Nóng: NASA bất ngờ phát hiện vật thể kỳ quặc trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm Perseverance của NASA gần đây đã phát hiện một vật thể kỳ lạ trong miệng hố Jezero trên Sao Hỏa, được đặt tên là “Lâu đài Freya”. (Ảnh: NASA) Tảng đá này có sọc đen trắng và khiến các nhà khoa học bối rối vì thành phần của nó chưa từng được thấy trước đây trên Sao Hỏa. (Ảnh: Genk) NASA đã đưa ra hai giả thuyết về sự hình thành của nó: có thể là kết quả của quá trình magma nguội đi sau một vụ phun trào núi lửa, hoặc có thể đã trải qua quá trình biến chất. Tảng đá này rộng khoảng 20 cm và có vẻ không thuộc về nền đá xung quanh, cho thấy nó có thể đã lăn xuống từ vành miệng hố. (Ảnh: NASA Science) Perseverance đang thực hiện chiến dịch khoa học thứ năm, khám phá vành miệng hố Jezero, một khu vực được cho là từng có hệ thống sông hồ giống như các đồng bằng sông trên Trái Đất. Phát hiện này, dù không nhất thiết chỉ ra sự sống trong quá khứ, nhưng có thể cung cấp những hiểu biết quý giá về lịch sử địa chất của Sao Hỏa và giúp đạt được mục tiêu chính của nhiệm vụ là tìm kiếm dấu hiệu của sự sống cổ đại. (Ảnh: Star Walk) Trong những năm gần đây, hành trình tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh trên sao Hỏa đã trở thành một trong những sứ mệnh khoa học quan trọng nhất của nhân loại. (Ảnh: The New Atlantis) Với sự phát triển của công nghệ và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà khoa học, con người đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc trả lời câu hỏi liệu chúng ta có cô đơn trong vũ trụ hay không. (Ảnh:Smithsonian Magazine) Vào tháng 2/2021, tàu thăm dò Perseverance của NASA đã hạ cánh thành công trên bề mặt sao Hỏa. Đây là sứ mệnh thăm dò sao Hỏa tỷ đô đầu tiên của NASA sau 9 năm kể từ Curiosity. (Ảnh:New Space Economy) Perseverance mang theo các thiết bị tiên tiến để phân tích địa chất và thu thập mẫu đất đá, với mục tiêu tìm kiếm dấu hiệu của sự sống vi sinh vật trong quá khứ.(Ảnh:NASA Science) Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ, việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Điều kiện khắc nghiệt trên bề mặt hành tinh và sự phức tạp trong việc phân tích các mẫu vật đòi hỏi sự kiên nhẫn và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, mỗi bước tiến mới đều mang lại hy vọng và sự phấn khích cho cộng đồng khoa học và công chúng.(Ảnh: New Lines Magazine) Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ mẫu vật tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi NASA vừa công bố.

Tàu thám hiểm Perseverance của NASA gần đây đã phát hiện một vật thể kỳ lạ trong miệng hố Jezero trên Sao Hỏa , được đặt tên là “Lâu đài Freya”. (Ảnh: NASA) Tảng đá này có sọc đen trắng và khiến các nhà khoa học bối rối vì thành phần của nó chưa từng được thấy trước đây trên Sao Hỏa. (Ảnh: Genk) NASA đã đưa ra hai giả thuyết về sự hình thành của nó: có thể là kết quả của quá trình magma nguội đi sau một vụ phun trào núi lửa, hoặc có thể đã trải qua quá trình biến chất. Tảng đá này rộng khoảng 20 cm và có vẻ không thuộc về nền đá xung quanh, cho thấy nó có thể đã lăn xuống từ vành miệng hố. (Ảnh: NASA Science) Perseverance đang thực hiện chiến dịch khoa học thứ năm, khám phá vành miệng hố Jezero, một khu vực được cho là từng có hệ thống sông hồ giống như các đồng bằng sông trên Trái Đất. Phát hiện này, dù không nhất thiết chỉ ra sự sống trong quá khứ, nhưng có thể cung cấp những hiểu biết quý giá về lịch sử địa chất của Sao Hỏa và giúp đạt được mục tiêu chính của nhiệm vụ là tìm kiếm dấu hiệu của sự sống cổ đại. (Ảnh: Star Walk) Trong những năm gần đây, hành trình tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh trên sao Hỏa đã trở thành một trong những sứ mệnh khoa học quan trọng nhất của nhân loại. (Ảnh: The New Atlantis) Với sự phát triển của công nghệ và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà khoa học, con người đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc trả lời câu hỏi liệu chúng ta có cô đơn trong vũ trụ hay không. (Ảnh:Smithsonian Magazine) Vào tháng 2/2021, tàu thăm dò Perseverance của NASA đã hạ cánh thành công trên bề mặt sao Hỏa. Đây là sứ mệnh thăm dò sao Hỏa tỷ đô đầu tiên của NASA sau 9 năm kể từ Curiosity. (Ảnh:New Space Economy) Perseverance mang theo các thiết bị tiên tiến để phân tích địa chất và thu thập mẫu đất đá, với mục tiêu tìm kiếm dấu hiệu của sự sống vi sinh vật trong quá khứ.(Ảnh:NASA Science) Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ, việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Điều kiện khắc nghiệt trên bề mặt hành tinh và sự phức tạp trong việc phân tích các mẫu vật đòi hỏi sự kiên nhẫn và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, mỗi bước tiến mới đều mang lại hy vọng và sự phấn khích cho cộng đồng khoa học và công chúng.(Ảnh: New Lines Magazine) Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ mẫu vật tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi NASA vừa công bố.