Những tựa game tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn nhiều sự thật đáng sợ

Ecco the Dolphin - tựa game phát hành năm 1992, được phát triển bởi Novotrade International cho Sega Genesis từng làm mưa làm gió, được trẻ em vô cùng yêu thích. Ở những cấp độ đầu tiên, bạn phải chiến đấu với một số con cá mập sát thủ và bạch tuộc, sau đó là một con cá voi xanh khôn ngoan cho thấy những việc mà người ngoài hành tinh có thể làm với thế giới. Sau khi chiến đấu chống lại các sinh vật thời tiền sử, bạn sẽ đối đầu với Vortex khổng lồ ngoại hình đáng sợ. Tuy nhiên tựa game này tiềm ẩn nhiều sự thật đáng sợ đối với các game thủ nhí. Nó tạo cảm giác cô đơn ngột ngạt xuyên suốt game, thậm chí còn khiến cho nhiều người nghĩ rằng con người không còn sống trên hành tinh này. Chắc hẳn nhiều game thủ thế hệ 8x 9x đã từng chơi, hoặc biết tới Lemmings - tựa game giải đố của DMA Design ra đời vào năm 1991. Chú chuột có chỏm lông màu xanh lá cây đã trở thành biểu tượng, tuy nhiên cũng là nỗi...ám ảnh của nhiều game thủ nhí. Đây là một trò chơi đen tối, hack não, với mục tiêu duy nhất là giảm thiểu số ca tử vong do tự tử của những sinh vật xấu số này. Những chú chuột sẽ vô thức bước ra khỏi vách đá, vào dung nham núi lửa hoặc trở thành nạn nhân của những cạm bẫy khác nhau và bạn là người phải ngăn cản chúng. Hơn nữa, trò chơi che giấu một điều kinh khủng tại Cấp độ 14 được đặt tên là "MENACING !!" - chẳng khác nào địa ngục. Tại level này xuất hiện những vết máu, hộp sọ và tay chân treo trên trần nhà, con rắn dài ngoằng bò quanh sàn nhà hay hố không đáy - những hình ảnh thực sự không hề phù hợp với trẻ em. Taboo: The Sixth Sense là một trò chơi giả lập bói toán, bói bài của Nintendo Entertainment System, được phát triển dành riêng cho khán giả Mỹ. Tưởng chừng là một trò chơi thú vị và vô hại nhưng thực chất tựa game này tiềm ẩn nhiều sự thật đáng sợ. Taboo là một trong số ít những trò chơi được cấp phép có hình ảnh "nhạy cảm" dưới những lá bài mà có khi người lớn nhìn thấy còn phải đỏ mặt. Tuy nhiên lại không hề được gắn mác 16+ hay 18+. 5 Game mobile huyền thoại: Avatar, Khí Phách Anh Hùng, Mobi Army. Nguồn: Youtube

