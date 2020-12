Những tính năng cực thú vị mà bạn chưa khai thác hết trên iPhone

Để thực hiện trả lời tin nhắn không cần mở khóa trên iPhone, bạn chỉ cần kéo xuống khay ứng dụng thông báo, giữ nhẹ thông báo tin nhắn muốn trả lời và trượt sang bên trái bạn sẽ thấy một tùy chọn trả lời hiện ra. Để xử lý tin nhắn văn bản khi đang trong ứng dụng, bạn có thể trượt xuống từ phía trên và truy cập vào khay thông báo để trả lời một tin nhắn văn bản theo cách tương tự như những gì bạn làm trên màn hình khóa. Gửi tin nhắn thoại và video tự hủy trong 2 phút bằng cách vào Settings > Messages và di chuyển xuống phía dưới sẽ thấy phần tin nhắn âm thanh và video. Bạn có thể chọn thời gian hết hạn xem sau 2 phút hoặc không bao giờ trong mục Expire. Một tính năng khác của iPhone đó là chạm vào mặt lưng hai hoặc ba lần để kích hoạt các hành động. Để kích hoạt, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Accessibility (trợ năng) - Touch (cảm ứng) - Back Tap (chạm vào mặt sau) và thiết lập tính năng tùy ý cho hành động chạm hai lần hoặc chạm ba lần vào mặt lưng iPhone. Thay đổi trình duyệt hoặc ứng dụng email mặc định: Để đặt trình duyệt hoặc các ứng dụng quản lý email khác làm mặc định, bạn hãy vào Settings (cài đặt), chọn ứng dụng hoặc trình duyệt cần sử dụng và đặt nó làm mặc định. Bắt đầu từ phiên bản iOS 14, bạn có thể sử dụng phần mềm Shortcuts (phím tắt) để thay đổi biểu tượng ứng dụng. Đầu tiên, bạn hãy mở phần mềm Shortcuts (phím tắt) và tìm kiếm từ khóa Open apps (mở ứng dụng), sau đó chọn ứng dụng cần thay đổi biểu tượng, đặt hình ảnh tương ứng và lưu lại. Để xem lại toàn bộ các địa điểm đã đi qua, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư). Sau đó bạn chọn Location services (dịch vụ định vị) - System Services (dịch vụ hệ thống) - Significant location (vị trí quan trọng). Ngay cả khi bạn ẩn hình ảnh, Album hidden (album ẩn) vẫn xuất hiện mặc định trong ứng dụng Photos (ảnh). Giờ đây, bạn có thể ẩn nó vĩnh viễn bằng cách vào Settings (cài đặt) - Photos (ảnh) và vô hiệu hóa tùy chọn Hidden Album (album ẩn). Nếu muốn chia sẻ vị trí qua tin nhắn SMS, mở ứng dụng Message (tin nhắn) và chọn một cuộc trò chuyện bất kỳ. Tiếp theo, người dùng chỉ cần bấm vào ảnh đại diện của người đang trò chuyện và chọn Info (thông tin), lúc này bạn sẽ có hai lựa chọn là Send My Current Location (gửi thông tin vị trí hiện tại) và Share My Location (chia sẻ vị trí của tôi). Bạn có thể tắt thông báo tin nhắn văn bản cho những địa chỉ liên lạc cá nhân và các cuộc trò chuyện bằng cách đơn giản: di chuyển đến cuộc trò chuyện với người đó, chọn Details và chuyển Do Not Disturb sang trạng thái ON. Để điều khiển iPhone bằng… đầu là một tính năng được cất trong phần Accessibility. Chọn Settings > General > Accessibility và sau đó di chuyển xuống tiêu đề phụ Interaction và bấm vào Switch Control. Bấm vào Switches > Add New Switch > Camera và chọn Left Head Movement hoặc Right Head Movement. Sau đó chọn một hành động trong trình đơn System, bạn có thể biết những công việc nào sẽ được kích hoạt khi đầu di chuyển Bạn có thể yêu cầu Siri hiển thị hình ảnh từ một khoảng thời gian hoặc vị trí nhất định. Ví dụ, nếu muốn xem các bức ảnh chụp hai năm trước đây, bạn có thể nói một lệnh, chẳng hạn như Show me photos from 2013 taken in Ha Noi. Điều này giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhưng sẽ chỉ làm việc khi iPhone được cập nhật lên iOS 9.

