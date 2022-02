Nóng: Rò rỉ hình ảnh iPhone nắp gập đẹp không tì vết

Có rất nhiều dự đoán về chiếc iPhone nắp gập đầu tiên của Apple mà nhiều người thường gọi là iPhone Flip, hoạt động tương tự như các mẫu điện thoại Galaxy Z Flip và Galaxy Z Fold của Samsung. Các tin đồn cũng cho thấy nhà Táo Khuyết có thể sẽ trình làng sản phẩm này vào năm 2022 hoặc 2023. Thông tin này được cho là khá chính xác khi các video và hình ảnh concept về chiếc smartphone này xuất hiện ngày càng nhiều. Mới đây, YouTuber ardstudiodesign đã cho ra mắt video concept về một thiết bị có thể gập lại được cho là chiếc iPhone Flip này. Mẫu iPhone này được cho là có cụm 3 camera ở bên trái và màn hình phụ ở bên phải. Màn hình phụ khá quan trọng trong một chiếc điện thoại nắp gập, hỗ trợ kiểm tra thông báo, cuộc gọi đến, hay xem thời gian. Khi mở ra, điện thoại nổi bật với màn hình đục lỗ và viên thuốc để đặt camera selfie cũng như hệ thống Face ID, tương tự như thiết kế iPhone 14 Pro Max xuất hiện gần đây. YouTuber cũng đã đưa ra ý tưởng cho một thiết bị chống nước bằng cách loại bỏ các cổng kết nối và có bản lề được thiết kế rất chặt chẽ. Kênh Youtube này cũng đưa ra suy nghĩ về việc iPhone Flip sẽ chạy chip M1, nhưng điều này lại khá phi thực tế do nhiệt lượng chip M1 tạo ra lớn hơn nhiều chip dòng A. Bản video concept mới nhất của iPhone nắp gập khá giống bản concept của nhà thiết kế đồ họa Technizo được tiết lộ vào năm ngoái, với máy gập dạng vỏ sò tương tự như Galaxy Z Flip3 5G, chỉ có điều thanh mảnh hơn một chút. Vì ra mắt sau nên nếu muốn đánh bại Samsung, sản phẩm iPhone gập của Apple sẽ phải có những tính năng thực sự nổi bật cùng những cải tiến đáng kể so với "tiền bối". Samsung Galaxy Z Flip 3 là smartphone có thiết kế vò sỏ được đánh giá cao trên thị trường hiện nay, tuy nhiên nếp gấp ở giữa màn hình của nó “lộ” hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại của đối thủ. Vì vậy, nếu Apple muốn vượt lên trên Samsung trong phân khúc điện thoại gập, các nếp gấp của iPhone Flip cần phải được thiết kế gần như “tàng hình”. Một số điện thoại gập dạng vỏ sò có các chế độ hoặc công cụ đặc biệt hoạt động khi thiết bị được gập lại một nửa. Tuy nhiên, sự linh hoạt này thường khá hạn chế, chủ yếu tập trung vào việc sử dụng cho camera trước và sau. Nếu Apple đưa ra thêm nhiều tính năng hữu ích có thể sử dụng ngay cả khi điện thoại gập lại, đó sẽ là một lợi thế. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

