Sự thật sửng sốt bên trong bức tranh 160 năm tuổi của Paul Cézanne

Đối với một tác phẩm nghệ thuật có niên đại từ năm 1865, việc xuất hiện những vết nứt nhỏ không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng chúng tập trung ở hai khu vực cụ thể, thay vì phân bố đều trên canvas. Đặc biệt, những vết nứt còn để lộ những tia sáng trắng nhỏ nổi bật tương phản với phong cách bảng màu trầm tư của thời kỳ được gọi là "đen tối" của họa sĩ người Pháp. Sau đó, một công ty y tế tại địa phương được yêu cầu mang một t máy X-quang di động đến bảo tàng để chụp lại một số phần khác nhau của bức tranh. Khi Urry ghép loạt ảnh lại với nhau bằng kỹ thuật số bằng Photoshop, cô nhìn thấy "các đốm trắng" cho thấy có nhiều sắc tố chì trắng hơn. Sau khi xoay bức tranh ở góc 90 độ, vị giám đốc đã reo lên sung sướng. Khi xoay theo chiều dọc, hình ảnh của một người đàn ông xuất hiện, mắt, chân tóc và vai của anh ta xuất hiện dưới dạng các mảng tối. Dựa vào vị trí cơ thể của nhân vật, Urry và các đồng nghiệp trong bảo tàng tin rằng đó chính là Cézanne - họa sĩ của bức họa 160 năm tuổi này. Cô nói "Mọi người đều cho rằng đó là một bức chân dung tự họa… Ông ấy tạo dáng theo cách một bức ảnh tự họa: nói cách khác, ông ấy đang nhìn chúng ta, với cơ thể bị xoay. Nếu đó là một bức chân dung của ai đó không phải ông ấy, nó có thể là toàn bộ phía trước." Nếu đúng như vậy, nó sẽ là một trong những bức tranh miêu tả sớm nhất được ghi lại về họa sĩ. Ông có thể đang ở độ tuổi ngoài 20 khi bức tranh tĩnh vật được hoàn thành. Cézanne được biết là đã tạo ra hơn 20 bức chân dung tự họa, mặc dù hầu hết đều được hoàn thành sau những năm 1860, phần lớn vẽ bằng bút chì. Thông tin này có thể giúp chúng ta hiểu thêm về thời điểm hình thành trong sự nghiệp ban đầu của nghệ sĩ vĩ đại này. Bức tranh Still Life with Bread and Eggs được vẽ theo phong cách hiện thực, được Cézanne vẽ từ rất sớm trong sự nghiệp của mình, lấy cảm hứng từ thời kỳ Baroque của Tây Ban Nha và Flemish. Còn rất nhiều câu hỏi khác chưa được trả lời: màu sắc mà Cézanne đã sử dụng và bức chân dung ban đầu của ông ấy hoàn chỉnh đến mức nào. Paul Cézanne là họa sĩ người Pháp rất nổi tiếng trong thế kỉ 20. Ông sinh vào ngày 19/01/1839 và mất vào năm 1906. Là một họa sĩ vẽ ngoại cảnh với trường phái hậu ấn tượng. Tuy chỉ sống trong thế kỉ 20 vào 6 năm cuối đời nhưng ông Paul Cézanne đã được bình chọn của tạp chí Times là một trong 10 hoạ sĩ vĩ đại nhất của thế kỉ này. Trong suốt 40 năm làm họa sĩ, Paul đã cho ra đời hơn 400 bức tranh màu nước và 900 bức tranh sơn dầu. Ông được đánh giá là bậc thầy hội họa bởi Henri Matisse và Pablo Picasso. Ông là người tiên phong và cầu nối giữa hội họa ấn tượng với hội họa lập thể, dã thú đã mang đến những tác phẩm mang sự sắc sảo trong kết hợp màu sắc và thiết kế. >>>Xem thêm video: Bức tranh từ lá sen | Hành trình vẻ đẹp (Nguồn: VTV1 | ENAT 400).

