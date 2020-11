Những phát minh kỳ lạ, ít ai biết chúng tồn tại trên thế giới

Công ty Smarter (Anh) nghĩ khách hàng sẽ sẵn sàng chi 150 USD để mua một camera cho tủ lạnh thay vì phải mất hàng ngàn USD tậu chiếc "tủ lạnh thông minh" kết nối internet. Người sử dụng có thể xem lại các bức ảnh đã chụp trên một ứng dụng tương thích để biết được mình nên mua gì khi đi chợ. Tuy nhiên, do camera chỉ chụp được những gì ở phía trước nên nếu muốn biết cửa tủ lạnh có những gì, người sử dụng phải lắp thêm cái thứ hai. Sản phẩm trông kỳ lạ này được bán trong một cửa hàng Nhật Bản có tên “Japan The Trend” và được biết đến như một "áo ngực cho khuôn mặt". Trên thực tế, nó là một dụng cụ có hình dạng tương tự khuôn chiếc áo ngực, làm bằng cao su với thiết kế nâng cơ vùng má. Theo nhà sản xuất, đây là một thiết bị đơn giản và hiệu quả để chống lão hóa. Dụng cụ này trông khá kì dị và phức tạp, nhìn có vẻ như một dụng cụ tra tấn nhưng thực tế đây là thiết bị nâng mũi được sử dụng nhiều tại Nhật Bản. Khi đặt lên mũi, thiết bị này tạo ra một rung động kích thích xương trong mũi và thay đổi kết cấu xương mà không cần phẫu thuật. Tuy nhiên sản phẩm này cần mất nhiều thời gian để nhận thấy sự thay đổi, bạn cần đeo nó 3 phút mỗi ngày để đạt được hiệu quả. Những ai muốn có lại trải nghiệm sử dụng tin nhắn trên điện thoại nắp gập có thể bỏ tiền tậu một chiếc hộp đặc biệt có tên gọi là LoveBox. Được chế tạo từ gỗ sồi và trang bị một màn hình số phản chiếu bên trong, LoveBox hiển thị các thông điệp được gửi thông qua ứng dụng tương thích. Chiếc lược công nghệ cao này được trang bị microphone, bộ cảm biến và kết nối với một ứng dụng. Các nhà phát minh cho biết lược có thể giúp cải thiện sức khỏe mái tóc người sử dụng bằng cách cho biết nó bị hư hại thế nào trong quá trình chải tóc. Đây là mặt nạ phổ biến ở Nhật Bản được sử dụng để định hình lại giúp khuôn mặt thon gọn hơn. Mặt nạ được làm bằng vật liệu không thoáng khí, vì vậy khi dùng mặt nạ, cơ mặt đổ mồ hôi và giảm kích thước khuôn mặt. Hiệu quả của sản phẩm này khiến nhiều người nghi ngờ, tuy nhiên rất nhiều người Nhật Bản đã mua và sử dụng chúng. Trông có vẻ giống một thiết bị ngoài hành tinh, nhưng đây chính xác là chiếc máy làm tóc xoăn phổ biến vào năm 1939. Thời đó, kiểu tóc xoăn lượn sóng được các phụ nữ rất ưa chuộng, vì thế người ta đã phát minh ra chiếc máy phục vụ sở thích này. Đây là chiếc mặt nạ khá đáng sợ làm bằng silicone, có tác dụng theo dõi cảm xúc dựa theo những thay đổi trên cơ mặt. Bộ theo dõi trên mặt nạ sẽ đo lường hoạt động các cơ mặt, sau đó chất lỏng đặc biệt đầy màu sắc sẽ di chuyển thông qua các mạch cho biết chính xác cảm xúc của người đeo nó. Ở Đông Á và Đông Nam Á, khí hậu mùa hè nóng và ẩm, khiến cho việc ngủ với gối vải hoặc giường không thoải mái. “Người vợ tre” với kết cấu thông thoáng đã giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép luồng không khí tiếp cận nhiều bộ phận của cơ thể hơn, giúp bạn không cảm thấy nóng bức vào ban đêm khi ngủ. Từng bị những kẻ say xỉn tấn công, một cô gái người Đức tên Sandra Seilz nghĩ ra một loại quần tập thể dục có khóa an toàn và chuông báo động, giúp bảo đảm an toàn cho người mặc. Khi mặc chiếc quần này, những vùng kín trên cơ thể phụ nữ được che chắn bởi lưới bảo vệ, làm ra từ các sợi công nghệ cao có tác dụng chống rách hay cắt, nối liền với chuông báo động có âm lượng 130 decibel có thể khiến kẻ tấn công hoảng sợ. Được quảng cáo như "trợ lý thông minh cho thú cưng của bạn", Catspad thực chất là một bộ 2 chén tự động làm đầy nước và thức ăn khi người dùng muốn thế. Người dùng có thể giám sát và lên thời gian biểu các bữa ăn cho thú cưng thông qua 1 ứng dụng trên điện thoại thông minh.

