Cực nóng: Bắt được hạm đội UFO bay vèo qua Mặt Trăng?

Tàu Apollo 9 đã đưa ba phi hành gia của NASA bay vào quỹ đạo của Trái đất trong 10 ngày như một chuyến bay thử nghiệm trước nhiệm vụ Apollo 11. Chuyến đi của Apollo 9 bao gồm chỉ huy James Mc Divitt, chỉ huy mô-đun Davit Scott và phi công mô-đun Mặt trăng Rusty Schweickart, họ cùng rời khỏi Trái đất ngày 3 tháng 3 năm 1969. Trong khi bộ ba phi hành gia của NASA đang ở trong quỹ đạo Trái đất, họ chụp những bức ảnh về Mặt trăng và các nhà lý luận âm mưu tin rằng họ phát hiện ra điều kỳ lạ trong một số bức ảnh được chụp lại. Nhà lý luận âm mưu nổi tiếng Scott C Waring đã phân tích những hình ảnh từ các phi hành gia của NASA và phát hiện ra thứ mà ông tin là một “hạm đội” UFO đi qua Mặt trăng. "Các UFO dài hơn 2-3 km được các phi công cùng các nhân chứng khác nhìn thấy và báo cáo. Bản thân tôi đã báo cáo UFO trong các bức ảnh của NASA trên bề mặt Mặt trăng dài khoảng 10km so với với miệng núi lửa gần đó”, Scott C Waring cho biết. Nhiều người cho rằng những hình ảnh nhận được là do một trục trặc, một vết xước của một ống kính rẻ tiền gây ra. Tuy nhiên điều đó là không thể, NASA chỉ mua những bộ phận chất lượng cao nhất và hiệu suất cao nhất để quan sát. Một số nhà lý luận âm mưu cho rằng Mặt trăng có thể bị người ngoài hành tinh chiếm đóng và đây là lý do NASA chưa quay trở lại kể từ khi các sứ mệnh Apollo kết thúc vào những năm 1970. Tuy nhiên, bác bỏ lại quan điểm này, mới đây NASA đã thông báo muốn thiết lập một căn cứ vĩnh viễn trên Mặt trăng, với các nhiệm vụ hy vọng sẽ diễn ra vào năm 2024. Thành viên trong ban quản trị của NASA, Jim Bridenstine, tuyên bố ông muốn thiết lập một thuộc địa Mặt trăng, kêu gọi các cơ sở tốt nhất của ngành công nghiệp Mỹ để giúp thiết kế và phát triển những con tàu đổ bộ Mặt trăng dành cho con người. Căn cứ này sẽ được sử dụng làm điểm kiểm soát giữa Trái đất và Sao Hỏa đồng thời cho phép các phi hành gia có thể nghiên cứu Mặt trăng một cách chi tiết. NASA cho biết: "Sau khi đưa con người trở lại Mặt trăng vào năm 2024, NASA có kế hoạch thiết lập cuộc thám hiểm Mặt trăng lâu dài vào năm 2028." Tuy nhiên, mới đây NASA thông báo mục tiêu đưa các phi hành gia Mỹ trở lại mặt trăng vào năm 2024 không khả thi vì sự chậm trễ trong việc phát triển sản xuất bộ đồ du hành vũ trụ. Mời các bạn xem video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Nguồn: VTC14.

