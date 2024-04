Quái thú vĩ đại nhất ở Uruguay chân như cột đình, 85 triệu tuổi

Sci-News đưa tin, một loài siêu quái thú vừa được phát hiện, đặt tên là Udelartitan celeste. Loài quái thú mới huộc về một siêu họ thằn lằn hộ pháp gọi là Saltasauroidea. Ảnh đồ họa. Quái thú Udelartitan celeste được xác định thông qua 60 đốt sống hóa thạch và vỏ trứng do liên quan từ Hệ tầng Guchón ở Uruguay. Khi còn sống, quái thú này có thân hình dài tới 15-16m. Trong ảnh là một số phần hóa thạch được tìm thấy. Nguồn: Cretaceous Research Theo phân tích của TS Matias Soto từ Viện Khoa học địa chất Uruguay và các cộng sự, hóa thạch của loài mới này có niên đại khoảng 85 triệu tuổi. Loài quái thú này thuộc kỷ Phấn Trắng, cũng là thời đại hoàng kim của các loài khủng long khổng lồ. Ảnh minh họa. Theo Tạp chí khoa học Cretaceous Research, loài quái thú mới này cũng như toàn bộ gia đình thằn lằn hộ pháp vĩ đại của nó đã hùng cứ siêu lục địa Gondwana trong kỷ Phấn Trắng. Ảnh: Chân dung loài dực long mới từ siêu lục địa đã tan vỡ. Nguồn: Đại học Chile.Thằn lằn hộ pháp - tức Titanosaurus - là nhóm khủng long lớn nhất trên thế giới thuộc về gia đình sauropod, là những khủng long cổ dài, thân hình nặng nề, 4 chân to như cột đình. Các nhà thám hiểm phát hiện trên sa mạc Gobi dấu chân thuộc hàng lớn nhất thế giới thuộc về loài thằn lằn hộ pháp lang thang trên Trái Đất cách đây 70 triệu năm. Ảnh: AFP. Thằn lằn hộ pháp là loài khủng long ăn cỏ sống cách đây khoảng 67 triệu năm. Kích thước thằn lằn hộ pháp so với con người. Đồ họa: ABC. Sự xuất hiện của một loài mới thuộc nhóm Saltasauroidea là bằng chứng quý giá cho thấy nhóm quái thú khổng lồ này ở Uruguay rất phong phú. Ảnh minh họa. Một trong những mẫu hóa thạch của thằn lằn hộ pháp. Hóa thạch một Andesaurus, một siêu thằn lằn hộ pháp 60 tấn. Ảnh: Museo Municipal Carmen Funes Hóa thạch này có mối quan hệ chặt chẽ với nhóm sauropod (khủng long cổ dài) to lớn nhất là titanosaur (thằn lằn hộ pháp). Ảnh: CNN. Mời quý độc giả xem video: "Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ".

