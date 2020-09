Những siêu phẩm smartphone màn hình gập sắp khai sinh

Mùa thu năm nay, điện thoại màn hình gập mới của Motorola phiên bản Rarz 5G sẽ ra mắt tại Trung Quốc và một số thị trường châu Âu chọn lọc. Thiết kế tuy không quá khác biệt bản tiền nhiệm nhưng smartphone này sẽ có nhiều cải thiện về tính năng. Motorola cho biết chiếc điện thoại màn hình gập siêu bền này có thể sử dụng 5 năm với tần suất gập ra gập vào 100 lần mỗi ngày, tương đương 200.000 lần gập máy. Điều đặc biệt của Motorola Razr 5G so với những điện thoại gập lại hiện tại là khi mở ra màn hình bên trong luôn căng, phẳng như màn hình bình thường, không có nếp nhăn. HP có vẻ cũng đã sẵn sàng nhảy vào thị trường smartphone màn hình gập với nhiều công nghệ phức tạp. Bằng chứng là loạt ảnh render về smartphone mới của hãng, có thiết kế khá giống Motorola Razr và Samsung Galaxy Z Flip. Vấn đề lớn nhất mà HP sẽ phải đối mặt là tính phức tạp của công nghệ gập linh hoạt mà mình đang theo đuổi nên nhiều thông tin cho rằng sẽ còn mất nhiều thời gian để HP tung ra smartphone này. LG mới đây cũng rục rịch cho ra mắt điện thoại hai màn hình LG Wing, với thiết kế độc đáo sở hữu màn hình phụ là 4 inch có thể quay sang trái hoặc phải theo hình chữ T. Về cơ bản, gã khổng lồ công nghệ của Hàn Quốc đang tìm cách đẩy tính linh hoạt của màn hình kép có trên mẫu Velvet và V60 ThinQ lên một tầm cao mới mà không cần phải đối mặt với sự phức tạp của thiết kế gập đôi theo phong cách của Samsung Galaxy Z Fold hoặc Z Flip. Người dùng có thể sử dụng ứng dụng chỉ đường, nghe nhạc, xem video trên YouTube và đọc tin nhắn cùng một lúc ở trên hai màn hình. Mức giá dự kiến của smartphone này nhiều khả năng sẽ vào khoảng 1000 USD, được dự đoán "ăn đứt" Samsung Galaxy Z Fold 2 5G và Z Flip 5G cho đến Surface Duo 4G LTE của Microsoft. Nhắc đến ông lớn công nghệ đi đầu xu hướng màn hình gập, không thể bỏ qua hai cái tên Samsung và Huawei. Mẫu Galaxy Z Fold2 của Samsung sẽ ra mắt thị trường vào ngày 18/9 tới tại một số quốc gia, gồm cả Mỹ và Hàn Quốc, với giá khởi điểm 1.999 USD/chiếc. Phiên bản nâng cấp này có kích thước lớn hơn chút so với mẫu tiền nhiệm ra mắt vào năm ngoái của Samsung. Thiết bị sử dụng mạng 5G và có kích thước màn hình lên tới 7,6 inch khi được mở ra, màn hình kích cỡ 6,2 inch được trang bị ở mặt sau tiện lợi cho việc kiểm tra thư điện tử (email) hay phát video trong khi máy vẫn gập. Về phần Huawei, nhiều đồn đoán cho rằng Mate X2 sẽ là một cú lột xác ngoạn mục với màn hình gập ngược vào trong. Ross Young - người sáng lập và nhà phân tích của DisplaySearch and DSCC cho biết hệ thống màn hình gập lại bên ngoài quá đắt đỏ đối với Huawei, tuy hữu dụng hơn khi gấp lại nhưng lại mỏng manh và dễ hư hỏng. Ngoài ra, việc đảo ngược thiết kế cho thấy Huawei đã nhận thức rõ sự rủi ro về độ bền khi đặt màn hình dẻo ở khung ngoài và quyết định chuyển vào trong tương tự Samsung đã làm với chiếc Galaxy Z Fold. Ngoài ra bằng sáng chế rò rỉ từ Huawei còn cho thấy các cạnh bên của máy được bo cong so với Mate X và camera cũng nhiều hơn với tổng là 6 camera. Không nằm ngoài thời hoàng kim của smartphone màn hình gập, Apple cũng từng nộp bằng sáng chế cho một số thiết bị có thể gập lại trong tương lai gần. Một báo cáo mới đây cho rằng iPhone màn hình gập sẽ thiết kế màn hình hiển thị như những chiếc smartphone thông thường chứ không chia thành 2 màn hình hiển thị riêng biệt. Bên cạnh đó còn có nguồn tin rò rỉ chiếc iPhone này sẽ được ra mắt ngay trong năm sau. Dù chỉ là tin đồn nhưng vẫn rất đáng để mong đợi, còn ở thời điểm hiện tại thì có lẽ tất cả đều đang chờ để sở hữu siêu phẩm iPhone 12 sắp ra mắt của Apple. Điện thoại màn hình gập đầu tiên trên thế giới | VTC14

