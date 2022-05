Nóng: Phát hiện “quái vật” trở mình khiến vũ trụ chao đảo ngả nghiêng

Các nhà khoa học phát hiện một thiên hà được gọi là 1ES 1927 + 654 đã ngừng phát xạ tia X trong vài tháng, sau đó lại tiếp tục phát xạ tia X và tăng cường độ lên. Thiên hà này đã được biết đến từ lâu, sáng với hệ số 100 trong ánh sáng nhìn thấy được. Khi mới phát hiện, Đài quan sát Swift đã ghi lại sự phát sáng của nó dưới dạng tia X và tia cực tím. Đến năm 2017, các nhà nghiên cứu nhận thấy nó bắt đầu sáng dần lên một cách bí ẩn. Nguyên nhân ban đầu được cho là một ngôi sao lớn đi ngang qua. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, lỗ đen quái vật của thiên hà phải xé toạc ngôi sao, đồng thời dòng khí trong đĩa bồi tụ của lỗ đen cũng bị gián đoạn. Do điều đó không xảy ra nên giả thuyết này bị loại bỏ. Nhóm nghiên cứu từ NASA tiếp tục tìm thấy một giai đoạn tia X từ thiên hà giảm rất nhanh. Tia X thường được tạo ra bởi các hạt mang điện chuyển động xoắn ốc trong từ trường. Do đó phải có một sự thay đổi từ trường đột ngột. Họ còn quan sát thấy cường độ ánh sáng ở vùng nhìn thấy và tia cực tím cũng tăng lên, cho thấy các phần của đĩa bồi tụ lỗ đen quái vật đang nóng dần. “Hiện tượng này đánh dấu lần đầu tiên tia X bị loại bỏ hoàn toàn trong khi các bước sóng khác vẫn phát ra ánh sáng”, Sibasish Laha, tác giả chính của nghiên cứu và là nhà khoa học tại Đại học Maryland, hạt Baltimore và Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA ở Maryland, cho biết. Để lí giải cho hiện tượng này, chỉ có một kịch bản đó là lỗ đen đã "lật ngược", khiến từ trường yếu đi một giai đoạn rồi khôi phục lại. Khi được "khởi động lại", đĩa bồi tụ sẽ hoạt động hiệu quả hơn giúp lỗ đen quái vật càng mạnh mẽ. Cú lật ngược này chắc chắn ảnh hưởng lớn, làm vùng vũ trụ xung quanh lỗ đen chao đảo nghiêng ngả, nhất là các vật thể cùng thiên hà. Nếu một sự đảo ngược từ trường xảy ra, khiến cực Bắc trở thành cực Nam và ngược lại, ánh sáng có thể nhìn thấy và tia cực tím sẽ tăng về phía trung tâm của thiên hà do nóng lên, vì hào quang bắt đầu nhỏ đi và đĩa bồi tụ trở nên nhỏ hơn ở trung tâm. Các nhà nghiên cứu cho rằng khi quá trình đảo ngược diễn ra, khu vực này suy yếu nhiều đến mức khiến cho việc phát xạ tia X ngừng lại. Ý tưởng này phù hợp với các quan sát về thiên hà này, khi phát xạ tia X xuất hiện trở lại vào tháng 10/2018, khoảng 4 tháng sau khi chúng biến mất, cho thấy một sự đảo ngược từ trường đã diễn ra. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

