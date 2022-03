Lần đầu tiên phát hiện lỗ đen lang thang đe dọa sự sống vũ trụ

Sau 6 năm quan sát, một nhóm nghiên cứu thiên văn quốc tế đã phát hiện ra một " lỗ đen lang thang" thông qua hiện tượng "microlensing" - một hiện tượng thiên văn do hiệu ứng thấu kính hấp dẫn. Khám phá này được thực hiện vào năm 2011, khi nhóm nghiên cứu phát hiện ra một lỗ đen cô đơn chuyển động giữa các ngôi sao. “Kẻ lang thang” này đã hình thành một “microlensing” với lực hấp dẫn mạnh đến mức có thể bẻ cong và làm xoắn ánh sáng của các ngôi sao cũng như các thiên hà đằng sau nó. Hiện tượng "microlensing" có thể được sử dụng để phát hiện các vật thể có phạm vi từ khối lượng của một hành tinh đến khối lượng của một ngôi sao, bất kể ánh sáng mà chúng phát ra - Đây là một cách để khám phá các lỗ đen lang thang. Hiệu ứng "microlensing" đề cập đến hiện tượng một thiên thể có trường hấp dẫn mạnh làm cho ánh sáng nền của thiên thể đằng sau nó bị biến dạng. Và sự phân bố hấp dẫn trong vũ trụ rất không đồng đều, khi trường hấp dẫn mạnh, sóng điện từ chẳng hạn như tia sáng sẽ bị trường hấp dẫn làm méo mó, điều này tạo thành một loại thấu kính hấp dẫn. Ánh sáng của nền thiên thể bị khúc xạ qua thấu kính này, hình dạng sẽ bị uốn cong, vị trí sẽ bị dịch chuyển, và độ sáng cũng sẽ giảm. Vì vậy ngay cả khi không thể nhìn thấy thiên thể gây thấu kính hấp dẫn, thì vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, ngay cả khi thiên thể đó một lỗ đen, đó là lý do tại sao "lỗ đen lang thang" này được phát hiện. Được biết, lỗ đen mới được quan sát cách chúng ta 5.153 năm ánh sáng, trong Dải Ngân hà và có khối lượng gấp 7 lần mặt trời. Nó đang đi qua các ngôi sao lân cận với tốc độ khoảng 45 km/giây, tức khoảng 162.000 km/h. Các nhà khoa học cũng tin rằng có nhiều lỗ đen lang thang cấp sao tương tự, nhưng vì bản thân các lỗ đen không phát ra ánh sáng, và hiệu ứng thấu kính vi mô không dễ phát hiện, vì vậy các lỗ đen lang thang không dễ dàng được quan sát. Trên thực tế, nó khó quan sát hơn nhiều so với các ngôi sao chuyển vùng hoặc thậm chí là các hành tinh chuyển vùng. Các lỗ đen có khối lượng này thường được hình thành do các vụ nổ siêu tân tinh của các ngôi sao lớn, nhưng chúng cũng có thể được hình thành do sự sụp đổ trực tiếp của các ngôi sao có khối lượng lớn, vì vậy chúng thường được gọi là lỗ đen sao. Các nhà thiên văn học đưa ra giả thuyết rằng có ít nhất từ 1 triệu đến 100 triệu lỗ đen như vậy trong Dải Ngân hà. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chúng cũng vô cùng nguy hiểm cho sự sống trong vũ trụ. Bởi vì lỗ đen rất khó quan sát và lực hấp dẫn của nó là siêu mạnh. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

