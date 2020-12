Ghê rợn những lời đồn kì bí quanh ngôi nhà cô độc nhất thế giới

Những hình ảnh về một ngôi nhà màu trắng nằm trơ trọi trên ngọn đồi xanh ở một hòn đảo nhỏ hoang vắng, bao quanh là đại dương mênh mông nhiều năm qua lan truyền rộng rãi trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội. Cư dân mạng đặt tên cho nó là ngôi nhà đơn độc nhất thế giới. Ngôi nhà có tọa lạc trên đảo Elliðaey của quần đảo Vestmannaejar, Iceland và suốt một thời gian dài, rất nhiều bài báo đã thắc mắc về cư dân của hòn đảo này. Họ là ai, là người như thế nào mà lại sống tách biệt đến vậy? Một trong những lời đồn phổ biến nhất có liên quan đến ngôi sao nhạc pop của Iceland đầu những năm 2000 - ca sĩ Bjork. Theo tờ The Independent, nữ danh ca đã dùng sức ảnh hưởng của mình để đề nghị chính phủ cho phép xây dựng một ngôi nhà kèm studio trên đảo Elliðaey - nơi cô có thể nghỉ dưỡng yên bình sau các show diễn tất bật. Tuy vậy giả thiết này đã được chứng minh là không chính xác. Theo trang tin của Úc news.com.au, quả thật Bjork có yêu cầu được cấp cho một hòn đảo nhưng cô đã nhanh chóng rút lại lời đề nghị vì sự chỉ trích của báo chí địa phương. Hòn đảo mà Bjork muốn xin tá túc cũng có tên là Elliðaey nhưng chỉ là trùng tên mà thôi. Cư dân mạng thậm chí cho rằng căn nhà thuộc quyền sở hữu của một vị tỷ phú kì quái, xây nhà để lánh nạn trong ngày... tận thế! Cũng có người nói căn nhà được xây dựng theo đức tin của một giáo phái thần bí. Những người kém mơ mộng hơn thì khẳng định, hình ảnh về đảo Elliðaey chỉ là sản phẩm photoshop chứ chẳng có căn nhà nào cả. Trong tiểu thuyết "The Island" (Hòn đảo), tác giả Ragnar Jonasson đã "mượn" đảo Elliðaey làm bối cảnh xảy ra vụ án mạng khiến hòn đảo càng trở nên bí ẩn. Ngôi nhà cô đơn thực sự chỉ là một nơi nghỉ chân cho những người đi săn xây dựng vào những năm 1950 do hiệp hội săn bắn Elliðaey, chỉ đạo thực hiện. Những thành viên của hội từng đến hòn đảo để săn cá nóc. Tuy nhiên không ai biết làm thế nào mà hòn đảo có một hiệp hội săn bắn được thành lập trong khi không có ai từng sống tại đó vào thời gian này. Được biết, khoảng những năm 1930, có một số gia đình sinh sống trên đảo Elliðaey trước khi chuyển đến vùng đông dân cư hơn ở Iceland để tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Người ta cho rằng có thể họ vẫn trở lại đảo săn bắt cá Đại Tây Dương, do vật đó là cách mà hiệp hội săn bắt hình thành. Bên trong căn nhà cô độc hoàn toàn không có điện nước sinh hoạt. Nó có một phòng tắm hơi, có hệ thống tích trữ nước mưa và hệ thống hàng rào bảo vệ xung quanh. Vì từ lâu không có người ở, khu vực trở thành nơi nhiều loài chim biển tới để làm tổ, khiến cho nơi đây trở thành khu bảo tồn thiên nhiên và khu vực được bảo vệ.

Những hình ảnh về một ngôi nhà màu trắng nằm trơ trọi trên ngọn đồi xanh ở một hòn đảo nhỏ hoang vắng, bao quanh là đại dương mênh mông nhiều năm qua lan truyền rộng rãi trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội. Cư dân mạng đặt tên cho nó là ngôi nhà đơn độc nhất thế giới. Ngôi nhà có tọa lạc trên đảo Elliðaey của quần đảo Vestmannaejar , Iceland và suốt một thời gian dài, rất nhiều bài báo đã thắc mắc về cư dân của hòn đảo này. Họ là ai, là người như thế nào mà lại sống tách biệt đến vậy? Một trong những lời đồn phổ biến nhất có liên quan đến ngôi sao nhạc pop của Iceland đầu những năm 2000 - ca sĩ Bjork. Theo tờ The Independent, nữ danh ca đã dùng sức ảnh hưởng của mình để đề nghị chính phủ cho phép xây dựng một ngôi nhà kèm studio trên đảo Elliðaey - nơi cô có thể nghỉ dưỡng yên bình sau các show diễn tất bật. Tuy vậy giả thiết này đã được chứng minh là không chính xác. Theo trang tin của Úc news.com.au, quả thật Bjork có yêu cầu được cấp cho một hòn đảo nhưng cô đã nhanh chóng rút lại lời đề nghị vì sự chỉ trích của báo chí địa phương. Hòn đảo mà Bjork muốn xin tá túc cũng có tên là Elliðaey nhưng chỉ là trùng tên mà thôi. Cư dân mạng thậm chí cho rằng căn nhà thuộc quyền sở hữu của một vị tỷ phú kì quái, xây nhà để lánh nạn trong ngày... tận thế! Cũng có người nói căn nhà được xây dựng theo đức tin của một giáo phái thần bí. Những người kém mơ mộng hơn thì khẳng định, hình ảnh về đảo Elliðaey chỉ là sản phẩm photoshop chứ chẳng có căn nhà nào cả. Trong tiểu thuyết "The Island" (Hòn đảo), tác giả Ragnar Jonasson đã "mượn" đảo Elliðaey làm bối cảnh xảy ra vụ án mạng khiến hòn đảo càng trở nên bí ẩn. Ngôi nhà cô đơn thực sự chỉ là một nơi nghỉ chân cho những người đi săn xây dựng vào những năm 1950 do hiệp hội săn bắn Elliðaey, chỉ đạo thực hiện. Những thành viên của hội từng đến hòn đảo để săn cá nóc. Tuy nhiên không ai biết làm thế nào mà hòn đảo có một hiệp hội săn bắn được thành lập trong khi không có ai từng sống tại đó vào thời gian này. Được biết, khoảng những năm 1930, có một số gia đình sinh sống trên đảo Elliðaey trước khi chuyển đến vùng đông dân cư hơn ở Iceland để tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Người ta cho rằng có thể họ vẫn trở lại đảo săn bắt cá Đại Tây Dương, do vật đó là cách mà hiệp hội săn bắt hình thành. Bên trong căn nhà cô độc hoàn toàn không có điện nước sinh hoạt. Nó có một phòng tắm hơi, có hệ thống tích trữ nước mưa và hệ thống hàng rào bảo vệ xung quanh. Vì từ lâu không có người ở, khu vực trở thành nơi nhiều loài chim biển tới để làm tổ, khiến cho nơi đây trở thành khu bảo tồn thiên nhiên và khu vực được bảo vệ.