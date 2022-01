Những phát minh đến từ tương lai xuất hiện ngay đầu năm 2022

Phát minh bàn mát-xa hoàn toàn tự động của Massage Robotics là robot có 2 cánh tay, có thể hiểu được các mệnh lệnh bằng lời nói để đáp ứng các yêu cầu của người dùng. BMW đã hiện thực hóa khả năng đổi màu sơn trên chiếc xe mới của mình. Chiếc xe sử dụng lớp sơn thay đổi màu sắc có thể được kích hoạt chỉ bằng một nút bấm. Phát minh máy OPTEEV Freedom của ViraWarn là một thiết bị phân tích hơi thở phát hiện COVID-19 cầm tay rất được quan tâm tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng 2022. Nó còn phát hiện được virus gây bệnh cúm và một số loại virus khác. OLED Media Chair của LG là một chiếc ghế có thể nghiêng kèm theo đó là TV OLED cong 55 inch có thể nghiêng cùng ghế, thiết bị truyền thông gắn trên TV và loa gắn trên ghế cho âm thanh vòm. Màn hình có thể xoay dọc nếu các bạn muốn xem video TikTok hoặc sử dụng các ứng dụng điện thoại. Một mô hình robot hình người do công ty Engineered Arts của Anh chế tạo lần đầu tiên được ra mắt công chúng tại CES. Robot mặt xám đã được thiết kế để có các chuyển động trên khuôn mặt và các tương tác giống hệt cách cư xử của con người. XR Concept Glass của TCL được trang bị một màn hình micro LED với công nghệ “full-lens holographic waveguide” để chiếu một hình ảnh lớn có thể nhìn xuyên qua trên mắt bạn. Kính sẽ cung cấp các ứng dụng độc lập, được cho phép hoạt động mà không cần kết nối tới điện thoại thông minh. Y-Brush là phát minh bàn chải đánh răng điện mới được tuyên bố có thể chải sạch răng tốt như bàn chải thông thường nhưng chỉ trong 10 giây. Đầu bàn chải giống như một miếng bảo vệ răng được phủ đầy các sợi lông nylon siêu mềm. Một động cơ bên trong tay cầm sẽ giúp bàn chải chỉ sạch tất cả các răng trên một hàm răng cùng một lúc. Mèo robot là một món đồ chơi âu yếm có hình một con mèo và có thể gặm ngón tay của bạn. Mèo robot được thiết kế để trở thành một sản phẩm giảm căng thẳng với 20 kiểu gặm nhấm khác nhau. Mỗi khi bạn đưa ngón tay vào miệng mèo robot, bạn sẽ cảm nhận được kiểu gặm lần này khác so với lần trước. Công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Mỹ, Sengled đã giới thiệu một bóng đèn thông minh sử dụng cảm biến radar và bluetooth để cung cấp thông tin theo dõi sức khỏe của những người có mặt ở trong phòng. Không cần đeo bất kỳ thiết bị nào khác, bóng đèn có thể theo dõi nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và thậm chí biết cả kiểu ngủ của người dùng. ASUS không làm người xem thất vọng khi mang tới triển lãm những mẫu máy tính đầu tiên có kết cấu gập - tương tự như điện thoại thông minh đời mới hiện nay. Với kích thước lên tới 17,3 inch, máy tính mới của ASUS có tên Zenbook 17 Fold OLED. Hai nền tảng quay chụp mới được Canon ra mắt trong triển lãm lần này là AMLOS - nền tảng họp trực tuyến với các công cụ tối ưu theo từng cử chỉ của người dùng và Kokomo - nền tảng thực tại ảo cho phép thực hiện các cuộc gọi ấn tượng hơn. Playstation VR2 mới được ra mắt có màn hình OLED độ phân giải 2000 x 2040 mỗi mắt, tức gần gấp bốn lần so với mức 1080p của bản gốc. VR2 cũng có tần số quét cao hơn, lên tới 90Hz và 120Hz với trường nhìn 110 độ. Để tăng cường cảm nhận 'nhập vai', Playstation VR2 cũng sẽ hỗ trợ phản hồi rung. Mời các bạn xem video: Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản. Nguồn: Yan News

