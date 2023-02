Nóng: Phát hiện thế giới “địa ngục” hoàn toàn mới bên trong Trái Đất

Từ xưa đến nay các nhà khoa học cho rằng cấu trúc của Trái đất gồm bốn lớp chính: lớp vỏ, lớp phủ, lõi ngoài và lõi trong. Tuy nhiên, mới đây các nhà địa vật lý từ Đại học Quốc gia Australia (ANU) đã thông báo về việc tìm ra bằng chứng cho thấy phần lõi bên trong của Trái Đất có thể là hai lớp riêng biệt. Điều này có nghĩa là, Trái đất có 5 lớp, chứ không phải chỉ 4 lớp như khái niệm địa lý cơ bản trước đây. Nhóm nghiên cứu đã rà soát và đối sánh hàng nghìn mô hình của phần lõi trong với dữ liệu về thời gian sóng địa chấn di chuyển qua Trái Đất do Trung tâm Địa chấn Quốc tế thu thập quan sát trong nhiều thập kỷ. Kết quả cho thấy có sự thay đổi cấu trúc của sắt, thứ ảnh hưởng đến thời gian sóng địa chấn truyền qua lõi. Sóng địa chấn là những rung động chạy bên trong hoặc dọc theo bề mặt Trái đất và xuyên qua các lớp bên trong của Trái đất do động đất, núi lửa hoặc các nguyên nhân khác. Cả lớp vỏ bên ngoài của lõi bên trong và thế giới địa ngục hoàn toàn mới được xác nhận của nó đều đủ nóng để nóng chảy. Tuy nhiên chúng là một hợp kim sắt - niken rắn chắc, do áp suất đáng kinh ngạc ở tâm Trái đất khiến thế giới "địa ngục" dạng hình cầu này ở trạng thái rắn. Trước đây, cấu trúc bên trong Trái Đất vốn dĩ được xác định bao gồm một loạt các lớp đồng tâm, kéo dài từ phần vỏ cho đến lõi. Ở ngay trung tâm - với bán kính khoảng 1.227 km, là phần lõi trong, chiếm chưa đến 1% thể tích Trái Đất. Đây cũng là phần đặc nhất của hành tinh chúng ta, có dạng hình cầu, với thành phần chủ yếu gồm sắt và niken. Khi lõi bên trong phát triển, quá trình hóa rắn giải phóng nhiệt và ánh sáng dẫn đến hiện tượng đối lưu ở lõi chất lỏng bên ngoài. Đây chính là khởi nguồn của quá trình chuyển đổi động năng thành năng lượng từ trường, cũng như là yếu tố duy trì từ trường xung quanh lớp vỏ của Trái Đất. >>>Xem thêm video: Giải mã thứ lạ lùng chưa từng biết bên trong lõi Trái đất.

