Nóng: "Bắt quả tang" sinh vật ngoài hành tinh phun vật chất vào tàu NASA

Trong sứ mệnh quan sát Sao Thổ và mặt trăng Enceladus, Cassini đã ghi lại những dòng vật chất lạnh giá từ mặt trăng này. Một nghiên cứu mới trên Proceedings of the National Academy of Sciences còn chứng minh rằng những dòng vật chất này chứa axit amin, một yếu tố cơ bản cho sự sống. Enceladus, vệ tinh thứ 6 của Sao Thổ, mang lại cơ hội nghiên cứu thành phần của đại dương ngầm dưới bề mặt băng giá. Sự hiện diện của axit amin là một bằng chứng rõ ràng và quan trọng, hỗ trợ lập luận về khả năng tồn tại của sinh vật ngoài hành tinh. Mặc dù Cassini đã kết thúc sứ mệnh, nhưng các sứ mệnh tiếp theo của NASA, bao gồm một con rắn robot được thiết kế để khám phá Enceladus, đang được phát triển. Con rắn robot có khả năng vượt qua địa hình phức tạp và chui xuống sâu vào các rãnh băng để săn tìm dấu vết của sự sống ngoài hành tinh. Bên cạnh đó, mặt trăng Titan của Sao Thổ cũng là một mục tiêu quan trọng trong nỗ lực của NASA để tìm kiếm "Trái Đất thứ hai".

