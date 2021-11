Nóng: Hiện tượng thiên văn đặc biệt diễn ra vào Lễ tạ ơn đêm nay

Đêm nay, sau khi mặt trời lặn khoảng 45 phút, những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn vô cùng kỳ thú. 3 hành tinh Sao Mộc, sao Thổ và sao Kim sẽ thẳng hàng trên bầu trời. Nhìn từ trái qua phải, chúng ta sẽ quan sát thấy đầu tiên là sao Kim với ánh sáng rực rỡ nhất, sau đó đến sao Thổ khá mờ nhạt và cuối cùng là sao Mộc không kém phần tỏa sáng. Từ sao Kim đến sao Mộc, toàn bộ đường đi sẽ trải dài 37 độ, tương đương với khoảng ba "nắm tay" rưỡi của con người. Từ sao Kim đến sao Thổ vào khoảng 20 độ - "hai nắm tay" - trong khi từ sao Thổ đến sao Mộc là 17 độ, gần nhau hơn một chút.Sao Kim sẽ là thiên thể sáng nhất trên bầu trời buổi tối của Lễ Tạ ơn năm nay. Rực sáng ở cấp sao biểu kiến -4,6, sao Kim vượt xa đối thủ cạnh tranh gần nhất là sao Mộc hơn 8 lần và sao Thổ 132 lần. Sao Kim tỏa sáng rực rỡ là nhờ những đám mây thường xuyên ẩn trên bề mặt của nó có tính phản xạ rất cao. Bên cạnh đó, hành tinh này cũng gần Trái đất hơn so với 2 hành tinh còn lại. Một nguyên nhân nữa là do sao Kim gần Mặt trời hơn sao Mộc 7 lần và sao Thổ 14 lần, vì vậy nó nhận được nhiều ánh sáng mặt trời hơn để phản chiếu. Tuy nhiên, thời điểm quan sát tốt nhất chỉ trước 18h45, vì sau đó sao Kim sẽ ở quá thấp so với đường chân trời phía nam - tây nam để cung cấp hình ảnh ổn định. Dù không sáng như sao Kim nhưng sao Thổ cũng là thiên thể không quá mờ nhạt trên bầu trời. Trong số 21 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, sao Thổ đang xếp cùng với sao Ngưu Lang ở vị trí thứ 12. Mà sao Ngưu Lang là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Ưng. Bất kỳ kính thiên văn nào phóng đại ít nhất 30 công suất sẽ hiển thị hệ thống vành đai nổi tiếng của sao Thổ. Khác với sao Kim, sao Thổ sẽ vẫn được nhìn thấy cho đến khoảng 20h45 sau đó sẽ xuống thấp. Hành tinh này cách Trái đất 1,54 tỉ km, nếu di chuyển với vận tốc 105km/h thì sẽ mất khoảng 614.000 ngày hay 1.680 năm để đến đó. Nếu sử dụng kính thiên văn, chúng ta có thể dễ dàng quan sát một đĩa đầy đủ có kích thước biểu kiến lớn hơn một chút so với sao Kim của sao Mộc. 4 vệ tinh lớn của sao Mộc gồm Io, Europa, Ganymede và Callisto cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy. Ba vệ tinh sẽ thẳng hàng về một phía của hành tinh khổng lồ: Xa nhất từ sao Mộc sẽ là Callisto, sau đó đến Ganymede, trong khi Io sẽ gần sao Mộc nhất. Đứng một mình ở phía bên kia của sao Mộc sẽ là Europa. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

Đêm nay, sau khi mặt trời lặn khoảng 45 phút, những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn vô cùng kỳ thú. 3 hành tinh Sao Mộc, sao Thổ và sao Kim sẽ thẳng hàng trên bầu trời. Nhìn từ trái qua phải, chúng ta sẽ quan sát thấy đầu tiên là sao Kim với ánh sáng rực rỡ nhất, sau đó đến sao Thổ khá mờ nhạt và cuối cùng là sao Mộc không kém phần tỏa sáng. Từ sao Kim đến sao Mộc, toàn bộ đường đi sẽ trải dài 37 độ, tương đương với khoảng ba "nắm tay" rưỡi của con người. Từ sao Kim đến sao Thổ vào khoảng 20 độ - "hai nắm tay" - trong khi từ sao Thổ đến sao Mộc là 17 độ, gần nhau hơn một chút. Sao Kim sẽ là thiên thể sáng nhất trên bầu trời buổi tối của Lễ Tạ ơn năm nay. Rực sáng ở cấp sao biểu kiến -4,6, sao Kim vượt xa đối thủ cạnh tranh gần nhất là sao Mộc hơn 8 lần và sao Thổ 132 lần. Sao Kim tỏa sáng rực rỡ là nhờ những đám mây thường xuyên ẩn trên bề mặt của nó có tính phản xạ rất cao. Bên cạnh đó, hành tinh này cũng gần Trái đất hơn so với 2 hành tinh còn lại. Một nguyên nhân nữa là do sao Kim gần Mặt trời hơn sao Mộc 7 lần và sao Thổ 14 lần, vì vậy nó nhận được nhiều ánh sáng mặt trời hơn để phản chiếu. Tuy nhiên, thời điểm quan sát tốt nhất chỉ trước 18h45, vì sau đó sao Kim sẽ ở quá thấp so với đường chân trời phía nam - tây nam để cung cấp hình ảnh ổn định. Dù không sáng như sao Kim nhưng sao Thổ cũng là thiên thể không quá mờ nhạt trên bầu trời. Trong số 21 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, sao Thổ đang xếp cùng với sao Ngưu Lang ở vị trí thứ 12. Mà sao Ngưu Lang là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Ưng. Bất kỳ kính thiên văn nào phóng đại ít nhất 30 công suất sẽ hiển thị hệ thống vành đai nổi tiếng của sao Thổ. Khác với sao Kim, sao Thổ sẽ vẫn được nhìn thấy cho đến khoảng 20h45 sau đó sẽ xuống thấp. Hành tinh này cách Trái đất 1,54 tỉ km, nếu di chuyển với vận tốc 105km/h thì sẽ mất khoảng 614.000 ngày hay 1.680 năm để đến đó. Nếu sử dụng kính thiên văn, chúng ta có thể dễ dàng quan sát một đĩa đầy đủ có kích thước biểu kiến lớn hơn một chút so với sao Kim của sao Mộc. 4 vệ tinh lớn của sao Mộc gồm Io, Europa, Ganymede và Callisto cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy. Ba vệ tinh sẽ thẳng hàng về một phía của hành tinh khổng lồ: Xa nhất từ sao Mộc sẽ là Callisto, sau đó đến Ganymede, trong khi Io sẽ gần sao Mộc nhất. Đứng một mình ở phía bên kia của sao Mộc sẽ là Europa. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.