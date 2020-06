Nữ streamer đang cực hot khiến gamer "vì yêu cứ đâm đầu" cày rank

Tippy tên thật là Nguyễn Thái Phương, là thành viên chủ chốt của team The Queen nổi tiếng trong cộng đồng LMHT Việt Nam. Không nổi đình nổi đám như các đồng nghiệp khác nhưng với game thủ Liên Minh thì Tippy vẫn là cái tên quen thuộc. Cô nàng sở hữu nhan sắc dễ thương, đôi khi ''biến hình'' lột xác cá tính, nhưng dù với phong cách nào nữ streamer cũng khiến các nam game thủ phải đứng hình. Trong top những bóng hồng nổi bật nhất làng streamer Free Fire không thể không nhắc đến cô nàng Chi NoNa (Trần Mỹ Chi). Không chỉ xinh đẹp, lối nói chuyện hài hước mà khả năng chơi game của Chi cũng không hề thua kém phái mạnh. Hiện nữ streamer cực hot này đang sở hữu fanpage 272.0000 lượt theo dõi. Một trong những gương mặt quen thuộc của cộng đồng eSports nói chung cũng như LMHT nói riêng không thể thiếu Chuuti Mun. Hiện cô nàng đang là một streamer và thi đấu cho The Queen Team. Chuuti Mun thường xuyên xuất hiện với hình tượng ngọt ngào, nhẹ nhàng, rất hợp với nhan sắc ngọt ngào của nữ game thủ. Hiện cô nàng đang sở hữu fanpage hơn 36.000 lượt theo dõi. Từng là một diễn viên quen mặt trong những phim sitcom, video phổ biến trên mạng xã hội nhưng khi lấn sân sang lĩnh vực streamer, Lê Ngọc Phương Quỳnh cũng khá thành công. Bằng chứng là tuy đảm nhiệm vai trò này chưa lâu fanpage của cô chạm mốc gần 290.000 người theo dõi - chứng tỏ lượng fan của nữ streamer vô cùng hùng hậu. Nữ streamer có gương mặt baby như thiên thần, tính cách dễ thương này là Nabee hiện đang là một trong những bóng hồng thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ Việt. Không chỉ chơi game giỏi, Nabee Kim Ngân còn thể hiện nhiều tài lẻ, trong đó nổi bật là khả năng ca hát được nhiều người cho rằng chẳng kém gì ca sĩ. Nữ streamer Rimmy sở hữu gương mặt xinh xắn với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và miệng cười duyên dáng. Hiện tại, fanpage của Rimmy đã chạm mốc 93.000 người theo dõi - con số khá ấn tượng. Cô nàng đang là một nữ streamer tự do tại TP HCM và chắc hẳn sẽ trở thành một trong những cái tên đình đám gây sốt làng esports Việt trong tương lai. Gặp Gỡ Game Thủ Nữ DUY NHẤT, XINH NHẤT Giải Đấu PUBG MOBILE Năm Nay. Nguồn: PUBG Mobile VN

Tippy tên thật là Nguyễn Thái Phương, là thành viên chủ chốt của team The Queen nổi tiếng trong cộng đồng LMHT Việt Nam. Không nổi đình nổi đám như các đồng nghiệp khác nhưng với game thủ Liên Minh thì Tippy vẫn là cái tên quen thuộc. Cô nàng sở hữu nhan sắc dễ thương, đôi khi ''biến hình'' lột xác cá tính, nhưng dù với phong cách nào nữ streamer cũng khiến các nam game thủ phải đứng hình. Trong top những bóng hồng nổi bật nhất làng streamer Free Fire không thể không nhắc đến cô nàng Chi NoNa (Trần Mỹ Chi). Không chỉ xinh đẹp, lối nói chuyện hài hước mà khả năng chơi game của Chi cũng không hề thua kém phái mạnh. Hiện nữ streamer cực hot này đang sở hữu fanpage 272.0000 lượt theo dõi. Một trong những gương mặt quen thuộc của cộng đồng eSports nói chung cũng như LMHT nói riêng không thể thiếu Chuuti Mun. Hiện cô nàng đang là một streamer và thi đấu cho The Queen Team. Chuuti Mun thường xuyên xuất hiện với hình tượng ngọt ngào, nhẹ nhàng, rất hợp với nhan sắc ngọt ngào của nữ game thủ. Hiện cô nàng đang sở hữu fanpage hơn 36.000 lượt theo dõi. Từng là một diễn viên quen mặt trong những phim sitcom, video phổ biến trên mạng xã hội nhưng khi lấn sân sang lĩnh vực streamer, Lê Ngọc Phương Quỳnh cũng khá thành công. Bằng chứng là tuy đảm nhiệm vai trò này chưa lâu fanpage của cô chạm mốc gần 290.000 người theo dõi - chứng tỏ lượng fan của nữ streamer vô cùng hùng hậu. Nữ streamer có gương mặt baby như thiên thần, tính cách dễ thương này là Nabee hiện đang là một trong những bóng hồng thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ Việt . Không chỉ chơi game giỏi, Nabee Kim Ngân còn thể hiện nhiều tài lẻ, trong đó nổi bật là khả năng ca hát được nhiều người cho rằng chẳng kém gì ca sĩ. Nữ streamer Rimmy sở hữu gương mặt xinh xắn với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và miệng cười duyên dáng. Hiện tại, fanpage của Rimmy đã chạm mốc 93.000 người theo dõi - con số khá ấn tượng. Cô nàng đang là một nữ streamer tự do tại TP HCM và chắc hẳn sẽ trở thành một trong những cái tên đình đám gây sốt làng esports Việt trong tương lai. Gặp Gỡ Game Thủ Nữ DUY NHẤT, XINH NHẤT Giải Đấu PUBG MOBILE Năm Nay. Nguồn: PUBG Mobile VN