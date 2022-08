Nóng: iPhone 14 có thể ra mắt sớm hơn dự kiến?

Những tin đồn trước đây cho rằng, Apple đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt iPhone vào ngày 14/9. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Max Weinbach lại cho rằng Apple có thể sẽ tổ chức sự kiện sớm hơn một tuần, tức vào ngày 6/9. Apple thường tiết lộ iPhone mới vào thứ Ba đầu tiên hoặc thứ hai của tháng 9. Các tin đồn ban đầu cho biết điện thoại sẽ xuất hiện vào ngày 13/9 do thứ Ba (6/9) tuần trước đó rơi cận với Ngày Lao động của Mỹ (5/9). Vẫn chưa rõ liệu ngày phát hành iPhone 14 có bị xáo trộn hay không nhưng các báo cáo gần đây cho thấy lịch trình iPhone 14 6,1 inch và iPhone 14 Max 6,7 inch đã bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về màn hình và ống kính máy ảnh. Ngoài ra, căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan gần đây cũng có thể gây ra sự chậm trễ. Thời điểm phát hành của loạt iPhone 14 đang đến gần, các tính năng chính đã rò rỉ khắp các diễn đàn công nghệ. Thế hệ iPhone 14 dự kiến sẽ có 4 phiên bản, bao gồm iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Có thông tin cho rằng iPhone 14 và iPhone 14 Pro sẽ sử dụng các mức màn hình OLED khác nhau. Điều này sẽ làm cho cả hai có sự khác biệt hơn. Bộ vật liệu M12 được sử dụng trên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro, còn các mẫu iPhone 14 6.1 inch và 6.7 inch sẽ sử dụng màn hình làm từ vật liệu M11. iPhone 14 sẽ sử dụng màn hình LTPS TFT OLED, kém hơn so với màn hình LTPO TFT OLED được sử dụng trên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Điều đó có nghĩa iPhone 14 sẽ không hỗ trợ màn hình tốc độ làm tươi cao. Hai phiên bản iPhone 14 Pro cũng sẽ được trang bị con chip A16 hoàn toàn mới, trong khi bản tiêu chuẩn vẫn dùng chip A15 tương tự iPhone 13. Đây được xem là giải pháp giúp Apple có thể phân cấp các dòng sản phẩm của hãng một cách rõ ràng hơn. Các phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn sẽ có 6 tùy chọn màu sắc, bao gồm xanh lá, tím, xanh lam, đen, trắng và đỏ. Trong khi đó, phiên bản iPhone 14 Pro sẽ có 5 tùy chọn màu sắc, gồm xanh lá, tím, bạc, vàng và xám. Một số thông số chính của dòng iPhone 14 khác như camera được nâng cấp lên 48 megapixel và hỗ trợ quay video 8K. Về phần hệ thống iOS, dự kiến sẽ mang đến những thay đổi mới, ít nhất iOS16 hiện tại đã có rất nhiều cập nhật và thay đổi. Dự kiến, bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Max được cho sẽ có giá bán khởi điểm từ 799 USD và 899 USD. iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có mức giá lần lượt từ 1.099 USD và 1.199 USD. Bên cạnh iPhone 14, Apple cũng được kỳ vọng sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm khác như Apple Watch Series 8, Watch SE và Watch Pro. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

