Nóng: Bão sao băng nghìn vệt sắp bùng nổ trên bầu trời sau 20 năm?

Mưa sao băng Tau Herculids có thể sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5 tới đây với hàng nghìn vệt trong một giờ. Với mật độ này có thể gọi đây là một bão sao băng. Tuy nhiên, bão sao băng là sự kiện không thể đoán trước nên các nhà khoa học chưa thể chắc chắn điều này. Tau Herculids là một trong những trận mưa sao băng trẻ nhất bắt nguồn từ sao chổi 73P/Schwassmann - Wachmann 3 tan rã vào năm 1995. Nếu nó thực sự diễn ra, đây sẽ là bão sao băng đầu tiên trong hai thập kỷ. Hầu hết các năm, Tau Herculids rất thưa thớt nên không được chú ý. Tuy nhiên, một số nhà thiên văn tin rằng Trái Đất đang đi đúng hướng tới một vùng đá dày đặc. Mưa sao băng Tau Herculid dự kiến có thể quan sát ở phần lớn Bắc Mỹ vào khoảng 1h ngày 31/5 theo múi giờ EDT (chạng vạng ngày 30/5 ở vùng bờ biển phía tây). Người dân ở Nam Mỹ sẽ nhìn thấy ít sao băng hơn vì điểm phát sao băng sẽ thấp ở phía bắc, nhưng khá chắc chắn là Mặt Trời đã lặn khi bão sao băng diễn ra. Đây sẽ là một sự kiện vô cùng "hên xui". Nếu các mảnh vỡ từ Schwassmann - Wachmann 3 di chuyển với vận tốc khoảng 350 km/h khi tách khỏi sao chổi, chúng ta có thể thấy một trận mưa sao băng tuyệt đẹp. Nếu các mảnh vỡ có tốc độ bay chậm hơn thì sẽ không có gì tới được Trái Đất và không có sao băng nào từ sao chổi này. Một tin vui là mưa sao băng tới đây sẽ diễn ra ngay sau trăng non nên sẽ không mất đi vẻ rực rỡ do ánh trăng. quỹ đạo của Tau Herculids so với Trái Đất khiến nó trở thành một trong những mưa sao băng chậm nhất giúp chúng ta dễ dàng quan sát. Hiện tượng mưa sao băng xảy ra khi bụi hoặc các mảnh nhỏ từ các tiểu hành tinh hoặc sao chổi đi vào khí quyển Trái đất ở tốc độ rất cao. Khi băng qua khí quyển, chúng va quẹt với các hạt không khí và tạo ra ma sát, làm nóng các mảnh nhỏ. Nhiệt làm bốc hơi đa số mảnh nhỏ, tạo ra cái chúng ta gọi là sao băng. Đa phần sao băng có thể nhìn thấy được ở độ cao chừng 60 dặm (96,5 km). Một số sao băng lớn nổ tung tóe, gây ra một lóe sáng rực rõ gọi là quả cầu lửa, chúng thường có thể nhìn thấy vào ban ngày và ở xa 30 dặm (48 km) vẫn có thể nghe thấy. Tính trung bình, các sao băng có thể lao vút trong khí quyển ở tốc độ khoảng 30.000 dặm/giờ (48.280 km/h) và đạt tới nhiệt độ khoảng 3000 F (1648 C). Đa số sao băng rất nhỏ, một số nhỏ xíu như hạt cát, cho nên chúng biến mất trong không khí. Những sao băng lớn rơi tới mặt đất được gọi là thiên thạch và ta hiếm gặp chúng. Mời các bạn xem video: Cực đỉnh mưa sao băng đầu tiên của thập kỷ. Nguồn: THĐT

Mưa sao băng Tau Herculids có thể sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5 tới đây với hàng nghìn vệt trong một giờ. Với mật độ này có thể gọi đây là một bão sao băng. Tuy nhiên, bão sao băng là sự kiện không thể đoán trước nên các nhà khoa học chưa thể chắc chắn điều này. Tau Herculids là một trong những trận mưa sao băng trẻ nhất bắt nguồn từ sao chổi 73P/Schwassmann - Wachmann 3 tan rã vào năm 1995. Nếu nó thực sự diễn ra, đây sẽ là bão sao băng đầu tiên trong hai thập kỷ. Hầu hết các năm, Tau Herculids rất thưa thớt nên không được chú ý. Tuy nhiên, một số nhà thiên văn tin rằng Trái Đất đang đi đúng hướng tới một vùng đá dày đặc. Mưa sao băng Tau Herculid dự kiến có thể quan sát ở phần lớn Bắc Mỹ vào khoảng 1h ngày 31/5 theo múi giờ EDT (chạng vạng ngày 30/5 ở vùng bờ biển phía tây). Người dân ở Nam Mỹ sẽ nhìn thấy ít sao băng hơn vì điểm phát sao băng sẽ thấp ở phía bắc, nhưng khá chắc chắn là Mặt Trời đã lặn khi bão sao băng diễn ra. Đây sẽ là một sự kiện vô cùng "hên xui". Nếu các mảnh vỡ từ Schwassmann - Wachmann 3 di chuyển với vận tốc khoảng 350 km/h khi tách khỏi sao chổi, chúng ta có thể thấy một trận mưa sao băng tuyệt đẹp . Nếu các mảnh vỡ có tốc độ bay chậm hơn thì sẽ không có gì tới được Trái Đất và không có sao băng nào từ sao chổi này. Một tin vui là mưa sao băng tới đây sẽ diễn ra ngay sau trăng non nên sẽ không mất đi vẻ rực rỡ do ánh trăng. quỹ đạo của Tau Herculids so với Trái Đất khiến nó trở thành một trong những mưa sao băng chậm nhất giúp chúng ta dễ dàng quan sát. Hiện tượng mưa sao băng xảy ra khi bụi hoặc các mảnh nhỏ từ các tiểu hành tinh hoặc sao chổi đi vào khí quyển Trái đất ở tốc độ rất cao. Khi băng qua khí quyển, chúng va quẹt với các hạt không khí và tạo ra ma sát, làm nóng các mảnh nhỏ. Nhiệt làm bốc hơi đa số mảnh nhỏ, tạo ra cái chúng ta gọi là sao băng. Đa phần sao băng có thể nhìn thấy được ở độ cao chừng 60 dặm (96,5 km). Một số sao băng lớn nổ tung tóe, gây ra một lóe sáng rực rõ gọi là quả cầu lửa, chúng thường có thể nhìn thấy vào ban ngày và ở xa 30 dặm (48 km) vẫn có thể nghe thấy. Tính trung bình, các sao băng có thể lao vút trong khí quyển ở tốc độ khoảng 30.000 dặm/giờ (48.280 km/h) và đạt tới nhiệt độ khoảng 3000 F (1648 C). Đa số sao băng rất nhỏ, một số nhỏ xíu như hạt cát, cho nên chúng biến mất trong không khí. Những sao băng lớn rơi tới mặt đất được gọi là thiên thạch và ta hiếm gặp chúng. Mời các bạn xem video: Cực đỉnh mưa sao băng đầu tiên của thập kỷ. Nguồn: THĐT