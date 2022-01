Những smartphone sở hữu camera “trâu bò” nhất năm 2022

iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max là một trong những dòng điện thoại smartphone sở hữu camera "xịn xò" nhất hiện nay. Mỗi mẫu đều có cảm biến chính 12MP với khẩu độ f/1.5, kích thước điểm ảnh lớn 1,9µm, camera góc siêu rộng 12MP f/1.8 và camera tele 12MP f/ 2.8, với zoom quang học 3x. Mặc dù không có ống kính macro chuyên dụng, hai siêu phẩm đến từ Apple vẫn được cho là cao thủ chụp ảnh cận cảnh so với bất kỳ đối thủ nào. Với khẩu độ f/1.5 và kích thước điểm ảnh 1.9 μm của camera chính, 2 con cưng của Apple có khả năng thu được nhiều ánh sáng hơn khi chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Hệ thống camera sau của Galaxy S21 Ultra tiếp tục được trang bị camera 108MP. Bên cạnh đó, kết hợp cùng cảm biến được nâng cấp ở thế hệ thứ hai, chiếc smartphone này có khả năng chụp ảnh HDR 12 bit hay nói cách khác, máy hỗ trợ dữ liệu màu nhiều hơn 64 lần so với Galaxy S20 Ultra trước đó. Hai máy ảnh tele của S21 bao gồm một máy ảnh tele zoom quang học 3X và một máy ảnh tele zoom quang 10X. Trên chiếc máy này, Samsung cũng một lần nữa mang tính năng Space Zoom quay trở lại với khả năng thu phóng lên mức 100X vô cùng ấn tượng. Camera selfie có độ phân giải 40M trên Samsung Galaxy S21 Ultra cho chất lượng hình ảnh sắc nét. Độ phân giải cao này không chỉ giúp chụp ảnh sắc nét mà còn cực kì hữu ích cho việc quay video nữa. Pixel 6 Pro có cảm biến chính 50MP với khẩu độ f/1.9 với kích thước điểm ảnh 1,2µm. Nó được đánh giá có khả năng chụp ảnh xuất sắc, với độ chi tiết cao và màu sắc trung thực. Camera Pixel 6 Pro còn là sự kết hợp của một camera góc siêu rộng 12MP với khẩu độ f/2.2 và góc nhìn 114 độ; một camera tele với độ phân giải 48 MP f/3.5 (hỗ trợ OIS, zoom quang học 4x và "Super Res Zoom" lên đến 20x) và camera selfie với độ phân giải 11.1MP (góc nhìn 94 độ).Huawei Mate 40 Pro trang bị 3 camera sau với camera chính 50 MP. Đây là cảm biến ảnh lớn nhất trên smartphone hiện nay với kích thước 1/1,28 inch. Ngoài camera chính 50 MP, Mate 40 Pro còn có camera góc siêu rộng 20 MP và camera telephoto 12 MP, tiêu cự 125 mm cho khả năng zoom quang lên đến 5x. Máy hỗ trợ quay phim 4K ở 60 fps và Full HD tối đa 480 fps. Mate 40 Pro là một trong những smartphone cho chất lượng ảnh thiếu sáng tốt. So với Mi 10 Ultra, độ phơi sáng của Mate 40 Pro thấp hơn nhưng duy trì chi tiết vùng sáng tốt, khiến bức ảnh tổng thể trông đẹp mắt hơn. OnePlus 9 Pro có camera chính 48 MP khẩu độ f/1.8, camera góc siêu rộng là cảm biến 50 MP khẩu độ f/2.2. Ngoài ra, cụm máy ảnh còn có ống kính tele 8 MP và cảm biến đơn sắc 2 MP giúp tăng cường khả năng chụp ảnh đen trắng. Với khả năng quay video ở chất lượng lên tới 8K và camera mặt trước 16MP có khả năng quay, OnePlus 9 Pro chính là một lựa chọn tốt về mặt nhiếp ảnh. