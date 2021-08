Những sự kiện thần bí không lời giải chấn động nhất mọi thời đại

Một thợ rèn điên người Ý đã dùng xương tay phải của vợ làm thành cán dao, xương sườn của con trai làm lưỡi dao và dùng xương cẳng chân của chính mình để làm tay cầm, rồi hiến tặng cho chủ nợ của mình. Ba ngày sau, người chủ nợ này phát điên và thiêu cháy tất cả mọi người trong gia đình mình. Được biết, những người nhận được con dao thần bí này sau đó cũng bị phát điên. Đức Hồng y giáo chủ John Wu qua đời lúc 6h00 ngày 23 tháng 9 năm 2002 tại Bệnh viện Queen Mary. Ông ra đi ở tuổi 77. Wu Cheng Chung mắc chứng ung thư tủy xương. Điều bí ẩn là, trước đó Đức Hồng y từng nói với các đồng nghiệp của ông rằng trước sau khoảng thời gian từ 23 tháng 5 đến 23 tháng 7 ông sẽ qua đời do bệnh. Theo thứ tự mà sắp xếp, ông sẽ chết vào ngày 23 tháng 9.Con số thần kì nhất thế giới là 142857. 142857 X 1 = 142857. 142857 X 2 = 285714. 142857 X 3 = 428571. 142857 X 4 = 571428. 142857 X 5 = 714285. 142857 X 6 = 857142. Các con số đổi vị trí tương tự xuất hiện. Một người đàn ông mang mặt nạ sắt bị bắt giữ năm 1669 và bị giam giữ tại nhà ngục Bastille. Sau đó, ông bị chuyển đến một số nhà tù khác ở Pháp trong hơn 3 thập kỷ cho đến khi qua đời vào năm 1703. Và điều bí ẩn là không ai biết danh tính của người đàn ông này. Hãy nghiêng đầu sang trái và bạn sẽ thấy sự tuyệt diệu của bức hình. Cảnh tượng này 1 năm chỉ xuất hiện một lần tại một tảng đá lớn trên biển Birmania (Myanmar), khi mặt trời nằm đúng ở một góc đặc biệt và cần một điều kiện ánh sáng đặc biệt. Thành phố linh thiêng Jerusalem của Israel đã xuất hiện một hiện tượng dị thường rất ít gặp trong tháng 7 năm 2002. Một vết nước chảy ra từ hòn đá trên bức tường khóc nổi tiếng như đang thực sự rơi lệ. Tuy nhiên, giọt nước không bay hơi, cũng không loang rộng ra, chỉ tạo thành đúng hình giọt nước nước mắt thì thực sự là một điều bí ẩn. Giáo phái thần bí của Do Thái giáo còn đề cập đến một số lời tiên tri trong sách của họ, nếu như bức tường khóc chảy nước mắt, đó chính là điềm báo trước về ngày tận thế. Biểu tượng chữ Vạn chính là biểu tượng kỳ lạ nhất thế giới. Làm thế nào và tại sao rất nhiều quốc gia và các nền văn hóa khác nhau, qua nhiều thời đại, lại sử dụng một biểu tượng giống nhau và dường như có cùng một ý nghĩa? Trong Phật giáo, chữ Vạn là một biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng, giàu có (phú) và vĩnh cửu. Nhưng đối với Adolf Hitler, lại trở thành một biểu tượng của sự hận thù. Năm 1876, Catherine Laboure qua đời. Năm 1932, Đức hồng y Paris Verdier đã quyết định khai mở mộ của bà để lập hồ sơ xin phong thánh, và phát hiện thấy, sau 57 năm, cơ thể của bà còn nguyên vẹn và xinh đẹp như khi còn sống, thậm chí đôi mắt xanh lục vẫn còn đậm và sáng. Mời các bạn xem video: Những bí ẩn về Trái đất chưa có lời giải đáp. Nguồn: Neews

