Nửa đêm nghe tiếng động lạ, kinh hãi thấy "quái thú thành tinh"

Vì mất điện, cô không thể sử dụng đèn để xác định nguyên nhân của tiếng động đó. Tưởng rằng có kẻ trộm đột nhập, Sharon đã mang theo một cây đuốc và một chiếc chảo thép xuống bếp, nhưng khi đến đó, cô đã gặp phải một " quái thú", một con trăn khổng lồ dài 4,9 mét. Kinh hãi tột độ, Sharon miêu tả con trăn này như một sinh vật to lớn, có thể nuốt chửng linh dương và sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì đến gần. Cô nghĩ rằng con trăn này đang nhằm vào con chó cưng của mình. Trước đó, đã có 4 con chó của cô bị trăn ăn thịt. Trong hoảng loạn, Sharon đã dùng chảo nướng đập vào đầu con trăn nhiều lần, khiến nó rú lên và rút lui. Sau đó, cô đã gọi cho chuyên gia bắt rắn địa phương, Sarel Van der Merwe đến giúp đỡ. Sarel và đồng nghiệp của ông đã cùng nhau bắt con trăn ra khỏi nhà bếp. Đây được xem là một trong những con trăn lớn nhất mà Sarel từng thấy trong sự nghiệp của mình. Chuyên gia tin rằng con trăn này đã sống rất lâu và có thể coi là một "quái thú thành tinh". Nếu không có sự can thiệp kịp thời của Sharon và chuyên gia bắt rắn, hậu quả có thể rất thảm khốc nếu con trăn tấn công cô. Trăn Nam Phi (tên khoa học: Python natalensis) là loài trăn lớn nhất Nam Phi, con đực nặng khoảng 44 kg, dài 4,25 m, trong khi con cái có thể nặng tới 55 kg và dài 5 m. Thức ăn của loài trăn này là các con mồi nhỏ như chuột, chim, thằn lằn, khỉ... nhưng những cá thể lớn có thể ăn thịt cả cá sấu. Chúng cũng sẵn sàng mò vào các ngôi làng săn đuổi con người và vật nuôi. Trăn đá châu Phi không có độc nhưng nó có thể quấn chết con mồi to lớn gấp nhiều lần. Người ta săn chúng để làm túi, giày, thắt lưng... vì hoa văn trên cơ thể trăn rất đẹp. Mời quý độc giả xem thêm video: "Hoang mang" với những "quái thú" ở Việt Nam gây xôn xao dư luận.

