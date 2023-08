Phân tích ADN, sững sờ dung mạo xác ướp người băng nổi tiếng thế giới

Ötzi The Iceman là tên gọi của một xác ướp người cổ đại được tìm thấy tại dãy núi Alps ở Ý vào năm 1991. Xác ướp này đã trở thành điểm nổi bật trong nghiên cứu khảo cổ học và di truyền học do sự bảo tồn đặc biệt của nó. Một nghiên cứu gần đây về DNA của Ötzi đã đưa ra những thông tin mới về ngoại hình và nguồn gốc của người này. Trước đây, người ta tưởng tượng rằng Ötzi có tóc dài, rối và da trắng. Tuy nhiên, nghiên cứu DNA mới cho thấy, Ötzi có khả năng ít tóc hơn so với dự đoán trước đó, đôi mắt đen và làn da ngăm hơn nhiều. Điều này đã đảo ngược một số hình ảnh mà chúng ta đã có về hình dáng và ngoại hình của người cổ đại này. Tác giả nghiên cứu Albert Zink, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Xác ướp tại Eurac Research ở Ý cho biết, Ötzi có hệ thống gene thừa kế từ người nông dân Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Gen của Ötzi chủ yếu có nguồn gốc từ người nông dân Anatolia và ít sự kết hợp với các nhóm khác. Điều này cho thấy, Ötzi có hình ảnh di truyền độc đáo và đại diện cho một phần của di truyền của những người sống tại khu vực châu Âu cổ đại. Ötzi The Iceman đã mang lại không chỉ những thông tin quan trọng về nền văn minh cổ đại của châu Âu mà còn giúp mở ra cơ hội hiểu sâu hơn về quá khứ và nguồn gốc của con người. Sự kết hợp giữa khảo cổ học và di truyền học đã cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống và di truyền của những người sống cách đây hàng ngàn năm. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn hình xăm trên cánh tay xác ướp công chúa 2.500 tuổi.

