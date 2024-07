Những tấm bản đồ kỳ lạ nhất hành tinh do con người tạo ra

1. Mô hình vũ trụ của Andreas Cellarius (1660): Là một trong những tấm bản đồ kỳ lạ nhất thế giới do con người tạo ra, hình vẽ mô tả mô hình vũ trụ theo nhà thiên văn học Hy Lạp Aratus, với Trái Đất ở trung tâm và các hành tinh bay xung quanh. 2. Bản đồ đế quốc Ottoman (1803): Bản đồ hiếm hoi được in dưới triều đại Selim III, một trong những bản đồ đầu tiên trong thế giới Hồi giáo sử dụng kiểu Âu. 3. Bản vẽ thành phố Samarkand: Mô tả thủ đô hùng vĩ trên sa mạc hiện nằm ở Uzbekistan, được viết bằng tiếng Ả Rập và tạo ra bởi họa sĩ Robert Altbauer. 4. Bản đồ cổ đại của xứ sở thần tiên (1918): Mô tả một hòn đảo với vị trí phát triển của hàng chục huyền thoại, truyện cổ tích và văn hoá dân gian từ Anh, Hy Lạp và Đức. 5. Hình thu nhỏ của New York khi là thuộc địa của Anh (1664): Mô tả New York với các tên địa điểm từ thời thuộc địa Anh, bao gồm Sông Hudson và Longe Isleland. 6. Bản đồ Quận Cheonhado (Hàn Quốc, khoảng 1800): Thể hiện khu vực địa lý với Mount Meru ở trung tâm, theo tín ngưỡng Phật giáo, Jain và Hindu. 7. Bản vẽ Quận Yongying (Trung Quốc, khoảng 1734-1779): Mô tả hệ thống sông của quận Yongying với miền Nam ở phía trên và miền Bắc ở phía dưới. 8. Hà Lan, Luxembourg và Bỉ dưới hình dáng sư tử (1583): Michael Aitzinger miêu tả các quốc gia này dưới hình dáng một con sư tử, trở thành xu hướng mới cho các nhà lập bản đồ. Mời quý độc giả xem thêm video: Đổ xô “truy tìm” kho báu Đức quốc xã sau khi bản đồ được công bố.

1. Mô hình vũ trụ của Andreas Cellarius (1660): Là một trong những tấm bản đồ kỳ lạ nhất thế giới do con người tạo ra, hình vẽ mô tả mô hình vũ trụ theo nhà thiên văn học Hy Lạp Aratus, với Trái Đất ở trung tâm và các hành tinh bay xung quanh. 2. Bản đồ đế quốc Ottoman (1803): Bản đồ hiếm hoi được in dưới triều đại Selim III, một trong những bản đồ đầu tiên trong thế giới Hồi giáo sử dụng kiểu Âu. 3. Bản vẽ thành phố Samarkand: Mô tả thủ đô hùng vĩ trên sa mạc hiện nằm ở Uzbekistan, được viết bằng tiếng Ả Rập và tạo ra bởi họa sĩ Robert Altbauer. 4. Bản đồ cổ đại của xứ sở thần tiên (1918): Mô tả một hòn đảo với vị trí phát triển của hàng chục huyền thoại, truyện cổ tích và văn hoá dân gian từ Anh, Hy Lạp và Đức. 5. Hình thu nhỏ của New York khi là thuộc địa của Anh (1664): Mô tả New York với các tên địa điểm từ thời thuộc địa Anh, bao gồm Sông Hudson và Longe Isleland. 6. Bản đồ Quận Cheonhado (Hàn Quốc, khoảng 1800): Thể hiện khu vực địa lý với Mount Meru ở trung tâm, theo tín ngưỡng Phật giáo, Jain và Hindu. 7. Bản vẽ Quận Yongying (Trung Quốc, khoảng 1734-1779): Mô tả hệ thống sông của quận Yongying với miền Nam ở phía trên và miền Bắc ở phía dưới. 8. Hà Lan, Luxembourg và Bỉ dưới hình dáng sư tử (1583): Michael Aitzinger miêu tả các quốc gia này dưới hình dáng một con sư tử, trở thành xu hướng mới cho các nhà lập bản đồ.