OPPO Reno5 tự phát hiện người “liếc trộm”, ẩn tin nhắn quan trọng

Với sự kiện này Việt Nam trở thành thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á chính thức ra mắt Reno5. Điều này minh chứng cho tầm quan trọng của Việt Nam trong chiến lược phát triển của OPPO, cũng như cam kết lâu dài của hãng đối với người dùng. Thiết kế mới của Reno5 phù hợp với thế hệ trẻ đón đầu xu hướng. Điện thoại có hai phiên bản: Bạc Đa Sắc và Đen Huyền Bí. Reno5 còn được thiết kế siêu mỏng nhẹ, nặng chỉ 171g và mỏng hơn 7.8 mm. Smartphone được giảm bớt độ dày cạnh đáy màn hình thêm 28% so với Reno4, xuống còn chỉ 3.98 mm, đạt tỷ lệ màn hình-trên-thân máy lên đến 91.7% (so với 90.7% trên Reno4). Sạc siêu nhanh 50W là một trong những tính năng hữu ích nhất với người dùng. Với công suất tối đa cao hơn 66.6% so với thế hệ trước, sạc siêu nhanh 50W có thể sạc Reno5 từ 0% lên 80% chỉ trong 31 phút và sạc đầy 100% thiết bị chỉ trong 48 phút. Máy có 4 camera: Cảm biến chính 64 MP, camera góc siêu rộng 8 MP, camera độ sâu 2 MP và camera macro 2 MP. Hệ thống camera cho khả năng chụp ảnh sắc nét, có thể quay video từ cả camera trước và sau, quay chậm 960 fps, video màu AI, video siêu quay đêm. Mặt sau của OPPO Reno5 có thiết kế bo cong mềm mại ở viền cạnh để dễ dàng cầm nắm. Ngoài thiết kế đa sắc màu, thì điểm nhấn mặt sau còn là cụm camera hình chữ nhật bo cong các góc, trong đó chứa 4 cảm biến camera và đèn flash LED. Mặt trước của OPPO Reno5 là màn hình AMOLED phẳng tràn cạnh rộng 6.43 inch độ phân giải Full HD+, tốc độ quét màn hình là 90Hz, camera selfie 44 MP dạng nốt ruồi. OPPO Reno5 sử dụng chip Snapdragon 720G 8 nhân, bộ nhớ RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB, có khe cắm mở rộng microSD hỗ trợ tối đa 256 GB. Smartphone này còn có pin 4.310 mAh, hỗ trợ sạc nhanh lên tới 50W. Máy chạy ColorOS 11.1 trên nền tảng Android 11 mới nhất. Cảm biến AI tích hợp với camera trước 44MP hỗ trợ các tương tác không chạm thông minh. Tính năng chống nhìn trộm thông minh tự động nhận diện nếu có người thứ hai đang quan sát màn hình và ẩn đi các thông báo quan trọng; Cử chỉ điều hướng không chạm cho phép trả lời hoặc tắt chuông cuộc gọi, hoặc lướt xem các trang tin mà không cần chạm đến màn hình. Màn hình luôn bật thông minh (Always-on Display) ngăn màn hình không bị tắt khi người dùng đang nhìn vào điện thoại. Ngoài ra, Reno5 bản tiêu chuẩn được tích hợp cổng tai nghe 3.5 mm trong khi chuẩn jack này đã bị khai tử trên rất nhiều mẫu Smartphone. OPPO Reno5 có giá bán chính thức 8.69 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Hiện trên hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động, bạn có thể đặt trước smartphone này với quà tặng hấp dẫn, đó là bộ Loa Bluetooth Tekin L7, trị giá 1.29 triệu đồng, hỗ trợ trả góp 0% và bảo hiểm rơi vỡ màn hình 6 tháng.

