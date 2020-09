Những món “đồ cổ công nghệ” từng một thời gây bão trong quá khứ

Đầu VCR được Sony ra mắt tại triễn lãm CES năm 1970. Hệ thống video U-matic của nó được chính thức thương mại hóa vào năm 1971. VCR sử dụng cuộn băng lớn hơn so với băng VHS sau này. Lúc đó, một băng VCR có thời lượng tối đa là một bộ phim 60 phút. Đây là món đồ công nghệ từng là ao ước của nhiều gia đình Việt những năm 90 của thế kỷ trước. JVC và Sony cùng ra mắt những chiếc máy quay phim cầm tay đầu tiên tại triễn lãm CES năm 1981 và được thương mại hóa lần đầu tiên vào năm 1983. Các máy quay đầu tiên có kích thước khá lớn, ghi hình và lưu trực tiếp lên băng VHS hoach băng cassettes Betamax. Máy quay phim kỹ thuật số đầu tiên được Sony giới thiệu vào năm 1995. So với những máy quay ngày nay, rõ ràng những sản phẩm này đã lạc hậu nhưng thực sự là một bước tiến lớn tại thời điểm ra mắt. Đĩa laser không tồn tại trong thời gian dài, nhưng nó đã đặt nền mống vững chắc cho sự ra đời của công nghệ đĩa định dạng compact (CD) vẫn còn phổ biến cho đến ngày nay. Philip và Sony đã sớm phát triễn công nghệ đĩa CD từ những năm 1970, và kết quả của sự hợp tác là cho ra đời các đĩa CD giới thiệu rộng rãi đến công chúng vào những năm 1982. Hệ thống chơi game nền tảng 8 bit Nintendo Entertainment System (NES) được giới thiệu tại triễn lãm CES vào năm 1985. Những mẫu đầu tiên có tên Famicom được chính thức thương mại hóa tại Nhật Bản từ năm 1983. Ban đầu, Nintendo đã hợp tác với Atari để phát hành máy chơi game này một cách rộng rãi tại Mỹ vào năm 1983 nhưng cuối cùng cả 2 công ty đã chia tay nhau sau một vụ tranh chấp lớn. Công nghệ đĩa định dạng DVD (viết tắt của Digital Versatile Disc) được đồng phát triển bởi các ông lớn công nghệ là Apple, Microsoft, Sun Microsystems, Dell và một số công ty lớn khác trong lĩnh vực công nghệ. DVD được giới thiệu lần đầu tiên tại triễn lãm CES năm 1996 và nhanh chóng thổi bay các đầu VHS ra khỏi các dàn xem phim dân dụng: những chiếc đĩa DVD có khả năng lưu trữ dữ liệu lớn hơn CD rất nhiều và có kích thước nhỏ gọn hơn so với các cuôn băng VHS. Triễn lãm CES năm 1998 đã mang cho những tín đồ công nghệ tiến một bước xa hơn với chiếc TV màn hình cong có kích thước lớn. Đây là khởi nguyên của việc đưa hàng triệu điểm ảnh lên màn hình với hàng nghìn khung hình mỗi giây của những chiếc màn hình sau này. Vào năm 1998, các hãng Sony, Zenith, Thomson, Philips và Panasonic đều đồng loạt giới thiệu những chiếc TV của mình với kích thước màn hình lên đến trên 50 inch. Một điểm thú vị của những chiếc màn hình, bắt đầu với cong, thẳng, siêu thẳng rồi hiện giờ trở về cong. ReplayTV và TiVo đã nhập cuộc và góp phần định hình công nghệ Ghi hình kỹ thuật số (Digital Video Recording - DVR) tại triễn lãm CES năm 1998. Tuy vậy, các thiết bị DVR vẫn chưa nhận được sự chào đón nồng nhiệt mãi cho đến triễn lãm CES năm 1999, khi chứng minh được mối liên hệ với Microsoft và có thể áp dụng cho lĩnh vực truyền hình vệ tinh. Chiếc hộp DVR được giới thiệu rộng rãi với nhiều tính năng thú vị tại thời điểm đó như có thể thu lại truyền hình cáp, phát lại sau đó hoặc tạm dừng chương trình TV đang xem Microsoft đã giới thiệu chiếc máy chơi game Xbox đầu tiên của mình đến với cộng đồng game tại triễn lãm CES năm 2001 bằng bài phát biểu của Bill Gate. Đây là thiết bị chơi game DVD, được trang bị ổ cứng trong 8Gb và hỗ trợ kết nối mạng thông qua cổng Ethernet để chơi game trên cộng đồng Xbox Live, cho phép các game thủ có thể chiến đấu với các game thủ khác từ khắp nơi trên thế giới. Xbox đã được chính thức thương mại hóa rộng rãi khắp thế giới trong vòng 1 năm sau đó. Sony và Philip đã giới thiệu những chiếc đĩa BluRay đầu tiên tại triễn lãm CES năm 2003 và khơi mào cho cuộc chiến khốc liệt với định dạng đĩa DVD vốn đang thống trị từ trước. Với sự hậu thuẫn từ Microsoft, Intel và hãng phim Warner Bros, HD DVD dường như sẽ trở thành định dạng đĩa phim có độ nét cao hơn, tuy nhiên, sự xuất hiện của đĩa BluRay đã đập tan giấc mộng đó. Định dạng đĩa BluRay với dung lượng lưu trữ gấp 6 lần so với DVD và đã giành chiến thắng khi vào năm 2008, Warner Bros tuyên bố chính thức chuyển sang định dạng BluRay. Thật khó có thể tin được máy tính bảng chỉ mới bắt đầu được giới thiệu cách đây 10 năm, tại triễn lãm CES năm 2010. Thời điểm đó, iPad vẫn còn được Apple gọi là iSlate, Microsoft, Lenovo, Dell và Palm (sau này được HP mua lại) đều giới thiệu chiếc máy tính bảng đầu tiên của họ. Hiện nay, iPad vẫn thể hiện sự độc bá của mình ở thị trường máy tính bảng.

