Nữ streamer Việt thế hệ mới đẹp chuẩn “nàng thơ” xứ Hàn

Hà An Hy được biết đến là một streamer trong cộng đồng Liên Quân Mobile Việt Nam. Cô nàng 21 tuổi này là một streamer của Box Studio. Nữ streamer gây ấn tượng nhờ vào lối nói chuyện dễ thương, gương mặt xinh đẹp chuẩn gái Hàn. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, nữ streamer Liên Quân này đã bất ngờ đăng tải bức ảnh cùng dòng trạng thái chia sẻ cùng các fan hâm mộ về việc trở lại với sóng livestream. Khi được hỏi về lý do “đóng băng” mọi hoạt động, Hà An Hy cho biết thời gian qua cô dành để nghỉ ngơi và hoàn thiện bản thân. Việc không lên sóng khiến nữ streamer này vô cùng nhớ fan và màn hình stream. Sau khi “comeback”, mỗi buổi livestream của An Hy đã có tới hàng chục nghìn lượt xem và rất nhiều bình luận tích cực từ người theo dõi. Phong độ và kỹ năng chơi game của An Hy không hề giảm sút sau một thời gian dài mà còn được cải thiện đáng kể. Điểm khiến Hà An Hy đặc biệt mỗi lần lên sóng livestream đó là giọng nói rất điệu đà, nữ tính như một đứa trẻ trong sáng ngây thơ. Hiện tại, trang fanpage của nữ streamer đang sở hữu hơn 600 ngàn theo dõi. Ngoài việc chuyển từ stream các game MOBA sang tựa game FPS, nữ streamer còn cho biết cô sẽ chăm chút cho hình ảnh của bản thân, tham gia nhiều hoạt động giải trí hơn. Cũng trong lần trở lại này, An Hy bật mí rằng mình đang có ý định trải nghiệm nhiều tựa game hơn để làm đa dạng kĩ năng của mình. Theo như Hà An Hy tâm sự, cô nàng muốn xây dựng bản thân theo một lối phong cách mà chưa ai trong giới streamer theo đuổi. Ảnh: Tổng hợp

