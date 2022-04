Nóng: Dự án của NASA kích động người ngoài hành tinh chiếm Trái đất?

Các nhà khoa học tại Đại học Oxford của Vương quốc Anh đã lên tiếng cảnh báo mối nguy hiểm tiềm tàng trong dự án “Beacon in the Galaxy” (BITG) của NASA. Trong dự án này, cơ quan vũ trụ Mỹ mong muốn phát tín hiệu từ kính viễn vọng Allen (Viện SETI, California) và kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500m (FAST) của Trung Quốc. Thông tin được phát đi bao gồm các thành phần sinh hóa của sự sống trên Trái đất, vị trí của Hệ Mặt trời trong Dải ngân hà, hình ảnh số hóa về con người, và lời kêu gọi người ngoài hành tinh phản hồi. Tiến sĩ Jonathan Jiang ở Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA tại California và cộng sự cho biết với các cải tiến kỹ thuật, thông điệp nhị phân có thể được phát tới trung tâm dải Ngân Hà. Tuy nhiên, theo Anders Sandberg, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Tương lai Nhân loại (FHI) thuộc Đại học Oxford, dự án này có thể mang đến hậu hoạ không thể lường trước. Nếu một nền văn minh tiên tiến nào đó ngoài vũ trụ nhận được tín hiệu này, thì phản ứng của họ có thể sẽ không chỉ là "một lời chào thân thiện" đối với chúng ta. “Nhiều người từ chối xem trọng bất cứ điều gì liên quan đến việc này, thật đáng tiếc vì đây là những thứ quan trọng” - ông Sandberg bày tỏ. Một nhà khoa học khác của FHI, Toby Ord, gợi ý rằng nên có một cuộc thảo luận công khai trước khi gửi tín hiệu cho người ngoài hành tinh. Thậm chí, việc nghe các tín hiệu phản hồi cũng có thể nguy hiểm, vì chúng có thể được sử dụng để bẫy người Trái đất. Toby Ord nhấn mạnh, không có sự đồng thuận khoa học nào về tỷ lệ giữa các nền văn minh hòa bình và thù địch xung quanh thiên hà. “Vì mặt hại có thể lớn hơn nhiều so với mặt lợi, đây không phải là một tình huống tốt để thực hiện các bước chủ động liên hệ với người ngoài hành tinh", ông chia sẻ. Tuy nhiên, các nhà khoa học thuộc nhóm BITG lại cho rằng một loài ngoại lai đủ tiên tiến để thực hiện giao tiếp trong vũ trụ “rất có thể đã đạt được mức độ giao tiếp cao giữa họ và do đó sẽ biết tầm quan trọng của hòa bình và hợp tác”. Đây không phải thông điệp đầu tiên truyền đi từ Trái Đất. Beacon in the Galaxy dựa trên thông điệp Arecibo gửi năm 1974 từ đài quan sát cùng tên ở Puerto Rico nhằm vào cụm sao cách Trái Đất 25.000 năm ánh sáng. Từ sau đó, nhiều thông điệp đã được phát vào không gian, bao gồm một quảng cáo đồ ăn vặt và lời mời nghe opera ở Hague. Cách đây hơn một thập kỷ, giáo sư Stephen Hawking cảnh báo con người nên hạn chế gửi thông điệp vào không gian để tránh thu hút sự chú ý không mong muốn. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

Các nhà khoa học tại Đại học Oxford của Vương quốc Anh đã lên tiếng cảnh báo mối nguy hiểm tiềm tàng trong dự án “Beacon in the Galaxy” (BITG) của NASA. Trong dự án này, cơ quan vũ trụ Mỹ mong muốn phát tín hiệu từ kính viễn vọng Allen (Viện SETI, California) và kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500m (FAST) của Trung Quốc. Thông tin được phát đi bao gồm các thành phần sinh hóa của sự sống trên Trái đất, vị trí của Hệ Mặt trời trong Dải ngân hà, hình ảnh số hóa về con người, và lời kêu gọi người ngoài hành tinh phản hồi. Tiến sĩ Jonathan Jiang ở Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA tại California và cộng sự cho biết với các cải tiến kỹ thuật, thông điệp nhị phân có thể được phát tới trung tâm dải Ngân Hà. Tuy nhiên, theo Anders Sandberg, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Tương lai Nhân loại (FHI) thuộc Đại học Oxford, dự án này có thể mang đến hậu hoạ không thể lường trước. Nếu một nền văn minh tiên tiến nào đó ngoài vũ trụ nhận được tín hiệu này, thì phản ứng của họ có thể sẽ không chỉ là "một lời chào thân thiện" đối với chúng ta. “Nhiều người từ chối xem trọng bất cứ điều gì liên quan đến việc này, thật đáng tiếc vì đây là những thứ quan trọng” - ông Sandberg bày tỏ. Một nhà khoa học khác của FHI, Toby Ord, gợi ý rằng nên có một cuộc thảo luận công khai trước khi gửi tín hiệu cho người ngoài hành tinh. Thậm chí, việc nghe các tín hiệu phản hồi cũng có thể nguy hiểm, vì chúng có thể được sử dụng để bẫy người Trái đất. Toby Ord nhấn mạnh, không có sự đồng thuận khoa học nào về tỷ lệ giữa các nền văn minh hòa bình và thù địch xung quanh thiên hà. “Vì mặt hại có thể lớn hơn nhiều so với mặt lợi, đây không phải là một tình huống tốt để thực hiện các bước chủ động liên hệ với người ngoài hành tinh ", ông chia sẻ. Tuy nhiên, các nhà khoa học thuộc nhóm BITG lại cho rằng một loài ngoại lai đủ tiên tiến để thực hiện giao tiếp trong vũ trụ “rất có thể đã đạt được mức độ giao tiếp cao giữa họ và do đó sẽ biết tầm quan trọng của hòa bình và hợp tác”. Đây không phải thông điệp đầu tiên truyền đi từ Trái Đất. Beacon in the Galaxy dựa trên thông điệp Arecibo gửi năm 1974 từ đài quan sát cùng tên ở Puerto Rico nhằm vào cụm sao cách Trái Đất 25.000 năm ánh sáng. Từ sau đó, nhiều thông điệp đã được phát vào không gian, bao gồm một quảng cáo đồ ăn vặt và lời mời nghe opera ở Hague. Cách đây hơn một thập kỷ, giáo sư Stephen Hawking cảnh báo con người nên hạn chế gửi thông điệp vào không gian để tránh thu hút sự chú ý không mong muốn. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.