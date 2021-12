Nóng: Phát hiện “túp lều bí ẩn” trên Mặt Trăng, chuyện gì sẽ xảy ra?

Trong những hình ảnh do tàu thám hiểm Yutu-2 (Thỏ Ngọc 2) của Trung Quốc gửi về xuất hiện vật thể bí ẩn có hình khối lập phương ở nửa tối của Mặt trăng. Các trang về vũ trụ của Trung Quốc gọi vật thể này là“căn nhà nhỏ huyền bí” trên Mặt trăng. Nhóm tàu thám hiểm của Trung Quốc đang lên kế hoạch để điều khiển tàu Yutu-2 tới "ngôi nhà bí ẩn" và quan sát kỹ hơn vật thể này. Góc quan sát hiện tại của tàu thám hiểm Yutu-2 về "ngôi nhà bí ẩn" trên Mặt trăng hiện tại khá mờ và xa nên cần tiến gần hơn để quan sát rõ ràng hơn để xác định chính xác vật thể này là gi. Lời lý giải thuyết phục nhất cho vật thể này có thể là một tảng đá Mặt Trăng. Khu vực mà tàu vũ trụ Trung Quốc đang thám hiểm trên Mặt trăng nổi tiếng có nhiều vết lõm từ các hố va chạm và do đó có thể có nhiều mảnh vỡ lớn từ các vụ va chạm vũ trụ. Còn tại sao nó có hình dạng vuông vức như thế thì các nhà khoa học còn phải nghiên cứu thêm. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tàu thám hiểm Mặt trăng của Trung Quốc có khám phá bí ẩn. Vào tháng 2/2019, một tháng sau khi đáp xuống Mặt Trăng, Yutu-2 đã tình cờ phát hiện ra một chất giống gel bí ẩn bên trong một miệng núi lửa. Các nhà thiên văn học Trung Quốc nghi ngờ chất này xuất hiện do tác động của thiên thạch trên bề mặt Mặt trăng. Sau này, chất đó được xác định như là đá có dạng trong vắt như thủy tinh. Tàu cũng thấy có một số “mảnh vỡ” lạ, nhưng cuối cùng thì đó cũng là đá. Cho đến nay, những thứ mà tàu thám hiểm phát hiện được chỉ toàn là đá. Bởi vậy mà các nhà khoa học mới cho rằng “căn nhà nhỏ bí ẩn” cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, với hình dạng kỳ lạ như vậy, nhiều người vẫn cho rằng đó có thể là thứ gì đó thú vị hơn. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định hầu như không có khả năng đó là công trình của người ngoài hành tinh hay là một căn nhà thật của người nào đó đã từng ở trên Mặt Trăng. Trong khuôn khổ sứ mệnh Mặt trăng Thường Nga 4, tàu thăm dò Yutu-2 của Trung Quốc có nhiệm vụ thám hiểm giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về những gì xảy ra với địa chất dưới bề mặt Mặt trăng. Sứ mệnh Thường Nga 4 của Trung Quốc là chuyến thám hiểm bề mặt đầu tiên ở nửa tối của Mặt trăng. Chương trình này đã giúp các nhà khoa học hiểu về những gì xảy ra với địa chất dưới bề mặt Mặt trăng. Tàu Yutu-2 có nhiệm vụ đo thành phần hóa học của đất và đá Mặt Trăng, thực hiện các quan sát thiên văn vô tuyến tần số thấp bằng kính viễn vọng vô tuyến, cũng như nghiên cứu các tia vũ trụ. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

