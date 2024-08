Nổi da gà bắt gặp 'quái thú' giao tranh một sống một còn

Trong lúc nghe thấy tiếng xào xạc từ bụi rậm, anh phát hiện 2 con "quái thú" đang giao tranh, cụ thể là một con trăn thảm đang siết chặt chân sau của một con thằn lằn trong một cuộc chiến sinh tồn. Dù bị thương nặng, con trăn vẫn cố gắng giữ chặt con thằn lằn, nhưng sau 20 phút căng thẳng, con thằn lằn đã cắn nát cơ thể trăn và kết liễu đối thủ, rồi kéo xác trăn vào bụi rậm để thưởng thức bữa ăn của mình. (Ảnh cắt từ clip) Trong thế giới động vật đa dạng của Úc, kỳ đà khổng lồ (Varanus giganteus) nổi bật như một biểu tượng của sức mạnh và sự kiên cường. Được biết đến với tên gọi “Nhông Úc” loài thằn lằn này là một trong những loài lớn nhất trên Trái Đất, chỉ đứng sau rồng Komodo và một vài loài kỳ đà khác.(Ảnh: Flickr) Kỳ đà khổng lồ có thể đạt chiều dài lên đến 2,5 mét và nặng tới 20 kg. Với thân hình dài và mạnh mẽ, chúng được trang bị móng vuốt sắc nhọn và hàm răng mạnh mẽ, giúp chúng săn mồi hiệu quả.(Ảnh: IUCN SSC MONITOR LIZARD) Da của chúng có màu nâu xám với các đốm sáng, giúp chúng ngụy trang trong môi trường tự nhiên.(Ảnh: Pixels) Loài kỳ đà này chủ yếu sống ở các khu vực khô cằn phía tây của Great Dividing Range, nơi chúng có thể tránh xa sự can thiệp của con người. Chúng thường tìm nơi ẩn nấp dưới đá hoặc trong các hang động để tránh nhiệt độ cao và kẻ thù.(Ảnh: Flickr) Trăn thảm, hay còn gọi là Carpet Python, là một trong những loài bò sát đặc hữu của Australia và Papua New Guinea.(Ảnh: Queensland Museum) Trăn thảm Úc nổi bật với hoa văn trên da giống như một tấm thảm phương Đông, đây cũng là nguồn gốc cho cái tên của loài động vật này. Màu sắc và hoa văn của chúng rất đa dạng, từ xanh nhạt đến nâu và đen, với các hoa văn hình kim cương hoặc sọc màu trắng, kem hoặc vàng. (Ảnh: The Snake Catcher) Trăn thảm Úc là loài ăn thịt, thức ăn yêu thích của chúng bao gồm các loài gặm nhấm, thằn lằn và chim.(Ảnh: ClimateWatch) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

