Những vụ giết mổ bò kỳ quái: Thủ phạm là người ngoài hành tinh?

Tại Nông trại thung lũng Silvies, nằm cách xa về phía đông Oregon (Hoa Kỳ), có đến 5 con bò chết một cách bí ẩn tại khu vực. Lý do được gọi là "bí ẩn" là bởi vì đó là những vụ việc không để lại dấu tích, không có dấu hiệu thú săn mồi, không phải đầu độc, cũng không có vết đạn bắn. Và đặc biệt nhất là những cái xác ấy... không có cả máu. Các tài liệu cho thấy những cái xác có vẻ trùng khớp với câu chuyện "gia súc chết bí ẩn" cũng tại địa phương này, nhưng xảy ra từ thế kỷ 17. Cụ thể theo như báo cáo, 5 con bò đực thuần chủng đã chết ở nhiều địa điểm khác nhau tại nông trại. Xác của chúng bị cắt mất lưỡi và "pín" (dương vật bò), đồng thời máu bị rút sạch. Tháng 9 năm 2020, tại Dixie Ranch ngoại ô Ukiah, Oregon, Hoa Kỳ, người nông dân Fee Stubblefield đang kiểm tra đàn gia súc của mình, thì đột nhiên phát hiện trong bụi cây có điều gì đó kỳ quái. Lớp da xung quanh miệng con bò mẹ bị cắt ra, lưỡi, các tuyến và một số cơ quan nội tạng bị cắt bỏ sạch sẽ. Điều quỷ dị hơn nữa là vết thương trông chỉnh tề và ngay ngắn, như thể được cắt bởi một dụng cụ phẫu thuật, và hiện trường không có một vết máu nào. Sau khi điều tra đã phát hiện, không tìm thấy dấu chân nào xung quanh, không có chứng cứ có người qua lại khu vực này, và tất nhiên không có vết máu nào gần đó. Kể từ những năm 1960, đã có hàng chục nghìn vụ giết mổ gia súc kỳ lạ ở một số bang của Hoa Kỳ. Theo thống kê, trong 3 năm từ 1975-1977, khoảng 2.000 con gia súc đã bị giết mổ tại 22 tiểu bang của Hoa Kỳ, và không ngoại lệ, đều không có manh mối và không có hung thủ. Các nhà nghiên cứu cho biết, những vụ giết mổ gia súc như vậy có những điểm chung bí ẩn, chẳng hạn như vết cắt trên thân bò rất gọn, nhiều bộ phận trên thân thể bị cắt rời, miệng vết thương biến trở nên cứng, rất khó là do dùng dao cắt, tựa hồ như những vết thương này bị thiêu cháy bởi nhiệt độ cao, giống như tác động của phẫu thuật bằng tia laser. Ngoài ra, không ít gia súc bị giết mổ xuất hiện toàn thân gãy xương, như thể chúng bị rơi từ trên không xuống. Ai có thể làm điều này? Sự hoảng loạn bắt đầu lan truyền trong đám đông … Năm 1975, Thượng nghị sĩ Mỹ Floyd Haskell của Colorado đã yêu cầu FBI can thiệp, nhưng Giám đốc FBI khi đó là Clarence Kelly đã từ chối yêu cầu này, nói rằng "những hành vi này không vi phạm Hiến pháp Liên bang, và FBI không có thẩm quyền điều tra những vụ này". Tuy nhiên, dưới sức ép của dư luận, FBI vẫn tiến hành điều tra và sau một năm điều tra, Sĩ quan Rommel viết: Sau khi cân đo và phân tích cẩn thận tất cả các dấu hiệu, tôi đã kết luận rằng những vụ giết mổ gia súc quy mô lớn là hành vi của những động vật ăn thịt và ăn xác thối. Dư luận rất không hài lòng với câu trả lời chính thức này của giới chức. Sau đó, có một số tin đồn được truyền ra. Các vụ thử hạt nhân ban đầu do Mỹ tiến hành đều được tiến hành ở khu vực phía Tây nước Mỹ, rằng vì để nghiên cứu tốt hơn ảnh hưởng của các vụ thử hạt nhân đối với khu vực, quân đội tiến hành nghiên cứu quan sát từ từ và lâu dài, do đó việc tiến hành lấy mẫu từ đàn gia súc có thể giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn tình huống. Tuy nhiên, nhận định này vẫn không hoàn toàn thuyết phục công chúng. Mọi người cảm thấy rằng điều đó quá khiên cưỡng. Nếu nói để nghiên cứu ảnh hưởng của các vụ thử hạt nhân, tại sao không trực tiếp xây dựng các cứ địa quan sát, mà lại đi gây hại cho đàn gia súc mà những người nông dân nuôi dưỡng? Hơn nữa, sự cố giết mổ gia súc không chỉ xuất hiện tại Mỹ, mà còn xuất hiện ở một số vùng xa xôi của Vương quốc Anh và Australia, nơi cừu, gia súc và ngựa đều bị giết mổ bằng thủ pháp tương tự. Đây chẳng lẽ cũng là quân đội Mỹ đang lấy mẫu ở đó nghiên cứu sao?

