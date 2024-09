Những sự kiện UFO kỳ bí nhất lịch sử nhân loại

1. Vụ Roswell, New Mexico, Mỹ (1947): Vụ Roswell là một trong những sự kiện UFO nổi tiếng nhất. Một vật thể không xác định đã rơi xuống một trang trại gần Roswell. Ban đầu, quân đội Mỹ tuyên bố đó là một “đĩa bay”, nhưng sau đó lại nói rằng đó chỉ là một khinh khí cầu thời tiết.(Ảnh:NPR) 2. Ánh sáng Phoenix, Arizona, Mỹ (1997) Hàng nghìn người đã chứng kiến những ánh sáng kỳ lạ trên bầu trời Phoenix vào đêm ngày 13 tháng 3 năm 1997. Các ánh sáng này di chuyển theo đội hình chữ V và không phát ra âm thanh nào. (Ảnh:The Arizona Republic) 3. Vụ bắt cóc Barney và Betty Hill, New Hampshire, Mỹ (1961) Barney và Betty Hill tuyên bố rằng họ đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc khi đang lái xe về nhà. Họ kể lại rằng đã bị đưa lên một con tàu và trải qua các cuộc kiểm tra y tế kỳ lạ. (Ảnh:CNN) 4. Sự kiện UFO ở Rendlesham Forest, Anh (1980) Các nhân viên quân sự tại căn cứ không quân RAF Woodbridge đã nhìn thấy các ánh sáng kỳ lạ trong rừng Rendlesham. Một số người cho biết đã tiếp cận một vật thể kim loại phát sáng và ghi nhận các ký hiệu lạ trên thân nó. (Ảnh:BBC) 5. Vụ chạm trán UFO của USS Nimitz, Thái Bình Dương (2004) Các phi công trên tàu sân bay USS Nimitz đã chạm trán với một vật thể bay không xác định có hình dạng giống viên kẹo Tic Tac. Vật thể này di chuyển với tốc độ nhanh gấp ba lần tốc độ âm thanh và không có cánh hoặc rotor.(Ảnh:The HISTORY Channel) 6. Vụ nhìn thấy UFO ở Greifswald, Đức (1990) Hàng nghìn người đã chứng kiến sự hình thành của bảy ánh sáng bay lơ lửng trong 30 phút trên bầu trời đêm gần nhà máy điện hạt nhân Greifswald. Một số nhân chứng đã quay phim lại vụ việc này. (Ảnh:FNP) 7. Sự kiện UFO ở Zimbabwe (1994) Hơn 60 học sinh tại trường Ariel ở Zimbabwe tuyên bố đã nhìn thấy một vật thể bay và những sinh vật lạ. Các học sinh mô tả rằng những sinh vật này có đôi mắt to và đầu lớn.(Ảnh:Adobe Stock) 8. Sự cố Kecksburg: Năm 1965, cư dân bang Pennsylvania báo cáo một vật thể lớn rơi xuống, sau đó được quân đội bao vây và che giấu.(Ảnh:NBC News) Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư bằng chứng người ngoài hành tinh “đổ bộ” Trái Đất năm 1947.

1. Vụ Roswell, New Mexico, Mỹ (1947): Vụ Roswell là một trong những sự kiện UFO nổi tiếng nhất. Một vật thể không xác định đã rơi xuống một trang trại gần Roswell. Ban đầu, quân đội Mỹ tuyên bố đó là một "đĩa bay", nhưng sau đó lại nói rằng đó chỉ là một khinh khí cầu thời tiết.(Ảnh:NPR) 2. Ánh sáng Phoenix, Arizona, Mỹ (1997) Hàng nghìn người đã chứng kiến những ánh sáng kỳ lạ trên bầu trời Phoenix vào đêm ngày 13 tháng 3 năm 1997. Các ánh sáng này di chuyển theo đội hình chữ V và không phát ra âm thanh nào. (Ảnh:The Arizona Republic) 3. Vụ bắt cóc Barney và Betty Hill, New Hampshire, Mỹ (1961) Barney và Betty Hill tuyên bố rằng họ đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc khi đang lái xe về nhà. Họ kể lại rằng đã bị đưa lên một con tàu và trải qua các cuộc kiểm tra y tế kỳ lạ. (Ảnh:CNN) 4. Sự kiện UFO ở Rendlesham Forest, Anh (1980) Các nhân viên quân sự tại căn cứ không quân RAF Woodbridge đã nhìn thấy các ánh sáng kỳ lạ trong rừng Rendlesham. Một số người cho biết đã tiếp cận một vật thể kim loại phát sáng và ghi nhận các ký hiệu lạ trên thân nó. (Ảnh:BBC) 5. Vụ chạm trán UFO của USS Nimitz, Thái Bình Dương (2004) Các phi công trên tàu sân bay USS Nimitz đã chạm trán với một vật thể bay không xác định có hình dạng giống viên kẹo Tic Tac. Vật thể này di chuyển với tốc độ nhanh gấp ba lần tốc độ âm thanh và không có cánh hoặc rotor.(Ảnh:The HISTORY Channel) 6. Vụ nhìn thấy UFO ở Greifswald, Đức (1990) Hàng nghìn người đã chứng kiến sự hình thành của bảy ánh sáng bay lơ lửng trong 30 phút trên bầu trời đêm gần nhà máy điện hạt nhân Greifswald. Một số nhân chứng đã quay phim lại vụ việc này. (Ảnh:FNP) 7. Sự kiện UFO ở Zimbabwe (1994) Hơn 60 học sinh tại trường Ariel ở Zimbabwe tuyên bố đã nhìn thấy một vật thể bay và những sinh vật lạ. Các học sinh mô tả rằng những sinh vật này có đôi mắt to và đầu lớn.(Ảnh:Adobe Stock) 8. Sự cố Kecksburg: Năm 1965, cư dân bang Pennsylvania báo cáo một vật thể lớn rơi xuống, sau đó được quân đội bao vây và che giấu.(Ảnh:NBC News)