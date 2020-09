Smartphone màn hình gập “nồi đồng cối đá” Motorola soán ngôi Samsung

Motorola vừa chính thức ra mắt smartphone màn hình gập mới có tên Motorola Razr 5G - phiên bản kế thừa của Razr năm ngoái với nhiều cải thiện về tính năng. Theo GSMArena, Motorola Razr 5G gần như không có khác biệt về thiết kế so với phiên bản 2019 với màn hình gập lại hiện đại cùng một chút hoài cổ. Các đường nét đã trau chuốt hơn và có độ bền tốt hơn, khung máy bằng nhôm và mặt lưng được làm bằng kính thay vì mặt lưng nhựa như phiên bản trước. Thiết kế không thay đổi nhiều nhưng nhẹ hơn, mỏng hơn và cảm biến vân tay đặt cao hơn tạo độ thoải mái khi bấm. Motorola cho biết chiếc điện thoại màn hình gập ''nồi đồng cối đá'' này có thể sử dụng 5 năm với tần suất gập ra gập vào 100 lần mỗi ngày, tương đương 200.000 lần gập máy. Tuy nhiên hãng lại không công bố chi tiết hãng đã làm như thế nào để nâng cấp độ bền của bản lề và màn hình. Màn hình bên ngoài kích thước gOLED kích thước 2,7 inch độ phân giải 800 x 600 pixel cho mật độ điểm ảnh 370 ppi. Trong khi màn hình trong pOLED 6,2 inch với độ phân giải 876 x 2142 pixel cho mật độ điểm ảnh 373 ppi. Điều đặc biệt của Motorola Razr 5G so với những điện thoại gập lại hiện tai là khi mở ra màn hình bên trong luôn căng, phẳng như màn hình bình thường, không có nếp nhăn. Sự thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở bên trong máy, nơi nó sử dụng chip Snapdragon 765G hiệu suất cao hơn và tốc độ dữ liệu di động nhanh hơn, kết hợp với RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Motorola Razr 5G có thiết kế chống nước, viên pin của máy dung lượng khá thấp, chỉ 2.800mAh, sạc nhanh TurboPower 15W. Camera không quá nổi bật, ống kính chính 48MP, f/1.7, lấy nét theo pha, lấy nét bằng laser, chống rung quang học (OIS), camera selfie 20MP, f/2.2. Ở phiên bản mới này, Motorola cũng tuyên bố đã cải thiện phần mềm với màn hình nhỏ bên ngoài có thể truy cập vào nhiều ứng dụng hơn như máy tính, Google News, YouTube... Cùng với đó là khả năng nhắn tin mà không cần phải mở máy, màn hình hỗ trợ điều hướng bằng cử chỉ. Motorola Razr 5G (phải) bên cạnh người anh em phiên bản 2019.Điện thoại màn hình gập mới của Motorola sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay tại Trung Quốc và một số thị trường châu Âu chọn lọc. Máy có 3 màu Polished Graphite, Liquid Mercury, Blush Gold, giá bán 1.399 USD (tương đương 32,42 triệu đồng), rẻ hơn 101 USD so với phiên bản năm 2019. Điện thoại màn hình gập đầu tiên trên thế giới | VTC14

Motorola vừa chính thức ra mắt smartphone màn hình gập mới có tên Motorola Razr 5G - phiên bản kế thừa của Razr năm ngoái với nhiều cải thiện về tính năng. Theo GSMArena, Motorola Razr 5G gần như không có khác biệt về thiết kế so với phiên bản 2019 với màn hình gập lại hiện đại cùng một chút hoài cổ. Các đường nét đã trau chuốt hơn và có độ bền tốt hơn, khung máy bằng nhôm và mặt lưng được làm bằng kính thay vì mặt lưng nhựa như phiên bản trước. Thiết kế không thay đổi nhiều nhưng nhẹ hơn, mỏng hơn và cảm biến vân tay đặt cao hơn tạo độ thoải mái khi bấm. Motorola cho biết chiếc điện thoại màn hình gập ''nồi đồng cối đá'' này có thể sử dụng 5 năm với tần suất gập ra gập vào 100 lần mỗi ngày, tương đương 200.000 lần gập máy. Tuy nhiên hãng lại không công bố chi tiết hãng đã làm như thế nào để nâng cấp độ bền của bản lề và màn hình. Màn hình bên ngoài kích thước gOLED kích thước 2,7 inch độ phân giải 800 x 600 pixel cho mật độ điểm ảnh 370 ppi. Trong khi màn hình trong pOLED 6,2 inch với độ phân giải 876 x 2142 pixel cho mật độ điểm ảnh 373 ppi. Điều đặc biệt của Motorola Razr 5G so với những điện thoại gập lại hiện tai là khi mở ra màn hình bên trong luôn căng, phẳng như màn hình bình thường, không có nếp nhăn. Sự thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở bên trong máy, nơi nó sử dụng chip Snapdragon 765G hiệu suất cao hơn và tốc độ dữ liệu di động nhanh hơn, kết hợp với RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Motorola Razr 5G có thiết kế chống nước, viên pin của máy dung lượng khá thấp, chỉ 2.800mAh, sạc nhanh TurboPower 15W. Camera không quá nổi bật, ống kính chính 48MP, f/1.7, lấy nét theo pha, lấy nét bằng laser, chống rung quang học (OIS), camera selfie 20MP, f/2.2. Ở phiên bản mới này, Motorola cũng tuyên bố đã cải thiện phần mềm với màn hình nhỏ bên ngoài có thể truy cập vào nhiều ứng dụng hơn như máy tính, Google News, YouTube... Cùng với đó là khả năng nhắn tin mà không cần phải mở máy, màn hình hỗ trợ điều hướng bằng cử chỉ. Motorola Razr 5G (phải) bên cạnh người anh em phiên bản 2019. Điện thoại màn hình gập mới của Motorola sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay tại Trung Quốc và một số thị trường châu Âu chọn lọc. Máy có 3 màu Polished Graphite, Liquid Mercury, Blush Gold, giá bán 1.399 USD (tương đương 32,42 triệu đồng), rẻ hơn 101 USD so với phiên bản năm 2019. Điện thoại màn hình gập đầu tiên trên thế giới | VTC14