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max là một trong những dòng điện thoại smartphone sở hữu camera "xịn xò" nhất hiện nay. Mỗi mẫu đều có cảm biến chính 12MP với khẩu độ f/1.5, kích thước điểm ảnh lớn 1,9µm, camera góc siêu rộng 12MP f/1.8 và camera tele 12MP f/ 2.8, với zoom quang học 3x. Mặc dù không có ống kính macro chuyên dụng, hai siêu phẩm đến từ Apple vẫn được cho là cao thủ chụp ảnh cận cảnh so với bất kỳ đối thủ nào. Với khẩu độ f/1.5 và kích thước điểm ảnh 1.9 μm của camera chính, 2 con cưng của Apple có khả năng thu được nhiều ánh sáng hơn khi chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Hệ thống camera sau của Galaxy S21 Ultra tiếp tục được trang bị camera 108MP. Bên cạnh đó, kết hợp cùng cảm biến được nâng cấp ở thế hệ thứ hai, chiếc smartphone này có khả năng chụp ảnh HDR 12 bit hay nói cách khác, máy hỗ trợ dữ liệu màu nhiều hơn 64 lần so với Galaxy S20 Ultra trước đó. Hai máy ảnh tele của S21 bao gồm một máy ảnh tele zoom quang học 3X và một máy ảnh tele zoom quang 10X. Trên chiếc máy này, Samsung cũng một lần nữa mang tính năng Space Zoom quay trở lại với khả năng thu phóng lên mức 100X vô cùng ấn tượng. Camera selfie có độ phân giải 40M trên Samsung Galaxy S21 Ultra cho chất lượng hình ảnh sắc nét. Độ phân giải cao này không chỉ giúp chụp ảnh sắc nét mà còn cực kì hữu ích cho việc quay video nữa. Pixel 6 Pro có cảm biến chính 50MP với khẩu độ f/1.9 với kích thước điểm ảnh 1,2µm. Nó được đánh giá có khả năng chụp ảnh xuất sắc, với độ chi tiết cao và màu sắc trung thực. Camera Pixel 6 Pro còn là sự kết hợp của một camera góc siêu rộng 12MP với khẩu độ f/2.2 và góc nhìn 114 độ; một camera tele với độ phân giải 48 MP f/3.5 (hỗ trợ OIS, zoom quang học 4x và "Super Res Zoom" lên đến 20x) và camera selfie với độ phân giải 11.1MP (góc nhìn 94 độ). Huawei Mate 40 Pro trang bị 3 camera sau với camera chính 50 MP. Đây là cảm biến ảnh lớn nhất trên smartphone hiện nay với kích thước 1/1,28 inch. Ngoài camera chính 50 MP, Mate 40 Pro còn có camera góc siêu rộng 20 MP và camera telephoto 12 MP, tiêu cự 125 mm cho khả năng zoom quang lên đến 5x. Máy hỗ trợ quay phim 4K ở 60 fps và Full HD tối đa 480 fps. Mate 40 Pro là một trong những smartphone cho chất lượng ảnh thiếu sáng tốt. So với Mi 10 Ultra, độ phơi sáng của Mate 40 Pro thấp hơn nhưng duy trì chi tiết vùng sáng tốt, khiến bức ảnh tổng thể trông đẹp mắt hơn. OnePlus 9 Pro có camera chính 48 MP khẩu độ f/1.8, camera góc siêu rộng là cảm biến 50 MP khẩu độ f/2.2. Ngoài ra, cụm máy ảnh còn có ống kính tele 8 MP và cảm biến đơn sắc 2 MP giúp tăng cường khả năng chụp ảnh đen trắng. Với khả năng quay video ở chất lượng lên tới 8K và camera mặt trước 16MP có khả năng quay, OnePlus 9 Pro chính là một lựa chọn tốt về mặt nhiếp ảnh. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple