả loài sứa trăng Aurelia aurita. Chúng phàm ăn và đó là lý do tại sao cơ thể nó to lớn đến như thế. Đôi khi trong “dạ dày trôi nổi” của sứa bờm sư tử chứa cùng một lúc từ 5 đến 6 con sứa trăng đang cựa quậy trong tuyệt vọng. Cơ thể của sứa bờm sư tử là một khối tròn mềm, có màu hung đỏ. Chúng tự vệ bằng cách dùng những tua dài quất vào đối phương. Sứa bờm sư tử thường sống ở nước lạnh, phương bắc của Bắc Cực, phía bắc Đại Tây Dương, phía bắc Thái Bình Dương và đôi khi được tìm thấy tại vùng biển gần Australia và New Zealand. Tuy nhiên mấy năm gần đây, chúng dạt vào bờ muộn hơn với số lượng lớn hơn trước đây. Sự sinh trưởng của sứa được thúc đẩy bởi nhiệt độ và thay đổi theo mùa của nước biển. Đó có thể là lý do sứa bờm sư tử đang xuất hiện ở những địa điểm mới. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

Theo lời anh Adam chia sẻ, chúng trông không giống với thứ gì mà anh từng thấy trước đây. Khi đến gần, anh phát hiện ra rằng chúng là những sinh vật biển. Sinh vật "hình đĩa bay" này có kích thước khá lớn, đường kính khoảng 1m, phần giữa thân có nhiều bong bóng lớn màu tím, xung quanh thân có nhiều chân màu hồng, bên dưới chân còn có rất nhiều sợi râu dài tới vài mét. Đột nhiên, Adam thấy toàn bộ cơ thể sinh vật đó co quắp lại, dường như nó đang bắt đầu di chuyển về phía con của anh. Thấy vậy, Adam vội vàng bế 2 con và chạy thật xa khỏi nơi đó. Dù chưa biết là sinh vật gì nhưng anh lo rằng chúng có thể gây hại cho các con của mình. Sau khi về nhà, Adam đã chia sẻ những hình ảnh về sinh vật kỳ lạ này cho bạn bè mình. Một người bạn của anh là nhà sinh vật biển cho biết đây là một loại sứa biển có tên sứa bờm sư tử . Chúng là loài sứa cổ trên Trái Đất từng được biết đến. Thậm chí, có những con còn có kích thước lớn hơn cơ thể một người trưởng thành rất nhiều. Sứa bờm sư tử là loài sứa lớn nhất thế giới và là động vật không xương sống lớn nhất tại biển Trắng. Chúng có thể phát triển cơ thể đến 70cm theo bề ngang và các xúc tu trong suốt của nó có thể kéo dài đến 15m. Sứa bờm sư tử sử dụng các xúc tu để tiêm chất độc vào con mồi và gây cho nạn nhân nỗi đau đớn nhưng không gây chết người. Sứa bờm sư tử có thể ăn mọi thứ từ cá nhỏ cho tới “xơi tái” cả loài sứa trăng Aurelia aurita. Chúng phàm ăn và đó là lý do tại sao cơ thể nó to lớn đến như thế. Đôi khi trong “dạ dày trôi nổi” của sứa bờm sư tử chứa cùng một lúc từ 5 đến 6 con sứa trăng đang cựa quậy trong tuyệt vọng. Cơ thể của sứa bờm sư tử là một khối tròn mềm, có màu hung đỏ. Chúng tự vệ bằng cách dùng những tua dài quất vào đối phương. Sứa bờm sư tử thường sống ở nước lạnh, phương bắc của Bắc Cực, phía bắc Đại Tây Dương, phía bắc Thái Bình Dương và đôi khi được tìm thấy tại vùng biển gần Australia và New Zealand. Tuy nhiên mấy năm gần đây, chúng dạt vào bờ muộn hơn với số lượng lớn hơn trước đây. Sự sinh trưởng của sứa được thúc đẩy bởi nhiệt độ và thay đổi theo mùa của nước biển. Đó có thể là lý do sứa bờm sư tử đang xuất hiện ở những địa điểm mới. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.