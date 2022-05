Những tính năng vượt trội được kỳ vọng xuất hiện trên iPhone 14

Khu vực “tai thỏ” của iPhone chứa camera selfie và các máy quét khác nhau để mở khóa điện thoại. Và mặc dù phần “tai thỏ” đã nhỏ hơn một chút trên iPhone 13 nhưng vẫn chiếm một phần lớn màn hình. Vì vậy, có lẽ đã đến lúc Apple cần có một giải pháp tốt hơn để có thể hoàn thiện camera dưới màn hình, loại bỏ đi phần “tai thỏ”. Công nghệ này đã xuất hiện trên điện thoại của ZTE và Vivo dù chưa hoàn hảo. Sau đó, camera selfie bật lên đã có trên một số điện thoại Oppo nhưng lại có độ bền không cao. Mặt khác, nhiều tin đồn cho hay iPhone 14 Pro/ iPhone 14 Pro Max sẽ có thiết kế “đục lỗ” giống như nhiều smartphone Android. Một công nghệ nữa mình hi vọng sẽ có mặt trên iPhone 14 năm nay là máy quét vân tay. Máy quét khuôn mặt Face ID hoạt động rất tốt nhưng với việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng đã trở nên phổ biến hơn, tính năng mở khóa bằng khuôn mặt sẽ gây tới nhiều phiền phức (nếu không kết nối với Apple Watch). Công nghệ quét vân tay trong màn hình hiện đã trở nên phổ biến, nhiều điện thoại giá phải chăng của OnePlus đã có tính năng này và chúng hoạt động hiệu quả như các máy quét vật lý ở mặt sau hoặc cạnh bên. Đây được xem là một giải pháp tiện ích hơn về mặt công nghệ. Camera của iPhone 13 Pro đem lại ảnh chụp có chất lượng tuyệt vời, bất kể ban ngày hay ban đêm. Đây cũng là một trong những chiếc camera tốt nhất trên điện thoại. Tuy nhiên, với những ai muốn trở thành nhiếp ảnh gia qua điện thoại chuyên nghiệp hơn, họ sẽ yêu cầu nhiều hơn thế. Năm nay, Apple đã tăng mức zoom lên 3x với iPhone 13 Pro nhưng chúng vẫn kém xa so với mức zoom 10x “khổng lồ” của Galaxy S21 Ultra. Các iFan hy vọng Apple sẽ trang bị một cảm biến hình ảnh lớn hơn nữa cho thế hệ iPhone tiếp theo. Cảm biến càng lớn, chất lượng hình ảnh tổng thể càng tốt và chất lượng càng gần với máy ảnh cơ hơn. Apple đã áp dụng USB-C cho hầu hết các sản phẩm của mình từ iPad, MacBook đến AirPods. Tuy nhiên, iPhone vẫn sử dụng cổng Lightning để kết nối và sạc. Do đó, người dùng sẽ phải mua một loại cáp khác khi muốn sạc, khiến iPhone trở nên hơi lỗi thời. Có nguồn tin khẳng định Apple sẽ bỏ cổng Lightning để đi đến thiết kế không cổng, áp dụng tính năng sạc MagSafe. Nhưng khi đó, người dùng vẫn cần một cáp sạc chuyên dụng. Vì vậy, USB-C vẫn hữu ích hơn. Điện thoại có thể gập lại là cuộc cách mạng thiết kế vật lý lớn nhất trên thị trường điện thoại kể từ khi ra đời đến nay. Nhưng Apple vẫn chưa thể bắt kịp, một phần là do giá bán của chúng quá cao, nguyên nhân khác có thể là do công nghệ chưa đạt chất lượng hoàn hảo. Đây có thể là một chiếc iPhone bổ sung, có thể được gọi là iPhone 14 Fold, có giá cao hơn iPhone 14 Pro. Chắc chắn, các fan hâm mộ cuồng nhiệt sẽ sẵn sàng chi tiền để trải nghiệm trên “siêu phẩm” này của hãng. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

