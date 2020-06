Những vụ ăn thịt đồng loại ghê rợn trong thế giới hoang dã

Không còn nghi ngờ gì, cá mập hổ cát là loài động vật sát thủ đẳng cấp nhất trong tự nhiên, thể hiện khả năng từ khi còn trong bụng mẹ. Vào mùa sinh sản, thông thường một con cá mập hổ cát cái trưởng thành có thể có từ 6-7 phôi thai trong tử cung của mình, tuy nhiên sẽ chỉ có một con non tồn tại ăn thịt tất cả những người anh em của mình để được sinh ra duy nhất. Với một thể hình như thế, cá mập hổ cát ngay khi còn non cũng không sợ bị bất cứ loài vật nào trong đại dương làm phiền. Tới khi trưởng thành, nó diệt mọi con mồi chỉ trong nháy mắt. Một kẻ săn mồi nổi tiếng khác của thế giới hoang dã - cá sấu cũng từng gây nên những vụ ăn thịt đồng loại vô cùng ghê rợn. Trong điều kiện khan hiếm thức ăn, cá sấu thường ăn thịt các con non. Bên cạnh đó, chúng còn ăn thịt các xác chết động vật, kể cả đồng loại của chúng. Bọ cạp là loài vật sống đơn độc, chúng nổi tiếng với vũ khí là cái đuôi có nọc độc. Khoảng 1/4 khẩu phần của bọ cạp là thịt của những con bọ cạp khác. Khi gặp đồng loại của mình, bọ cạp thường lao vào đánh nhau và sau đó kẻ thua cuộc sẽ bị đồng loại của nó ăn thịt. Giống như nhiều loài nhện và côn trùng, bọ cạp cũng là loài ăn thịt bạn tình sau khi giao phối Nhện lưng đỏ Úc được mệnh danh là góa phụ đen trong thế giới tự nhiên, nổi tiếng là kẻ sát nhân ăn thịt bạn tình. Những con đực sẽ sẽ hi sinh thân mình bằng cách cưỡi lên phần miệng của con cái trong khi giao phối và qua đó chuyển tinh trùng của chúng ngay khi trở thành… bữa ăn của bạn tình. Một nghiên cứu về loài rắn chuông đầu dẹt Mexico năm 2009 đã chỉ ra rằng 68% các bà mẹ đã ăn thịt con của chúng, bao gồm cả những con non đã chết trước khi ra đời. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây có thể là hành động giúp rắn mẹ lấy lại chất dinh dưỡng cần thiết để sinh thêm những lứa rắn non khác. Quả thực, trong thế giới hoang dã, rắn là loài động vật ăn thịt đồng loại nổi tiếng nhất nhì. Tinh tinh là loài có họ hàng gần gũi nhất với con người và cũng là một trong những loài động vật có trí thông minh cao nhất. Tuy nhiên ít ai biết rằng, tinh tinh cũng là loài ăn thịt đồng loại. Những bầy tinh tinh đôi khi tổ chức những cuộc đi săn tập thể và bắt tinh tinh con để ăn thịt hoặc giết thủ lĩnh cũ. Cá Mập Trắng vs Cá Sấu Nước Mặn, con nào sẽ thắng #4 || Bạn Có Biết?

